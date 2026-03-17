JP Morgan: Υποβαθμίζει το ελληνικό χρηματιστήριο από «overweight» σε «neutral» λόγω γεωπολιτικών και ενέργειας
Το timing της υποβάθμισης συνδέεται και με το ισχυρό ράλι που προηγήθηκε
Σε σαφή στροφή προς πιο αμυντική τοποθέτηση προχωρά η JP Morgan στη στρατηγική της για τις αγορές της περιοχής μας (Κεντρική, Ανατολική Αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική–CEEMEA), μειώνοντας το ρίσκο και «κόβοντας» την έκθεση σε πιο κυκλικές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η αμερικανική τράπεζα υποβαθμίζει το ελληνικό χρηματιστήριο από “overweight” σε “neutral”, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι, στο τρέχον περιβάλλον, οι επενδυτές δεν αμείβονται επαρκώς για να διατηρούν υψηλή έκθεση σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.
Για την ελληνική αγορά, η υποβάθμιση δεν αποτελεί απλώς τεχνική κίνηση, αλλά αντανακλά έναν συνδυασμό παραγόντων που αυξάνουν τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν μετατραπεί σε «crowded trade», δηλαδή σε ιδιαίτερα δημοφιλείς θέσεις στα χαρτοφυλάκια των διεθνών επενδυτών, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο απότομων εκροών σε περιόδους αναταραχής. Παράλληλα, η επικείμενη μετάβαση της Ελλάδας σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς ενδέχεται να περιορίσει τη στήριξη από τα κεφάλαια αναδυόμενων αγορών, τα οποία αποτελούν σήμερα βασικό πυλώνα ζήτησης για τις ελληνικές μετοχές.
