Συνέδριο Morgan Stanley: Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή – Τι θα υποστηρίξουν οι ελληνικές τράπεζες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεκινάει σήμερα στο Λονδίνο το χρηματοοικονομικό συνέδριο της αμερικανικής τράπεζας - Ποιες είναι οι διάσημες συμμετοχές

Ειρήνη Σακελλάρη
Η διακεκαυμένη ζώνη της Μέσης Ανατολής θα απασχολήσει κατά πολλούς τρόπους το χρηματοοικονομικό συνέδριο της Morgan Stanley που ξεκινάει σήμερα στο Λονδίνο.

Η περίοδος για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι κρίσιμη καθώς μεταβαίνει στη φάση της αναπτυγμένης αγοράς κάτι που αναμένεται να πάρει αργότερα και τη «σφραγίδα» του MSCI.

Έτσι λοιπόν σε μια περίοδο που τα δεδομένα είναι υψηλού ενδιαφέροντος οι Έλληνες τραπεζίτες οφείλουν να πείσουν για την ελάχιστη δυνατή επίδραση που μπορεί να έχουν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ως προς τους ισολογισμούς τους.

Η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στις χώρες του Κόλπου είναι μηδαμινή έως μηδενική όμως η αύξηση του πληθωρισμού, τα δάνεια που έχουν χορηγήσει η δυνητική άνοδος των επιτοκίων μπορεί να αλλάξουν την εικόνα.

Σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν υψηλά κεφάλαια και θα πρέπει να πείσουν τους διεθνείς αναλυτές πως θα μπορούν να τους δίνουν υψηλές αποδόσεις το προσεχές χρονικό διάστημα.

