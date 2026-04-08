Πετρέλαιο: Βουτιά έως 18% στην τιμή του αργού και άλμα στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά την εκεχειρία Ιράν – ΗΠΑ
Η τιμή υποχώρησε στα 93,03 δολάρια μετά τις ανακοινώσεις για δύο εβδομάδες κατάπαυση πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν
Θεαματική πτώση καταγράφει η τιμή του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI), η οποία υποχώρησε έως και 18% τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τις ανακοινώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησης του Ιράν για δί εβδομάδες κατάπαυση του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
Λίγο πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στη 01:45 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού κατέγραφε πτώση 6,93%, διαμορφούμενη στα 105,12 δολάρια, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση ότι οι ΗΠΑ αποδέχονται πρόταση του Πακιστάν για προσωρινή αναστολή των σχεδιαζόμενων βομβαρδισμών κατά πολιτικών υποδομών του Ιράν.
Η πτωτική πορεία εντάθηκε στη συνέχεια, με το WTI να υποχωρεί στις 02:30 ώρα Ελλάδας κατά 17,64%, φθάνοντας στα 93,03 δολάρια.
Περί τις 03:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, μειωνόταν κατά 15,40%, στα 99,55 δολάρια.
Αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, έπεφτε κατά 15,03%, στα 92,85 δολάρια.
Ο δείκτης Nikkei του χρηματιστηρίου στο Τόκιο σημείωνε αλματώδη άνοδο (+4%), όπως και ο Kospi σε αυτό της Σεούλ (+5,94%).
Οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η περιοχή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διεθνή αγορά υδρογονανθράκων.
Η απότομη υποχώρηση που καταγράφεται μετά τις ανακοινώσεις για εκεχειρία αποτυπώνει την ευαισθησία των διεθνών αγορών ενέργειας στις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Ισχυρή αντίδραση των αγορών μετά την εκεχειρίαΗ αγορά πετρελαίου αντέδρασε άμεσα στα σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, με την τιμή του WTI, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, να σημειώνει έντονη πτώση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η γεωπολιτική αποκλιμάκωση αλλάζει τις προσδοκίεςΗ πτώση αποδίδεται στις προσδοκίες ότι η κατάπαυση πυρός και η έναρξη διαπραγματεύσεων θα μειώσουν τον κίνδυνο διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και ενδεχόμενων επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.
Η πορεία του πετρελαίου από την έναρξη του πολέμουΠριν από τις τελευταίες ανακοινώσεις, η τιμή του WTI είχε καταγράψει σημαντική άνοδο, περίπου 70%, από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, αντανακλώντας την ανησυχία των αγορών για πιθανές διαταραχές στην προσφορά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα