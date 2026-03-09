Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου λόγω ιρανικών επιθέσεων

Ιρανικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και η κρίση στα Στενά του Ορμούζ οδηγούν Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Μπαχρέιν σε μείωση παραγωγής πετρελαίου, προκαλώντας νέες αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας