Η Deutsche Bank αυξάνει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Σε αναβάθμιση των τιμών στόχων για το σύνολο των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών προχωρά η Deutsche Bank, διατηρώντας σύσταση αγοράς για όλες τις μετοχές του κλάδου, σε μια περίοδο όπου η διεθνής μεταβλητότητα έχει επαναφέρει ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης.

Ειδικότερα, ο οίκος αυξάνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 4,45 ευρώ από 4,10 ευρώ, για την Eurobank στα 4,35 ευρώ από 4,10 ευρώ, για την Τράπεζα Πειραιώς στα 8,95 ευρώ από 8,75 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 15,95 ευρώ από 15,30 ευρώ και για την Τράπεζα Κύπρου στα 10,40 ευρώ από 10,10 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επενδυτική περίπτωση του κλάδου.

Παρά τις ανησυχίες που έχουν προκύψει διεθνώς από γεωπολιτικές εντάσεις έως τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και την αύξηση των κινδύνων στο private credit, η Deutsche Bank εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές τους.

