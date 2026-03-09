Οικογένεια Ελευθερουδάκη: Η μεγάλη απώλεια και η περιπέτεια δίχως τέλος
Έφυγε από τη ζωή πριν λίγο καιρό η Βιργινία Ελευθερουδάκη-Γρέγου, που υπήρξε «ψυχή» της μεγάλης αλυσίδας βιβλιοπωλείων - Παρά το λουκέτο και τα ακίνητα που χάθηκαν, συνεχίζονται…ακάθεκτοι οι πλειστηριασμοί ακόμη και σε βάρος της εκλιπούσας
Ένα μεγάλο κεφάλαιο για την αθηναϊκή κοινωνία, αλλά και τον πολιτισμό, έκλεισε πριν λίγο καιρό καθώς, στις αρχές Ιανουαρίου, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 96 ετών, η Βιργινία Ελευθερουδάκη, η οποία υπήρξε «πυλώνας» για την κραταιά κάποτε ομώνυμη αλυσίδα βιβλιοπωλείων.
Μια σπουδαία, αρχοντική γυναίκα με δυναμική προσωπικότητα που κατάφερε να κρατήσει όρθια την επιχείρηση μετά τον πρόωρο θάνατο του Γιώργου Ελευθερουδάκη το 1968. Η Βιργινία Ελευθερουδάκη, το γένος Κωνσταντίνου και Σοφίας Γκίνη, δεν ήταν απλά η σύζυγος και ουσιαστική συνοδοιπόρος ζωής του Γιώργου Ελευθερουδάκη, αλλά και η άξια συνεχιστής της μεγάλης παρακαταθήκης του. Ταυτόχρονα όμως πιστώνεται, -μαζί με τις κόρες της Σοφίκα και Μαρίνα που την διαδέχθηκαν αργότερα στο τιμόνι-, με την ίδρυση του πρώτου «κρίκου» με το υποκατάστημα στον Πύργο Αθηνών, τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας μέσω αλυσίδας τουλάχιστον 20 καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης κ.ο.κ.
