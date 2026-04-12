Ο επίμονος βοσκός και όλη η αλήθεια για το αυθεντικό καλαρρύτικο πρόβατο
Ο Νίκος Κέλλας αγαπά τη ζωή με τα κοπάδια στα βουνά. Σπούδασε οικονομικά, ταξίδεψε, επέστρεψε και έγινε βοσκός. Παραμένει σταθερά μια φωνή που εκφράζει άποψη με ουσία και χωρίς περιστροφές
Υπάρχει κάτι παράδοξο στον τρόπο που μιλά ο Νίκος Κέλλας. Είναι βοσκός, με κοπάδι, με μετακινήσεις, με τα πόδια στα χιόνια τον χειμώνα, αλλά μιλά με την ακρίβεια κάποιου που έχει σκεφτεί πολύ αυτό που κάνει. Σπούδασε οικονομικά και μάρκετινγκ στη Φιλανδία και την Ελβετία. Το 2010 επέστρεψε στα Τρίκαλα. «Ήθελα να μάθω τη δουλειά», λέει απλά. «Κανένας συγγενής με πρόβατα, όλοι “αστοί”. Πήγα στα χειμαδιά, ψάχνοντας τα δικά μας πρόβατα, τα μπούτσκα, τα βλάχικα της Πίνδου, τα καλαρρύτικα». Σήμερα, στην περιοχή του Ασπροποτάμου, βόσκει το μικρό του κοπάδι. Το καλαρρύτικο πρόβατο, αυτό που στη βλάχικη γλώσσα λέγεται μπούτσκο, είναι η εμμονή και η αφορμή. Λίγο πριν το Πάσχα, με την αγορά να πλημμυρίζει «καλαρρύτικα» από άγνωστες προελεύσεις, η συζήτηση μαζί του αποκτά ενδιαφέρον.
Ποιο είναι αυτό το καλαρρύτικο
«Είναι η πιο παλιά φυλή προβάτων στη χώρα μας», ξεκαθαρίζει ο κ. Κέλλας, «με ένα σπάνιο και μοναδικό γενετικό υλικό που δεν έχει βελτιωθεί ποτέ, ούτε ως προς τη γαλακτοπαραγωγή, ούτε ως προς την κρεατοπαραγωγή του». Αυτή η «αβελτίωτη» φύση του είναι ακριβώς η αξία του. Αφομοιώνει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη φυλή τα ποιοτικά πλεονεκτήματα των φυσικών βοσκοτόπων. Είναι, κατά κάποιον τρόπο, ο ορειβάτης της κτηνοτροφίας, πλασμένος για τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού τοπίου.
Το αναγνωρίζεις αμέσως: κόκκινο χρώμα στα μάγουλα, κηλίδες στο κεφάλι και στα πόδια. «Κόκκινο το λέμε ακόμα», διευκρινίζει. «Καφέ ονομάστηκε μεταγενέστερα, με την έλευση του καφέ ως χρώματος». Η γενεαλογία του; Από τα μπούτσκα -και αυτά από τα βλάχικα πρόβατα των ξακουστών τσελιγκάτων. «Δεν έχουν καμία σχέση, γενετικά όπως και μορφολογικά, με οποιοδήποτε άλλο πρόβατο ελληνικής φυλής».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα