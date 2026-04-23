Πλειστηριασμοί: Έρχονται νέα σφυριά για…δόξες του παρελθόντος

Σε επαναληπτικούς πλειστηριασμούς οδηγούνται τον επόμενο μήνα κάποια ακίνητα με… μεγάλη ιστορία. Και τούτο καθώς συνδέονται με εταιρείες που άφησαν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ισχυρό αποτύπωμα…Πρόκειται για την κραταιά κάποτε αλυσίδα σούπερ μάρκετ Ατλάντικ, αλλά και την Karouzos Development, που αποτέλεσε βασικό βραχίονα του διαβόητου Carouzos Gate…Η ΑτλάντικΗ Ατλάντικ σούπερ μάρκετ της οικογένειας Αποστόλου, με αφετηρία το 1980, έφτασε να ελέγχει, στις δόξες της, δίκτυο 190 καταστημάτων και να κάνει τζίρους της τάξης των 600 εκατ. ευρώ.Όταν όμως η χώρα μπήκε στο σκοτεινό τούνελ της οικονομικής κρίσης, με τον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων να υφίσταται θυελλώδεις συνέπειες, τα… θεμέλια της άρχισαν να κλονίζονται, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και υψηλών χρεών.