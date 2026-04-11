Μονακό εναντίον Βουλιαγμένης: Το πιο ακριβό πάρκινγκ είναι στη θάλασσα
Πώς οι θέσεις ελλιμενισμού για super-yachts έγιναν το νέο premium real estate και γιατί η Βουλιαγμένη παίζει τώρα στην ίδια λίγκα με το Μονακό
Όταν η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στη θάλασσα ξεπερνά εκείνη ενός διαμερίσματος στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν, τότε η οικονομία του yachting παύει να είναι απλή παροχή υπηρεσιών και μετατρέπεται σε σκληρό real estate. Στην Astir Marina, η “τιμή εισόδου” για μια 30ετή παραχώρηση θέσης μετατρέπει τη Βουλιαγμένη στο πιο ακριβό blue chip της Μεσογείου. Υπάρχει ένα παράδοξο που η αγορά υπερπολυτελείας δεν διαφημίζει ιδιαίτερα: το πιο σπάνιο “ακίνητο” στον κόσμο δεν βρίσκεται πλέον σε κάποια prime διεύθυνση του Μονακό ή στη Γαλλική Ριβιέρα. Βρίσκεται στη θάλασσα και κοστίζει ανάλογα. Η αγορά θέσεων ελλιμενισμού για mega-yachts έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες και λιγότερο καταγεγραμμένους κλάδους του διεθνούς real estate.
Η αριθμητική της σπανιότητας
Ο παγκόσμιος στόλος σκαφών άνω των 30 μέτρων μεγαλώνει με ρυθμό που δεν αφήνει περιθώριο χαλάρωσης στους διαχειριστές μαρινών. Οι προβλέψεις, μιλούν για ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου στόλου, με την πίεση στις υφιστάμενες υποδομές να γίνεται ασφυκτική, καθώς ο ρυθμός ναυπήγησης υπερβαίνει κατά πολύ τον ρυθμό δημιουργίας νέων θέσεων ελλιμενισμού. Εξάλλου, οι απαιτήσεις για περιβαλλοντικές άδειες, ο διαθέσιμος χώρος αλλά και οι τοπικές αντιστάσεις κρατούν την προσφορά τεχνητά χαμηλά.
