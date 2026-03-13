Moody’s: Αμετάβλητη η βαθμολόγηση της Ελλάδας σε «Baa3» με σταθερό outlook
Η Moody’s διατήρησε τη βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας σε «Baa3» με σταθερές προοπτικές, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Στάση αναμονής κράτησε η Moody’s διατηρώντας αμετάβλητη την βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας σε «Baa3» με σταθερές προοπτικές, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις.
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να εντείνει τη μεταβλητότητα στις αγορές και να ασκεί πιέσεις στα ευρωπαϊκά (αλλά και ελληνικά) ομόλογα, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο μιας ενεργειακής κρίσης που θα ανατρέψει τα δεδομένα για τον πληθωρισμό και την τροχιά της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη.
Θυμίζουμε ότι η Moody’s ήταν ο τελευταίος από τους μεγάλους οίκους που έδωσε στην Ελλάδα επενδυτική βαθμίδα, τον Μάρτιο του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ο πιο «αυστηρός» στις αξιολογήσεις του. Έκτοτε έχει κρατήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση του, τονίζοντας τη σημαντική βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, την ανθεκτικότητα της οικονομίας και την σταθερή εικόνα του τραπεζικού συστήματος.
Ο κύκλος των αξιολογήσεων για την Ελλάδα θα συνεχιστεί με τη Scope Ratings στις 20 Μαρτίου, ενώ ακολουθούν η Standard & Poor’s στις 24 Απριλίου και η Fitch Ratings στις 8 Μαΐου.
Το επόμενο ραντεβού της ελληνικής οικονομίας με την Moody’s είναι στις 18 Σεπτεμβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα