Alessandro Callari (Booking.com): Αντέχει ο ελληνικός τουρισμός στις γεωπολιτικές αναταράξεις
Θετική ζήτηση για τη θερινή σεζόν του 2026 στους ελληνικούς προορισμούς βλέπει εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων η γνωστή πλατφόρμα, με παρουσία σε πάνω από 175.000 προορισμούς ανά τον κόσμο
Σημαντικές αντοχές, εν μέσω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισμός με τις κρατήσεις για τους προορισμούς εν όψει του καλοκαιριού να συνεχίζουν ανοδικά.
Την εικόνα αυτή την στιγμή της ζήτησης για την Ελλάδα παρουσίασε χθες ο κ. Alessandro Callari, υπεύθυνος για τις χώρες της νότιας Μεσογείου (Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Ισραήλ) της Booking.com, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «παρά το γεγονός ότι συνολικά η τουριστική βιομηχανία επηρεάζεται από τον γεωπολιτικό παράγοντα, ειδικά για την Ελλάδα είμαστε αισιόδοξοι αναφορικά με τον αντίκτυπο από τη Μέση Ανατολή σε επίπεδο κρατήσεων». Αγορές όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία καταγράφουν άνοδο σε σύγκριση με πέρυσι ως προς τη ζήτηση για διακοπές στην Ελλάδα, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την εκτίμηση περί ανθεκτικότητας του ελληνικού τουρισμού σε αυτή τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία.
Σε σχέση με τα συνολικότερα αντανακλαστικά της τουριστικής βιομηχανίας ως προς την εν εξελίξει κρίση στη Μέση Ανατολή ο κ. Callari ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κλάδος έμαθε πολλά κατά τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης της πανδημίας όπου ο τουρισμός υπέστη πολύ μεγάλες απώλειες, «οπότε σε αυτή τη φάση φροντίζουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι αμέσως μόλις επιστρέψει η ζήτηση».
