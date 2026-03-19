Jefferies: Νέος υψηλότερος στόχος για την Εθνική Τράπεζα που περνά σε νέα φάση απόδοσης

Η Jefferies τοποθετεί το βασικό σενάριο στα 17 ευρώ (+32%), το ανοδικό στα 18,4 ευρώ (+43%) και το καθοδικό στα 8,9 ευρώ (-31%) - Εκτιμά ότι οι συνολικές διανομές θα φθάσουν περίπου τα 3 δισ. ευρώ την περίοδο 2025-2028