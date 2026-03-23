Μόνιμη η νέα φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο»
Τροποποιείται η φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο» ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατομμύρια ετησίως για μέτρα στήριξης
Ανατροπή στο φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Με βάση στις προ ολίγου εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τροποποιείται η φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατομμύρια στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για να περιορίσει το οικονομικό βάρος λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε προ ολίγου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, το μέτρο της επιπλέον φορολόγησης κερδών στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια «τύπου καζίνο», δεν θα είναι προσωρινό αλλά μόνιμο και ο στόχος είναι να αποφέρει επιπλέον έσοδα 100 εκατ. ευρώ ετησίως.
Με δεδομένο ότι για την τρέχουσα χρονιά, πρώτη της εφαρμογής του νέου φορολογικού πλαισίου, θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα, εκτιμάται πως θα αποδώσει περί τα 70 εκατ. – 80 εκατ. Ωστόσο από το 2027 και σε πλήρη 12μηνη εφαρμογή, ο στόχος είσπραξης επιπλέον φορολογικών εσόδων τοποθετείται στα 100 εκατ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό.
Νωρίτερα ο. κ. Μητσοτάκης ανέφερε συγκεκριμένα πως «το κόστος της πρωτοβουλίας νομίζω ότι είναι ανάγκη να καλυφθεί όχι μόνο από τα δημόσια ταμεία, αλλά και από τομείς που παρουσιάζουν αυξημένη κερδοφορία, έχοντας ωστόσο μικρότερο κοινωνικό αποτύπωμα. Έτσι, στο εξής τροποποιείται η φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατομμύρια».
Αναφορικά με την κλίμακα φορολόγησης και τις επιπλέον λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου, θα ανακοινωθεί από τους αρμόδιους υπουργούς κατά την εξειδίκευση των μέτρων.
