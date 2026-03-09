Σκάνδαλο Ρετζέπι: Φόβος στην κουζίνα του πιο συζητημένου εστιατορίου όλων των εποχών
Σκάνδαλο Ρετζέπι: Φόβος στην κουζίνα του πιο συζητημένου εστιατορίου όλων των εποχών
Το εστιατόριο Noma της Κοπεγχάγης και η σκοτεινή πλευρά της βραβευμένης γαστρονομίας
Ένα πέταλο λουλουδιού με ίχνος από λαβίδα. Αυτή ήταν η αφορμή που έκανε τον René Redzepi, τον διεθνούς φήμης σεφ, να γρονθοκοπήσει συνεργάτη του, δύο φορές στο στομάχι. Δεν ήταν το 1970, σε κάποια σκοτεινή κουζίνα επαρχιακής μπρασερί. Ήταν το 2011, στο εστιατόριο που η γαστρονομική κοινότητα ανακήρυσσε επανειλημμένα ως το καλύτερο στον κόσμο. Στο Noma.
Ο κόσμος πίσω από τις λαβίδες
Για δύο δεκαετίες, το Noma της Κοπεγχάγης λειτούργησε ως ναός. Οι κριτικοί έγραφαν για τη «φιλοσοφία» του, τα περιοδικά αφιέρωναν εξώφυλλα στον Redzepi, και νέοι μάγειρες από όλο τον κόσμο έδιναν τα πάντα για μια θέση στη γραμμή παραγωγής του -έστω και απλήρωτοι. Η νέα σκανδιναβική κουζίνα που πρωτοστατούσε ξανάγραψε τους κανόνες της υψηλής μαγειρικής. Το αφήγημα που τον προστάτευε ήταν αυτό του ιδιοφυούς, με πάθος για την τελειότητα. Η έρευνα των New York Times ήρθε να τελειώσει αυτό το αφήγημα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο κόσμος πίσω από τις λαβίδες
Για δύο δεκαετίες, το Noma της Κοπεγχάγης λειτούργησε ως ναός. Οι κριτικοί έγραφαν για τη «φιλοσοφία» του, τα περιοδικά αφιέρωναν εξώφυλλα στον Redzepi, και νέοι μάγειρες από όλο τον κόσμο έδιναν τα πάντα για μια θέση στη γραμμή παραγωγής του -έστω και απλήρωτοι. Η νέα σκανδιναβική κουζίνα που πρωτοστατούσε ξανάγραψε τους κανόνες της υψηλής μαγειρικής. Το αφήγημα που τον προστάτευε ήταν αυτό του ιδιοφυούς, με πάθος για την τελειότητα. Η έρευνα των New York Times ήρθε να τελειώσει αυτό το αφήγημα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα