Κυβέρνηση: Τρία σενάρια στο τραπέζι για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Αν το σοκ περάσει ταυτόχρονα σε ενέργεια, ναύλα, λιπάσματα, αγροτική παραγωγή και στο γενικό κόστος της οικονομίας οι οριζόντιες επιδοτήσεις δεν αρκούν, τονίζουν αρμόδιες πηγές
Μέτρα με μέτρο και στην ώρα τους και όχι άκαιρα μέτρα που μπορεί να ρίξουν λάδι στη φωτιά αναζητούν στην κυβέρνηση. Ολα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση του πολέμου, που θα κρίνουν τις συνέπειες και τη σχέση κόστους – οφέλους των όποιων παρεμβάσεων τελικά κριθούν αναγκαίες. Στην εξίσωση λαμβάνουν υπόψη και την προειδοποίηση της επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα: «Σε αυτή τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα πρέπει να σκεφτούμε ακόμη και το αδιανόητο και να προετοιμαστούμε γι’ αυτό».
Για τις άμεσες αποφάσεις τους, πάντως, στην κυβέρνηση αναλύουν δεδομένα τα οποία δείχνουν, κυρίως, τρία πιθανά σενάρια:
• Αμεση κατάπαυση του πολέμου σε 7-10 ημέρες: Για το οικονομικό επιτελείο φαντάζει το ευνοϊκότερο και πιο εύκολα διαχειρίσιμο σενάριο. Ακόμα κι αν η λήξη των εχθροπραξιών αποδειχθεί τόσο κοντά, όπως προϊδέασε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προ ημερών, οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου -και η αβεβαιότητα τυχόν επανάληψης ενός νέου- θα επηρεάζει για καιρό τις διεθνείς τιμές σε καύσιμα, ενέργεια, ασφάλιστρα και επίναυλους. Η ακρίβεια θα παραμένει επίμονη για μήνες. Ετσι, ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας θα επιβαρυνθεί έως και μισή ποσοστιαία μονάδα ενδεχομένως, ανεβαίνοντας ξανά κοντά στο 3%.
• Πόλεμος για άλλους δύο ή τρεις μήνες: Στην επίμονη ακρίβεια έρχεται να προστεθούν απώλειες στον τουρισμό αλλά και στην ελληνική παραγωγή (βιομηχανία και πρωτογενής τομέας). Ο πληθωρισμός θα ανέβει έως 1 μονάδα (κοντά στο 3,5%) και τα κρατικά μέτρα στήριξης θα είναι μονόδρομος. Η ζημιά στην οικονομία και το ΑΕΠ της χώρας κατά τη θερινή περίοδο, όπως και στην αγροτική παραγωγή λόγω της ακρίβειας λιπασμάτων και αγροτικών εφοδίων, θα απαιτεί μεγαλύτερη παρέμβαση στήριξης. Επιπλέον κίνδυνος είναι αν, στο στάδιο αυτό, δεν ενεργοποιηθεί ευρωπαϊκός μηχανισμός άμυνας, αφήνοντας κάθε χώρα εκτεθειμένη σε εθνικά μέτρα και παρεμβάσεις. Τα περιθώρια ανακοίνωσης έκτακτων παροχών στα τέλη του 2026 περιορίζονται ή εκμηδενίζονται.
• Πόλεμος πάνω από τρεις μήνες: Η εξέλιξη αυτή εγκυμονεί κινδύνους ανεξέλεγκτης τροπής, ακόμα και καταστροφής πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες και η επόμενη Σύνοδος Κορυφής τον Ιούνιο -αν όχι εκτάκτως νωρίτερα- θα εξετάζει αποφάσεις για ρήτρα διαφυγής ή και για νέο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως το τρέχον που τότε θα κλείνει τις πύλες του. Στο σενάριο αυτό ανατρέπεται ο σχεδιασμός παροχών και μέτρων για το 2027.
Για όλα τα σενάρια αυτά, πάντως, από το πιο ήπιο έως το πιο ακραίο, δεν υπάρχει λύση «όλα σε ένα». Καθημερινά έρχονται νέα που αλλάζουν την εικόνα και τις ανάγκες. Και μπορεί η εμπειρία και η εργαλειοθήκη που απέκτησαν Ελλάδα και Ευρώπη από την ενεργειακή κρίση του 2022 να θεωρούνται μεν δεδομένες, οι λύσεις και οι απειλές όμως δεν αποτελούν επανάληψη «μια από τα ίδια».
