Οικογένεια Ελευθερουδάκη: Η μεγάλη απώλεια και η περιπέτεια δίχως τέλος

Έφυγε από τη ζωή πριν λίγο καιρό η Βιργινία Ελευθερουδάκη-Γρέγου, που υπήρξε «ψυχή» της μεγάλης αλυσίδας βιβλιοπωλείων - Παρά το λουκέτο και τα ακίνητα που χάθηκαν, συνεχίζονται…ακάθεκτοι οι πλειστηριασμοί ακόμη και σε βάρος της εκλιπούσας