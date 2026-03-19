Jefferies: Νέος υψηλότερος στόχος για την Εθνική Τράπεζα που περνά σε νέα φάση απόδοσης
Jefferies: Νέος υψηλότερος στόχος για την Εθνική Τράπεζα που περνά σε νέα φάση απόδοσης
Η Jefferies τοποθετεί το βασικό σενάριο στα 17 ευρώ (+32%), το ανοδικό στα 18,4 ευρώ (+43%) και το καθοδικό στα 8,9 ευρώ (-31%) - Εκτιμά ότι οι συνολικές διανομές θα φθάσουν περίπου τα 3 δισ. ευρώ την περίοδο 2025-2028
Η Εθνική Τράπεζα εισέρχεται σε μια νέα φάση επενδυτικής αφήγησης, με τη Jefferies να εστιάζει πλέον στην ισχυρή δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους, αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 17 ευρώ και διατηρώντας σύσταση «αγοράς».
Η βασική αλλαγή στη στρατηγική αξιολόγηση αφορά τη μετάβαση από τη φάση ενίσχυσης κεφαλαίων στη φάση ισχυρών αποδόσεων προς τους μετόχους («capital build-up story» σε ένα καθαρό «shareholder return story»). Σύμφωνα με την έκθεση της 18ης Μαρτίου, η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το payout ratio από 60% το 2025 σε 75% έως το 2028, χωρίς να υπονομεύεται η κεφαλαιακή της επάρκεια.
Η βασική αλλαγή στη στρατηγική αξιολόγηση αφορά τη μετάβαση από τη φάση ενίσχυσης κεφαλαίων στη φάση ισχυρών αποδόσεων προς τους μετόχους («capital build-up story» σε ένα καθαρό «shareholder return story»). Σύμφωνα με την έκθεση της 18ης Μαρτίου, η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το payout ratio από 60% το 2025 σε 75% έως το 2028, χωρίς να υπονομεύεται η κεφαλαιακή της επάρκεια.
