Τι αλλάζει στη δόμηση σε περιοχές Natura 2000: Πολεοδομείται έως το 20%

Στη Βουλή κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές τόσο για τη δόμηση σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 όσο και για την ενεργειακή αγορά.Στον πυρήνα του σχεδίου νόμου βρίσκεται η δυνατότητα πολεοδόμησης έως και του 20% συγκεκριμένων ζωνών Natura υπό προϋποθέσεις, ενώ παράλληλα εισάγονται ρυθμίσεις για έργα αποθήκευσης ενέργειας, αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ.Ιδιαίτερη αξία έχει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου του Υπουργείο που επιχειρεί να στηρίξει τη ρύθμιση για τη δυνατότητα περιορισμένης πολεοδόμησης σε τμήματα περιοχών που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000, υποστηρίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν δημιουργηθεί σοβαρές στρεβλώσεις στον χωρικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ το σημερινό καθεστώς δεν απέτρεψε την άναρχη δόμηση, αλλά συχνά την μετέφερε εκτός σχεδίου, χωρίς κανόνες και χωρίς τις αναγκαίες υποδομές.