Το παρασκήνιο για τα μέτρα, τα τρολς και ο νόμος (να τελειώνουμε) για τα fake news, το δούλεμα σύννεφο στο ΠΑΣΟΚ, δουλεύει η ρύθμιση για το ελβετικό
Xαίρετε, ο Μητσοτάκης μοιάζει να είναι ο πρωθυπουργός που φαίνεται να ενεργεί πρώτα απ’ όλους τους συναδέλφους του στην ΕΕ σ’ αυτή την κρίση
Το έκανε από την αρχή με την αποστολή πλοίων και αεροπλάνων στην Κύπρο και χθες ανακοίνωσε και μέτρα στην αγορά. Δεν ξέρω πόσο επαρκή θα αποδειχτούν τα πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων, αλλά θα έλεγα ότι θα εξαρτηθεί από την ένταση και το μέγεθος της κρίσης. Πάντως, μόνο ότι άργησε δεν μπορείς να του πεις.
Fake news, πλατφόρμες, τρολς
-Πριν πάμε σε διάφορα άλλα τρέχοντα ειδησεογραφικά, θέλω να αναφερθώ σ’ ένα συνέδριο που διοργάνωσε η κυβέρνηση και για την ακρίβεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης για τα media, την πληροφόρηση, την παραπληροφόρηση κ.λπ. Καταρχάς, δεν κατάλαβα τις κραυγές και το ανάθεμα της αντιπολίτευσης για το συνέδριο. Δεν θέλεις, δεν πας, αν και οι δημοσιογράφοι που μετείχαν και οι συζητήσεις που έγιναν δεν μου φάνηκαν… και τόσο «αντικανονικές» ή στημένες. Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμα του καθενός η γνώμη του. Πάμε τώρα στην ουσία και στη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα τρολς του διαδικτύου, την υπεροπλία στα bots που υποστηρίζουν την κυβέρνηση και κατακεραυνώνουν τους αντιφρονούντες κ.λπ. Ωραία, λοιπόν πρώτον να θυμίσω ότι η μόδα των τρολς ξεκίνησε όπως όλοι θυμόμαστε από τα υπόγεια της Κουμουνδούρου όταν ακόμα ο μεγάλος μας τιμονιέρης Αλέξης ήταν αντιπολίτευση και ερχόταν με φόρα. Το 2015, όχι… με τη φόρα της Ποπάρας (Τσαπανίδου) το 2023, υπάρχει ακόμα και η σχετική εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη στο youtube. Μετά όταν έγιναν κυβέρνηση το 2015 τα συριζοτρόλ μεταφέρθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου και αλλού και έστησαν έναν μηχανισμό ανώνυμης προπαγάνδας. Να εξηγηθώ, προσωπικά η προπαγάνδα εμένα δεν με πειράζει, ενοχλεί όμως η ανώνυμη συκοφαντία, η χυδαιολογία και η κοινωνική εξουθένωση ανθρώπων και Μέσων. Ας μην αναφερθώ στο τι έγραφαν για εμάς τα τρολς του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προ τριετίας και πριν διαλυθούν ησύχως. Όταν έγινε η ΝΔ κυβέρνηση το εξέλιξε το πράγμα γιατί φυσικά σ’ αυτά ήταν και είναι «πιο μορφωμένοι» και συστηματικοί… Ξαναλέω, το να προπαγανδίζεις τα καλά ή και να στιγματίζεις τα λάθος πράγματα, τι δήλωσε ο τάδε ή ο δείνα πολιτικός κάνοντας κωλοτούμπα ή τις γκάφες, το βρίσκω στο παγκόσμιο πλαίσιο της αρνητικής διαφήμισης ανεκτό. Το να γράφεις ανώνυμα ως τρολ ψεύδη, συκοφαντίες, βαριές κατηγορίες, ότι κάποιος είναι εγκληματίας κ.λπ., φυσικά είναι όχι μόνο νομικά, αλλά και ηθικά απαράδεκτο. Στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι σήμερα δεν υπάρχουν μόνο τρολς που υποστηρίζουν τη ΝΔ ή υβρίζουν αντιπάλους της, αλλά συμβαίνει και το αντίθετο. Προ ημερών ένα από αυτά τα μη ταυτοποιημένα «blog» έγραφε ψευδώς ότι η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία γύρισε από το Ντουμπάι όπου εργάζεται με ιδιωτική πτήση. Η ίδια φυσικά το διέψευσε αφού είχε γυρίσει μέσω Ομάν με κανονική πτήση της γραμμής, μαζί με άλλους 300 Έλληνες και μάλιστα δεν ήταν στις πρώτες πτήσεις που έφυγαν. Τα τελευταία 10 χρόνια στο διαδίκτυο συμβαίνει σε σημείο ακραίο, εξωφρενικό, φασιστικό θα έλεγα, η συκοφαντία και η διαβολή χωρίς καμία κύρωση λόγω της ανωνυμίας. Η αιτία βασικά είναι μία, ότι οι διεθνείς πλατφόρμες του διαδικτύου το επιτρέπουν. Επιτρέπουν την ανωνυμία και κάθε προσπάθεια να ανακαλύψεις τον ένοχο πέφτει στο κενό γιατί οι διεθνείς οργανισμοί media δεν δίνουν στοιχεία, τηρούν την ανωνυμία. Όλοι κατά καιρούς έχουμε προσπαθήσει είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως εταιρείες να βρούμε ποιοι κρύβονται από πίσω. Τον τελευταίο χρόνο για παράδειγμα εμφανίζονται fake news από διεθνείς απατεώνες που πουλάνε bitcoins, δήθεν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με το λογότυπο ΜME όπως το protothema.gr και άλλων Μέσων ή πρόσωπα επιτυχημένων επιχειρηματιών που δήθεν μιλάνε μέσω AI και δίνουν οικονομικές συμβουλές. Έχουμε όλοι προσφύγει στο Ηλεκτρονικό Έγκλημα, αλλά όσο είδατε εσείς να μπορούν να τους εντοπίσουν, άλλο τόσο το είδαμε και όλοι εμείς.
Ταυτοποίηση;
-Υπό την έννοια αυτή, η πρόταση του Παύλου Μαρινάκη να γίνει ένας νόμος που να υποχρεώνει έναν λογαριασμό στο Χ ή στο ΤikΤok ή οπουδήποτε να έχει από πίσω του πραγματικά στοιχεία ταυτότητος, είναι πολύ σωστό. Δύσκολο μεν, πιθανώς να μην μπορεί να «πιάσει» το 100% των ανώνυμων λογαριασμών, αλλά ό,τι και να σταματήσει, ακόμα και τους μισούς ή έστω να δυσκολέψει τη δημιουργία στην Ελλάδα τέτοιων λογαριασμών, νομίζω θα είναι καλό. Ας φέρει λοιπόν έναν νόμο να δούμε ποιοι δεν θα τον ψηφίσουν στη Βουλή.
O Χατζηδάκης και τα 50 σπίτια
-Μιας και είμαστε στα fake news, από το Alitheia Forum χθες το απόγευμα ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης είπε... τον πόνο του για τις ιστορίες που διακινούνται και τον αφορούν κάθε φορά που δημοσιεύονται τα Πόθεν Έσχες. Είπε λοιπόν ότι κάθε χρόνο ξεκινά ένας γύρος αναπαραγωγής στα social και σε διάφορα περιθωριακά μέσα ότι τάχα έχει 50 σπίτια, επειδή στο Πόθεν του εγγράφονται κάτι χωράφια στην ημιορεινή Κρήτη που κληρονόμησε από τους γονείς του και δήλωνε έκτοτε στις δηλώσεις του. Βέβαια, κάθε φορά που η ιστορία σηκώνεται, η ζημιά γίνεται γιατί κανείς δεν λογοδοτεί.
Το παρασκήνιο των μέτρων
-Να επιστρέψω στα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια που σας έγραψα και πριν και να σας πω ορισμένα παρασκήνια. Τη βασική εισήγηση που υιοθετήθηκε απολύτως ως προς τη γραμμή έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος εδώ και μέρες ήταν της άποψης ότι η κυβέρνηση έπρεπε να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα που το έκανε στην Κύπρο και στην περίπτωση της αγοράς. Η πρόταση συζητήθηκε στη σύσκεψη της Δευτέρας στο Μ.Μ και οι ανακοινώσεις έγιναν χθες για να μη «σέρνεται» η ιστορία. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι εκτός κάδρου έμεινε η σκέψη για «πλαφονάρισμα» της τιμής του πετρελαίου diesel σε κάποιο ύψος και η επιδότηση του διυλιστηρίου για τη διαφορά. Γενικά, τα διυλιστήρια είναι εκτός κάδρου μέτρων, ενώ και το ΥΠΕΝ έχει προβλέψει ένα «τράτο» στο ύψος του πλαφόν για τις μεταφορές στα νησιά, λόγω αυξημένου μεταφορικού κόστους. Μιας και λέμε για καύσιμα πάντως και επειδή υπάρχει ανησυχία στην αγορά μήπως αυτές οι αυξήσεις περάσουν στην ακτοπλοΐα και στα εισιτήρια των πλοίων ενόψει Πάσχα και καλοκαιρινής περιόδου, πρέπει να σας πω ότι ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας είναι από πάνω και κάνει ήδη τις ασκήσεις, για να μην έχουμε δυσάρεστα.
Η ενημέρωση του Τασούλα
-Μένω στα του πολέμου για να σας πω ότι χθες ο Κ.Μ ενημέρωσε αναλυτικά και με απόρρητες λεπτομέρειες τον Κώστα Τασούλα, όπως έκανε με τον Ανδρουλάκη και τον Νατσιό που πήγαν στο γραφείο του. Κατά τα άλλα, όταν οι κάμερες έφυγαν από το γραφείο του ΠτΔ, ο Τασούλας μαθαίνω ότι προέτρεψε τον πρωθυπουργό με κάτι του στυλ «Όπως στην άμυνα, έτσι και στην επίθεση». Να αντιμετωπίσει δηλαδή η κυβέρνηση τα όποια φαινόμενα αισχροκέρδειας στη αγορά με την ίδια ταχύτητα με την οποία πρόβαλλε την αμυντική ισχύ της χώρας.
Οι συνεννοήσεις του Γεραπετρίτη με τα Εμιράτα
-Βλέπετε αρκετές πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από τις χώρες του Κόλπου και μάλιστα πτήσεις της Emirates ή της Qatar Airways. Πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά μια απευθείας συνεννόηση που κάνει ο Γεραπετρίτης σε πολύ υψηλό επίπεδο με τις Αρχές στις χώρες του Κόλπου, προκειμένου να αποφορτιστεί ο όγκος Ελλήνων πολιτών που θέλουν να γυρίσουν. Για παράδειγμα, για να γίνει το προηγούμενο ΣΚ η μεγάλη πτήση της Emirates, υπήρξε απευθείας συνεννόηση με τον διάδοχο του θρόνου στα Εμιράτα Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν. Ως προς τις εκκρεμότητες, υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που θέλουν να φύγουν από Μπαχρέιν και Κατάρ, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρατευτεί ξανά τις επόμενες μέρες και κάποιο C130, χωρίς βέβαια να ανακοινωθεί προκαταβολική δρομολόγηση.
Βαρύ το κλίμα μεταξύ Νίκου και Κώστα αλλά…
-Έχουν γίνει μπίλιες, αλλά η φράση αυτή πιάνει μόνο ένα μικρό μέρος της έντασης στα άνω πατώματα της Χαριλάου Τρικούπη από τη «διεύρυνση» και τα μαγικά στο ΠΑΣΟΚ δια χειρός Σκανδαλίδη, αλλά με τις ευλογίες πάντα του προέδρου Νίκου. Ρώτησα και έμαθα ότι έγινε μεγάλος χαμός ο οποίος και συνεχίστηκε ακόμη κι όταν ο πρόεδρός μας είχε ήδη αναχωρήσει από Αθήνα και πετούσε για Στρασβούργο. Ο Σκανδαλίδης βρισκόταν καθ' οδόν για Τρίκαλα για να μιλήσει για τις… επιτυχίες της διεύρυνσης προφανώς, αλλά τηλέφωνα υπάρχουν και όταν ανάβουν φωτιές άντε να τα κλείσεις. Και να θες. Το κλίμα μεταξύ Ανδρουλάκη και Σκανδαλίδη δεν είναι όπως καταλαβαίνετε πια το καλύτερο. Ο άλλοτε μέντορας του Νίκου επανήλθε μετά από κάτι χρόνια στη Χαριλάου Τρικούπη με συγκεκριμένο ρόλο, όπως είχαν προσυμφωνήσει. Στην αρχή ήταν όλοι ικανοποιημένοι και ο Ανδρουλάκης άφησε χώρο στις μεγαλύτερες (τις πολύ μεγαλύτερες γενιές) και ο Σκανδαλίδης επέστρεψε χωρίς να έχει φύγει από το ΠΑΣΟΚ, όπως κάποια από τα πρόσωπα της διεύρυνσης. Μετά όμως μπήκε στην κομματική ζωή τους ο Πελεγρίνης και το θεατρικό «φθορά, φθορά, φθορά», ο Κορακάκης και Πατένταλης, αλλά αυτοί έφυγαν νωρίς και μια σειρά προσώπων, κυρίως αγνώστων στο ευρύ εκλογικό κοινό, που παλεύει να συγκινήσει το ΠΑΣΟΚ. Με τούτα και με κείνα, είναι βαρύ το κλίμα στα άνω πατώματα, αλλά Ανδρουλάκης και Σκανδαλίδης θα ακολουθήσουν το ανέκδοτο με τη γνωστή φράση «και καλά που δεν πάθαμε τίποτα» και μου λένε ότι θα εμφανιστούν την Τρίτη χέρι χέρι στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης. Αν ο Ανδρουλάκης ρωτούσε πάντως τον Κωνσταντινόπουλο για τη διεύρυνση και τα φάλτσα των τελευταίων επιλογών, όπως του Πελεγρίνη, ο Οδυσσέας θα του απαντούσε αυτό που είπε χθες, ότι: «Αγαπώ πολύ τον Κώστα Σκανδαλίδη, είναι και γιος ιερέα άρα μπορεί να χρησιμοποιεί την παραβολή του ασώτου υιού και να συγχωρεί τον κόσμο και γι’ αυτό κάνει αυτή τη μεγάλη διεύρυνση». Πέφτει σύννεφο το δούλεμα, έτσι;
Έρχεται άνοδος στα επιτόκια
-Η απειλή του υψηλού πληθωρισμού από τη φλεγόμενη Μέση Ανατολή αφήνει το αποτύπωμά της. Τραπεζικές πηγές στην Κύπρο εξέφραζαν την πεποίθηση πως στη Μεγαλόνησο αντιμετωπίζουν μικρότερο πρόβλημα, δεν υπάρχει αναταραχή και προς το παρόν ισχύει το business as usual. Οι ίδιες πηγές όμως διατύπωναν την εκτίμηση πως όχι μόνον δεν τίθεται πλέον ζήτημα υποχώρησης των επιτοκίων, αλλά αντιθέτως κάποια στιγμή θα δούμε άνοδο. Το πιθανότερο να συμβεί αυτό είναι κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σταθμίζοντας φυσικά την εξέλιξη των τιμών και τις κινήσεις των ΗΠΑ. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η αίσθηση της ασφάλειας στο Ντουμπάι έχει κλονιστεί και για αυτό στις κυπριακές τράπεζες δεν αποκλείουν -ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των πολεμικών συγκρούσεων- να εκδηλωθεί μεταφορά κεφαλαίων στο προσεχές χρονικό διάστημα.
H γερμανική σφαλιάρα στα ομόλογα
-Και επειδή είπαμε πιο πάνω τις εκτιμήσεις για τα επιτόκια, σημειώστε πως το Γερμανικό Δημόσιο βγήκε χθες στις αγορές με μια μικρή -για τα μεγέθη της χώρας- δημοπρασία 10ετών ομολόγων ύψους 5 δισ. ευρώ. Οι επενδυτές υπέβαλαν προσφορές μόνο για €4,5 δισ. Στο τέλος, τοποθετήθηκαν μόλις €3,8 δισ. και με απόδοση 2,89%, σαφώς υψηλότερη από το 2,73% της προηγούμενης δημοπρασίας τον Φεβρουάριο. Τεχνικά, η δημοπρασία «απέτυχε». Επί της ουσίας, ο Deutsche Finanzagentur, ο γερμανικός οργανισμός διαχείρισης δημόσιου χρέους έβαλε φρένο στις ορέξεις των αγορών, λέγοντας ότι το 2,89% είναι το μέγιστο που είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Η Γερμανία έχει ανακοινώσει μια ιστορική αύξηση των αμυντικών της δαπανών και ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων σε υποδομές, με λίγα λόγια ανακοίνωσε έκδοση πολύ περισσότερων ομολόγων. Οι επενδυτές δεν βιάζονται να αγοράσουν σήμερα ό,τι θα βρουν φθηνότερα αύριο. Από την άλλη πλευρά, στις αγορές αρχίζει και τιμολογείται πλέον μια πιθανή αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη δεν οφείλεται στην κατανάλωση -αντιθέτως- αλλά σε εξωγενείς παράγοντες όπως οι τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, η Γερμανία έχοντας την ευθύνη ότι το ομόλογό της, το Bund, είναι ο «άξονας» γύρω από τον οποίο τιμολογείται ολόκληρη η ευρωζώνη, έβαλε φρένο στις ορέξεις των αγορών για υψηλότερα επιτόκια. Η Γερμανία έχει ακόμη τη δυνατότητα. Η Ιταλία όμως που πρέπει φέτος να συγκεντρώσει 400 δισ. ευρώ από τις αγορές για να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες (με δεδομένο ότι 75% των εκδόσεών της αγοράζεται από Ιταλούς επενδυτές και αποταμιευτές), ίσως και να μην έχει την πολυτέλεια να λέει «όχι».
Ο ΟΔΔΗΧ σφυρίζει αδιάφορα
-Βλέποντας αυτή την κατάσταση στις αγορές ομολόγων, ο ΟΔΔΗΧ ανέστειλε την προγραμματισμένη δημοπρασία 10ετών ομολόγων αυτής της εβδομάδας. Έχοντας ήδη καλύψει το 58% του δανειακού προγράμματος της χρονιάς (€4,3 δισ.), ο ΟΔΔΗΧ έχει τη δυνατότητα να περιμένει να έρθουν καλύτερες μέρες για τα υπόλοιπα 3,7 δισ. ευρώ. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τον ΟΔΔΗΧ είναι να μη χάσει την «επαφή» με τα Γερμανικά Ομόλογα, δηλαδή να μην ξεφύγει το spread πάνω από τη μονάδα (σήμερα 70bp). Η ελληνική δεκαετία τιμολογείται σήμερα 3,6%. Ο ευρύτερος και πιο φιλόδοξος στόχος για φέτος είναι να μειώσει το Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κάτω από την Ιταλία κι αυτό θα γίνει με την πρόωρη εξόφληση παλαιών χρεών. Προς το παρόν, πραγματικός κερδισμένος από αυτή τη μικρή θαλασσοταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων είναι η Γαλλία καθώς φαίνεται πως οι πρόσφατες πρωτοβουλίες του Γάλλου Προέδρου τόνωσαν το ηθικό και διατήρησαν χαμηλά (στο 3,5%) τις αποδόσεις των ομολόγων της χώρας του. Η Ελλάδα κρατά στενή επαφή με τα ομόλογα της Γαλλίας και της Ιταλίας. Τον Ιανουάριο η έκδοση 10ετών ομολόγων είχε κουπόνι 3,375% και τιμολογήθηκε 3,47%. Η διοίκηση του ΟΔΔΗΧ δεν έχει κανέναν λόγο να μεγαλώσει αυτή τη μικρή απόσταση από τη Γαλλία.
Δουλεύει η ρύθμιση για το ελβετικό: Πάνω από 5.000 αιτήσεις (τις πρώτες ημέρες)
-Εντεινόμενο ενδιαφέρον σημειώνουν τις τελευταίες ημέρες οι τράπεζες για υπαγωγή στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο που ψήφισε η κυβέρνηση. Η πλατφόρμα έκδοσης της βεβαίωσης για την κατηγορία στην οποία υπάγεται κάθε δανειολήπτης λειτουργεί ήδη λιγότερο από έναν μήνα, αλλά κάθε εβδομάδα παρατηρείται αυξανόμενος αριθμός αιτήσεων. Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί πάνω από 5.000 αιτήσεις για την έκδοση βεβαίωσης. Σε μια τράπεζα ήδη το 10% των δανείων έχουν μετατραπεί από ελβετικό νόμισμα σε ευρώ. Αρκετοί οφειλέτες έχουν κινητοποιηθεί μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, καθώς ανησυχούν ότι το ελβετικό φράγκο ως «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους κρίσης μπορεί να ανατιμηθεί, εάν η αναταραχή στις αγορές παραταθεί.
Η ΑΚΤΟR και ο αμερικανικός παράγων
-Η στρατηγική συμμαχία των επιχειρηματικών ομίλων AKTOR Group και ONEX Shipyards & Technologies για τη διεκδίκηση της εμπορικής εκμετάλλευσης του Λιμένος Ελευσίνας αποκαλύπτει τη στενή σχέση που έχει δημιουργήσει ο επικεφαλής της AKTOR Αλ. Εξάρχου με τον αμερικανικό παράγοντα και ειδικά με τα επιχειρηματικά συμφέροντα made in USA. Η ONEX είναι γνωστό ότι για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας χρηματοδοτήθηκε από τη U.S. International Development Finance Corporation (DFC), ενώ και η πρόσφατη συμφωνία της ΟΝΕΧ με τον νοτιοκορεατικό όμιλο Hanwha Power Systems έτυχε θερμής υποδοχής και στήριξης από την πλευρά των ΗΠΑ. Η συμφωνία AKTOR - ONEX στο χώρο των λιμενικών υποδομών είναι το δεύτερο βήμα του ομίλου ΑKTOR μετά τη συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο προς αυτήν την κατεύθυνση, ένα βήμα που θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά εγχειρήματα στους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ναυτιλίας στην Ελλάδα. Ο AKTOR, βάσει της συμφωνίας, αναλαμβάνει το κατασκευαστικό σκέλος των υποδομών και η ONEX τη διαχείριση και λειτουργία των λιμενικών υποδομών και δραστηριοτήτων.
Ο πρώτος ουρανοξύστης (ύψους 100 μέτρων) στη Θεσσαλονίκη
-Πάμε τώρα βορειότερα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη όπου ο γνωστός επιχειρηματίας Σταύρος Ανδρεάδης, της οικογένειας που δημιούργησε τον όμιλο ΣΑΝΗ, βάζει μπροστά τη δημιουργία του πρώτου ουρανοξύστη στην πόλη. Το φιλόδοξο σχέδιο θα υλοποιηθεί σε μέρος της έκτασης 81,2 στρεμμάτων του πρώην βιομηχανικού ακινήτου των Κεραμείων Αλλατίνη στην Πυλαία, του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού αξιοποίησης και ανάπλασης. Η εταιρεία του, ΣΤΑΝΤΑ, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ΑΒΑΞ η οποία θα προχωρήσει στις απαραίτητες τεχνικές μελέτες και λοιπές αξιολογήσεις για την υλοποίηση του έργου για την ανέγερση ουρανοξύστη ύψους 100 μέτρων και περίπου 29.800 τ.μ. εμβαδού, με υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Σε συνδυασμό με τη δημιουργία του δημοτικού πάρκου και την ανάπλαση των διατηρητέων κτηρίων του κεραμείου που θα αναλάβει η ΣΤΑΝΤΑ, στόχος του Ανδρεάδη είναι η δημιουργία ενός νέου τοπόσημου στην πόλη. Να σημειωθεί πως το μεγάλο κεντρικό κτήριο των κεραμείων με συνολικό εμβαδό 13.000 τ.μ., που είναι διατηρητέο ως προς το κέλυφος και προορίζεται μόνο για πολιτιστικές χρήσεις, εισφέρεται στον δήμο Θεσσαλονίκης για να το αξιοποιήσει.
Grivalia Hospitality: Ομολογιακό δάνειο έως 260 εκατ.
-Την περασμένη Δευτέρα το διοικητικό συμβούλιο της «Βούλα Επενδυτική», θυγατρική της Grivalia Hospitality, έλαβε μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση βάσει της οποίας χορηγεί ειδική άδεια για την παροχή εγγύησης, τη σύσταση ενεχύρου και την εκχώρηση απαιτήσεων από συμβάσεις κ.λπ. για εξασφάλιση ομολογιακού δανείου. Συγκεκριμένα, προς εξασφάλιση των ομολογιούχων από κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού έως 260 εκατ. ευρώ εκδόσεως της Grivalia Hospitalit. Το δάνειο πρόκειται να καλυφθεί στο σύνολό του από τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα, με την πρώτη να έχει αποφασιστεί πως θα διοριστεί εκπρόσωπος των ομολογιούχων και διαχειριστής πληρωμών. Η Βούλα Επενδυτική είναι πίσω από το 91 ATHENS RIVIERA που έχει χαρακτηριστεί ως το πρώτο υβριδικό Private Members Club & Glamping στην Ελλάδα.
Λόγω πολέμου το Eurofi θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά
-Διαδικτυακά λόγω του πολέμου θα πραγματοποιηθεί τελικά το “Eurofi Hi Level Seminar 2026”. Η εκδήλωση ήταν να πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Κύπρο στις 25, 26 και 27 Μαρτίου με συμμετοχή υπουργών, οικονομικών παραγόντων και σημαντικών αξιωματούχων από όλες της χώρες της ΕΕ. Από ελληνικής πλευράς εκτός φυσικά του Κυρ. Πιερρακάκη, ομιλητές είναι η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Β. Λαζαράκου και ο Διευθυντής Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης της ΤτΕ Στ. Κωνσταντάς. Με την ευκαιρία, να αναφέρουμε πως η Β. Λαζαράκου μιλάει την Παρασκευή στο συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγορών (IOSCO) στη Μαδρίτη με θέμα private markets and private credit. Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετέχουν επίσης οι πρόεδροι των κεφαλαιαγορών Αγγλίας, Ελβετίας και Ισπανίας.
Ο Πειραιάς ανθεκτικός στην κρίση του Κόλπου
-Παρά την ένταση και τις πολεμικές συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο, το λιμάνι του Πειραιά φαίνεται να κρατά σταθερά τη ροή φορτίων, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά του στη διεθνή ναυτιλιακή αβεβαιότητα. Τα containerships συνεχίζουν να παρακάμπτουν την Ερυθρά Θάλασσα και να κινούνται γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, αυξάνοντας τον χρόνο ταξιδιού και το κόστος καυσίμων, αλλά χωρίς να διαταράσσεται η ροή προς το Μεγάλο Λιμάνι. Οι εταιρείες τακτικών γραμμών, οι λεγόμενες Liners, έχουν ήδη προσαρμόσει τα δρομολόγια, εκφορτώνοντας φορτία σε λιμάνια εκτός της επικίνδυνης ζώνης. Παράλληλα, οι προθεσμιακές και spot τιμές των ναύλων εμφανίζουν σημαντική αύξηση. Τα spot ναύλα από Ασία προς Βόρεια Ευρώπη ανέβηκαν περίπου 12%, φτάνοντας τα 2.689 δολάρια ανά 40 πόδια κοντέινερ (FEU), ενώ οι προθεσμιακές τιμές για τις επόμενες εβδομάδες αυξάνονται έως και 30%, με ορισμένα συμβόλαια να φτάνουν πλέον τα 3.000 δολ./FEU. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται στις διαδρομές που συνδέονται άμεσα με την κρίση στον Περσικό Κόλπο, όπως μεταξύ Σαγκάης και Jebel Ali, όπου τα ναύλα ξεπερνούν πλέον τα 4.000 δολ./FEU. Η χορήγηση κάλυψης πολεμικού κινδύνου παρέχεται πλέον μόνο με ειδικές συμφωνίες για κάθε δρομολόγιο, ενισχύοντας τη σημασία της προσεκτικής διαχείρισης κινδύνου από τις ναυτιλιακές εταιρείες. Η γεωστρατηγική αξία του Πειραιά παραμένει σημαντική, καθώς αποτελεί το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό λιμάνι για τα πλοία που έρχονται από την Ασία προς την Ευρώπη. Το λιμάνι λειτουργεί κανονικά, προσφέροντας ασφάλεια και ευελιξία στη διακίνηση φορτίων.
Το παρασκήνιο της ναυμαχίας του 1 δισ. δολαρίων στη Wall Street
-Σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εταιρικές ναυμαχίες που εξελίσσονται αυτή την εποχή στη Wall Street, για την οποία σας έχουμε πληροφορήσει εγκαίρως, το ελληνικό δίδυμο Σεμίραμις Παληού και Πέτρου Παππά φαίνεται αποφασισμένο να πιέσει μέχρι τέλους για την Genco Shipping & Trading. Η νέα προσφορά της Diana Shipping για την εξαγορά της εταιρείας -στα 23,50 δολάρια ανά μετοχή- ανέβασε την αποτίμηση κοντά στο 1 δισ. δολάρια και άλλαξε τις ισορροπίες. Και αυτό γιατί η πρόταση πλέον δεν είναι μια απλή προσέγγιση μιας μικρότερης εταιρείας προς μια μεγαλύτερη, αλλά μια κίνηση με τη στήριξη της Star Bulk, του μεγαλύτερου consolidator στον χώρο των dry bulk. Στο παρασκήνιο της χρηματιστηριακής αγοράς της Νέας Υόρκης, το μήνυμα που στέλνουν οι Έλληνες είναι σαφές. Η πρόταση είναι σοβαρή, χρηματοδοτημένη και μπορεί να υλοποιηθεί. Στο περιθώριο του πρόσφατου 21ου Capital Link Shipping Forum στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της Star Bulk Hamish Norton άφησε να εννοηθεί ότι η μάχη δεν θα περιοριστεί στο διοικητικό συμβούλιο της Genco. Αν η διοίκηση συνεχίσει να απορρίπτει την πρόταση, τότε το επόμενο βήμα μπορεί να είναι η proxy vote στην επόμενη γενική συνέλευση. Με απλά λόγια, το θέμα μπορεί να κριθεί από τους ίδιους τους μετόχους, ακόμη και με αλλαγή διοικητικού συμβουλίου. Και αυτό είναι ίσως το πιο ισχυρό χαρτί της ελληνικής πλευράς. Στη Wall Street, όταν μια πρόταση αρχίζει να πλησιάζει την καθαρή αξία ενεργητικού μιας εταιρείας και συνοδεύεται από ισχυρούς επενδυτές, οι μέτοχοι συνήθως θέλουν τουλάχιστον να ανοίξει η συζήτηση. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο αν η Genco θεωρεί χαμηλή την προσφορά. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα ρισκάρει να φτάσει σε μια ανοιχτή σύγκρουση με τους μετόχους της. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, η ιστορία της Wall Street δείχνει ότι το αποτέλεσμα σπάνια είναι προβλέψιμο.
Κινήσεις ισχύος από τον Βύρωνα Βασιλειάδη στη ναυτιλία
-Συνεχείς κινήσεις με ξεκάθαρο αναπτυξιακό προσανατολισμό κάνει ο Βύρων Βασιλειάδης ο οποίος χτίζει σταθερά τη ναυτιλιακή του παρουσία στον διεθνή ανταγωνισμό μέσω της VENERGY Maritime. Η πρόσφατη κίνησή του αφορά την τοποθέτηση του Γιώργου Πουλαρά στη θέση του Managing Director, μια επιλογή που στην αγορά ερμηνεύεται ως μήνυμα ότι η εταιρεία περνά πλέον στη φάση της οργανωμένης επέκτασης. Ο Πουλαράς δεν είναι τυχαία επιλογή. Με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στη ναυτιλία και συμμετοχή στη διαχείριση μεγάλων στόλων δεξαμενόπλοιων και containerships, θεωρείται από τα στελέχη που μπορούν να τρέξουν απαιτητικά προγράμματα ναυπηγήσεων και τεχνικής διαχείρισης. Η εταιρεία επεκτείνει με γρήγορο ρυθμό τον στόλο της, έχοντας ήδη επενδύσει σε eco MR chemical tankers, ενώ παράλληλα έχει σε εξέλιξη πρόγραμμα ναυπηγήσεων για νέα LR2 product tankers και Suezmax crude oil tankers σε κορυφαία ναυπηγεία της Νότιας Κορέας. Στη ναυτιλιακή αγορά, αρκετοί παρατηρητές σημειώνουν ότι ο Βύρωνας Βασιλειάδης συγκαταλέγεται πλέον στους δυναμικά ανερχόμενους Έλληνες εφοπλιστές της νέας γενιάς, με επενδύσεις που δείχνουν μακροπρόθεσμη στρατηγική. Η επιλογή του έμπειρου management δεν είναι τυχαία, αφού ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια σύγχρονη ναυτιλιακή πλατφόρμα δεξαμενόπλοιων που θα μπορεί να συνεργάζεται με μεγάλους διεθνείς ναυλωτές και ενεργειακούς ομίλους.
ΟΤΕ: Το «σήμα» της Goldman Sachs και η θεσμική θωράκιση
-Σε μια περίοδο που η μεταβλητότητα χτυπά «κόκκινο» στις διεθνείς αγορές, η μετοχή του ΟΤΕ αναδεικνύεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενισχύθηκε κατά 3,5% χθες και κατά 5,5% το τελευταίο διήμερο, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στα 17,5 ευρώ, βλέποντας με αξιώσεις το υψηλό έτους των 18 ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίηση του ομίλου ξεπερνά τα 7 δισ. ευρώ. Η πρόσφατη συνάντηση της διοίκησης με τους αναλυτές της Goldman Sachs λειτούργησε ως καταλύτης, επιβεβαιώνοντας ότι ο οργανισμός αποτελεί ένα «value play» στο ΧΑ. Με την τιμή-στόχο στα 17,5 ευρώ (όσο δηλαδή το χθεσινό κλείσιμο), η Goldman υπογραμμίζει την ικανότητα της διοίκησης να ισορροπεί ανάμεσα στις επενδύσεις σε οπτική ίνα (FTTH) και τη μερισματική ανταμοιβή των μετόχων. Η στρατηγική «επιστροφής κεφαλαίου» παραμένει το ισχυρό χαρτί του οργανισμού. Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 177 εκατ. ευρώ και η πρόθεση για μέρισμα που αγγίζει τα 355 εκατ. ευρώ, δημιουργούν ένα δίχτυ ασφαλείας που ελάχιστοι τίτλοι μπορούν να προσφέρουν σήμερα. Παράλληλα, η σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους και η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής και ICT δείχνουν ότι το business plan για το 2026 εκτελείται με συνέπεια.
ΕΥΔΑΠ: Τα γεωπολιτικά «αντισώματα»
-Μπορεί οι αγορές να «χορεύουν» στον ρυθμό των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η ΕΥΔΑΠ παραμένει μακριά από τη μεταβλητότητα των εξωγενών σοκ και η μετοχή επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αμυντικό καταφύγιο, διατηρώντας ισχυρά «αντισώματα» στις διεθνείς πιέσεις. Στα 8,55 ευρώ έκλεισε χθες η μετοχή, πλησιάζοντας το υψηλό έτους (και 5ετίας) των 8,7 ευρώ. Η θωράκιση της μετοχής, ωστόσο, δεν πηγάζει πλέον μόνο από τον μονοπωλιακό της χαρακτήρα, αλλά από τη νέα, ισχυρή μετοχική της σύνθεση. Η πρόσφατη είσοδος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο κεφάλαιο της εταιρείας αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της και σηματοδοτεί σημαντικές συνέργειες σε μεγάλα έργα. Η θεσμική εμπιστοσύνη προς την ΕΥΔΑΠ δεν εδράζεται μόνο στο αντικείμενο της δραστηριότητάς της, αλλά κυρίως στην ταμειακή της ευρωστία και το καθαρό ισολογισμό. Με μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, η εταιρεία προσφέρει στους επενδυτές αυτό που σπανίζει σε περιόδους κρίσης, δηλαδή την προβλεψιμότητα. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και η επικείμενη αναθεώρηση των τιμολογίων, μετά από χρόνια στασιμότητας, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σταθερή βελτίωση της κερδοφορίας. Παράλληλα, το πλάνο επενδύσεων σε έργα υποδομής και ψηφιακού μετασχηματισμού προσδίδει αναπτυξιακό βάθος, την ώρα που η μερισματική απόδοση παραμένει ελκυστική για τα συντηρητικά χαρτοφυλάκια.
Οι «κατσαρίδες» του Τζέιμι Ντάιμον και οι εταιρείες λογισμικού
-Με τον όρο «private credit» περιγράφεται ο δανεισμός που γίνεται έξω από το τραπεζικό σύστημα και έξω από τις αγορές ομολόγων. Αντί μια επιχείρηση να πάρει δάνειο από τράπεζα ή να εκδώσει ομόλογο, δανείζεται απευθείας από ειδικά private credit funds τα οποία συγκεντρώνουν κεφάλαια κυρίως από θεσμικούς επενδυτές (ασφαλιστικά ταμεία, sovereign wealth funds, family offices κ.λπ.). Ο δανειστής αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυνο από μια τράπεζα, αλλά εισπράττει υψηλότερο επιτόκιο. Ο δανειζόμενος είναι συνήθως μια εταιρεία που δεν έχει εύκολη πρόσβαση στις παραδοσιακές αγορές ή βρίσκεται σε κατάσταση leveraged buyout. Αποκτά χρηματοδότηση γρήγορα και διακριτικά, χωρίς τη γραφειοκρατία και τους κανονιστικούς περιορισμούς ενός τραπεζικού δανείου. Το πρόβλημα είναι ότι τα private credit funds δεν λειτουργούν αποκλειστικά με τα κεφάλαια των επενδυτών τους. Δανείζονται από τράπεζες (όπως η JP Morgan), χρησιμοποιώντας ως ενέχυρο τα ίδια τα δάνεια που έχουν χορηγήσει. Αυτή η μόχλευση είναι που τετραπλασιάζει τις αποδόσεις σε καλές εποχές. Στις κακές εποχές, μετατρέπεται σε ωρολογιακή βόμβα όταν η αξία του ενεχύρου αρχίζει να υποχωρεί. Ο Τζέιμι Ντάιμον, CEO της JP Morgan, έχει προειδοποιήσει πολλές φορές για τις «κατσαρίδες» που κρύβονται στα σκοτεινά σοκάκια της ιδιωτικής πίστης. Προχθές, η JP Morgan ανακοίνωσε ότι μειώνει μονομερώς την αξία όλων των δανείων, σε χαρτοφυλάκια private credit funds, περικόπτοντας έτσι το ύψος ρευστότητας που είναι διατεθειμένη να δανείσει έναντι αυτών, ως ενέχυρο. Τα δάνεια που υποβαθμίστηκαν αφορούν κυρίως εταιρείες λογισμικού. Είναι ο κλάδος που τροφοδότησε με το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης στο 1,8 τρισ. δολαρίων του private credit. Η JP Morgan ουσιαστικά αναγκάζει τους διαχειριστές private credit funds να αντιμετωπίσουν μια αλήθεια που επί χρόνια αποφεύγουν, τα ενέχυρά τους δεν αξίζουν όσο νόμιζαν. Ο «τρόμος της Τεχνητής Νοημοσύνης» έχει πυροδοτήσει μαζικές απώλειες αξίας σε μετοχές λογισμικού και εναλλακτικούς διαχειριστές, ενώ αναλυτές προβλέπουν αύξηση 3%-5% στις χρεοκοπίες δανείων τεχνολογικών εταιρειών ως το 2027.
Πηγή: newmoney.gr
