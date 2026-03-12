Το παρασκήνιο για τα μέτρα, τα τρολς και ο νόμος (να τελειώνουμε) για τα fake news, το δούλεμα σύννεφο στο ΠΑΣΟΚ, δουλεύει η ρύθμιση για το ελβετικό

Κλείσιμο

Το έκανε από την αρχή με την αποστολή πλοίων και αεροπλάνων στην Κύπρο και χθες ανακοίνωσε και μέτρα στην αγορά. Δεν ξέρω πόσο επαρκή θα αποδειχτούν τα πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων, αλλά θα έλεγα ότι θα εξαρτηθεί από την ένταση και το μέγεθος της κρίσης. Πάντως, μόνο ότι άργησε δεν μπορείς να του πεις.Fake news, πλατφόρμες, τρολς-Πριν πάμε σε διάφορα άλλα τρέχοντα ειδησεογραφικά, θέλω να αναφερθώ σ’ ένα συνέδριο που διοργάνωσε η κυβέρνηση και για την ακρίβεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης για τα media, την πληροφόρηση, την παραπληροφόρηση κ.λπ. Καταρχάς, δεν κατάλαβα τις κραυγές και το ανάθεμα της αντιπολίτευσης για το συνέδριο. Δεν θέλεις, δεν πας, αν και οι δημοσιογράφοι που μετείχαν και οι συζητήσεις που έγιναν δεν μου φάνηκαν… και τόσο «αντικανονικές» ή στημένες. Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμα του καθενός η γνώμη του. Πάμε τώρα στην ουσία και στη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα τρολς του διαδικτύου, την υπεροπλία στα bots που υποστηρίζουν την κυβέρνηση και κατακεραυνώνουν τους αντιφρονούντες κ.λπ. Ωραία, λοιπόν πρώτον να θυμίσω ότι η μόδα των τρολς ξεκίνησε όπως όλοι θυμόμαστε από τα υπόγεια της Κουμουνδούρου όταν ακόμα ο μεγάλος μας τιμονιέρης Αλέξης ήταν αντιπολίτευση και ερχόταν με φόρα. Το 2015, όχι… με τη φόρα της Ποπάρας (Τσαπανίδου) το 2023, υπάρχει ακόμα και η σχετική εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη στο youtube. Μετά όταν έγιναν κυβέρνηση το 2015 τα συριζοτρόλ μεταφέρθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου και αλλού και έστησαν έναν μηχανισμό ανώνυμης προπαγάνδας. Να εξηγηθώ, προσωπικά η προπαγάνδα εμένα δεν με πειράζει, ενοχλεί όμως η ανώνυμη συκοφαντία, η χυδαιολογία και η κοινωνική εξουθένωση ανθρώπων και Μέσων. Ας μην αναφερθώ στο τι έγραφαν για εμάς τα τρολς του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προ τριετίας και πριν διαλυθούν ησύχως. Όταν έγινε η ΝΔ κυβέρνηση το εξέλιξε το πράγμα γιατί φυσικά σ’ αυτά ήταν και είναι «πιο μορφωμένοι» και συστηματικοί… Ξαναλέω, το να προπαγανδίζεις τα καλά ή και να στιγματίζεις τα λάθος πράγματα, τι δήλωσε ο τάδε ή ο δείνα πολιτικός κάνοντας κωλοτούμπα ή τις γκάφες, το βρίσκω στο παγκόσμιο πλαίσιο της αρνητικής διαφήμισης ανεκτό. Το να γράφεις ανώνυμα ως τρολ ψεύδη, συκοφαντίες, βαριές κατηγορίες, ότι κάποιος είναι εγκληματίας κ.λπ., φυσικά είναι όχι μόνο νομικά, αλλά και ηθικά απαράδεκτο. Στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι σήμερα δεν υπάρχουν μόνο τρολς που υποστηρίζουν τη ΝΔ ή υβρίζουν αντιπάλους της, αλλά συμβαίνει και το αντίθετο. Προ ημερών ένα από αυτά τα μη ταυτοποιημένα «blog» έγραφε ψευδώς ότι η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία γύρισε από το Ντουμπάι όπου εργάζεται με ιδιωτική πτήση. Η ίδια φυσικά το διέψευσε αφού είχε γυρίσει μέσω Ομάν με κανονική πτήση της γραμμής, μαζί με άλλους 300 Έλληνες και μάλιστα δεν ήταν στις πρώτες πτήσεις που έφυγαν. Τα τελευταία 10 χρόνια στο διαδίκτυο συμβαίνει σε σημείο ακραίο, εξωφρενικό, φασιστικό θα έλεγα, η συκοφαντία και η διαβολή χωρίς καμία κύρωση λόγω της ανωνυμίας. Η αιτία βασικά είναι μία, ότι οι διεθνείς πλατφόρμες του διαδικτύου το επιτρέπουν. Επιτρέπουν την ανωνυμία και κάθε προσπάθεια να ανακαλύψεις τον ένοχο πέφτει στο κενό γιατί οι διεθνείς οργανισμοί media δεν δίνουν στοιχεία, τηρούν την ανωνυμία. Όλοι κατά καιρούς έχουμε προσπαθήσει είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως εταιρείες να βρούμε ποιοι κρύβονται από πίσω. Τον τελευταίο χρόνο για παράδειγμα εμφανίζονται fake news από διεθνείς απατεώνες που πουλάνε bitcoins, δήθεν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με το λογότυπο ΜME όπως το protothema.gr και άλλων Μέσων ή πρόσωπα επιτυχημένων επιχειρηματιών που δήθεν μιλάνε μέσω AI και δίνουν οικονομικές συμβουλές. Έχουμε όλοι προσφύγει στο Ηλεκτρονικό Έγκλημα, αλλά όσο είδατε εσείς να μπορούν να τους εντοπίσουν, άλλο τόσο το είδαμε και όλοι εμείς.Ταυτοποίηση;-Υπό την έννοια αυτή, η πρόταση του Παύλου Μαρινάκη να γίνει ένας νόμος που να υποχρεώνει έναν λογαριασμό στο Χ ή στο ΤikΤok ή οπουδήποτε να έχει από πίσω του πραγματικά στοιχεία ταυτότητος, είναι πολύ σωστό. Δύσκολο μεν, πιθανώς να μην μπορεί να «πιάσει» το 100% των ανώνυμων λογαριασμών, αλλά ό,τι και να σταματήσει, ακόμα και τους μισούς ή έστω να δυσκολέψει τη δημιουργία στην Ελλάδα τέτοιων λογαριασμών, νομίζω θα είναι καλό. Ας φέρει λοιπόν έναν νόμο να δούμε ποιοι δεν θα τον ψηφίσουν στη Βουλή.O Χατζηδάκης και τα 50 σπίτια-Μιας και είμαστε στα fake news, από το Alitheia Forum χθες το απόγευμα ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης είπε... τον πόνο του για τις ιστορίες που διακινούνται και τον αφορούν κάθε φορά που δημοσιεύονται τα Πόθεν Έσχες. Είπε λοιπόν ότι κάθε χρόνο ξεκινά ένας γύρος αναπαραγωγής στα social και σε διάφορα περιθωριακά μέσα ότι τάχα έχει 50 σπίτια, επειδή στο Πόθεν του εγγράφονται κάτι χωράφια στην ημιορεινή Κρήτη που κληρονόμησε από τους γονείς του και δήλωνε έκτοτε στις δηλώσεις του. Βέβαια, κάθε φορά που η ιστορία σηκώνεται, η ζημιά γίνεται γιατί κανείς δεν λογοδοτεί.Το παρασκήνιο των μέτρων-Να επιστρέψω στα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια που σας έγραψα και πριν και να σας πω ορισμένα παρασκήνια. Τη βασική εισήγηση που υιοθετήθηκε απολύτως ως προς τη γραμμή έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος εδώ και μέρες ήταν της άποψης ότι η κυβέρνηση έπρεπε να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα που το έκανε στην Κύπρο και στην περίπτωση της αγοράς. Η πρόταση συζητήθηκε στη σύσκεψη της Δευτέρας στο Μ.Μ και οι ανακοινώσεις έγιναν χθες για να μη «σέρνεται» η ιστορία. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι εκτός κάδρου έμεινε η σκέψη για «πλαφονάρισμα» της τιμής του πετρελαίου diesel σε κάποιο ύψος και η επιδότηση του διυλιστηρίου για τη διαφορά. Γενικά, τα διυλιστήρια είναι εκτός κάδρου μέτρων, ενώ και το ΥΠΕΝ έχει προβλέψει ένα «τράτο» στο ύψος του πλαφόν για τις μεταφορές στα νησιά, λόγω αυξημένου μεταφορικού κόστους. Μιας και λέμε για καύσιμα πάντως και επειδή υπάρχει ανησυχία στην αγορά μήπως αυτές οι αυξήσεις περάσουν στην ακτοπλοΐα και στα εισιτήρια των πλοίων ενόψει Πάσχα και καλοκαιρινής περιόδου, πρέπει να σας πω ότι ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας είναι από πάνω και κάνει ήδη τις ασκήσεις, για να μην έχουμε δυσάρεστα.Η ενημέρωση του Τασούλα-Μένω στα του πολέμου για να σας πω ότι χθες ο Κ.Μ ενημέρωσε αναλυτικά και με απόρρητες λεπτομέρειες τον Κώστα Τασούλα, όπως έκανε με τον Ανδρουλάκη και τον Νατσιό που πήγαν στο γραφείο του. Κατά τα άλλα, όταν οι κάμερες έφυγαν από το γραφείο του ΠτΔ, ο Τασούλας μαθαίνω ότι προέτρεψε τον πρωθυπουργό με κάτι του στυλ «Όπως στην άμυνα, έτσι και στην επίθεση». Να αντιμετωπίσει δηλαδή η κυβέρνηση τα όποια φαινόμενα αισχροκέρδειας στη αγορά με την ίδια ταχύτητα με την οποία πρόβαλλε την αμυντική ισχύ της χώρας.Οι συνεννοήσεις του Γεραπετρίτη με τα Εμιράτα