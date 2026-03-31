Άνοδος στις τιμές πετρελαίου μετά την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ντουμπάι
Το Μπρεντ ξεπέρασε τα 109 δολάρια και το WTI κινείται πάνω από τα 105 δολάρια μετά το περιστατικό που αποδίδεται στο Ιράν
Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν εναντίον δεξαμενόπλοιου υπό σημαία Κουβέιτ στο λιμάνι του Ντουμπάι, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η εξέλιξη εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων.
Την ίδια ώρα, το West Texas Intermediate (WTI), που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την αμερικανική αγορά πετρελαίου, ενισχυόταν κατά 2,96%, φθάνοντας τα 105,93 δολάρια το βαρέλι.
Η άνοδος καταγράφεται μετά την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Κουβέιτ στο λιμάνι του Ντουμπάι, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην ομαλή ροή πετρελαίου και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
Άνοδος άνω του 2% για Μπρεντ και WTIΗ τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 2,05%, φθάνοντας τα 109,59 δολάρια περίπου στις 03:40 ώρα Ελλάδας.
Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI μετά την έναρξη του πολέμουΗ τιμή του WTI είχε κλείσει την προηγούμενη ημέρα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.
