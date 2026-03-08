Θετικά βλέπει τη μερική άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Κρις Ράιτ και ο αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, είναι θέμα κοινής λογικής λέει - Η αύξηση στην τιμή της βενζίνης θα έχει διάρκεια μερικές εβδομάδες υποστηρίζουν





Μιλώντας σε σειρά τηλεοπτικών πολιτικών εκπομπών, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτζ, δήλωσαν ότι η εξαίρεση που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα - η οποία επιτρέπει στην Ινδία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο - θα συμβάλει στην εκτόνωση της πίεσης στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.



«Είναι κοινή λογική» «Πρόκειται για μια παύση 30 ημερών που επιτρέπει, κάτι που είναι απλώς κοινή λογική, στα εκατομμύρια και εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που βρίσκονται ήδη φορτωμένα σε πλοία να καταλήξουν στα ινδικά διυλιστήρια», δήλωσε ο Γουόλτζ στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.



Από την πλευρά του, ο Ράιτ δήλωσε στο «State of the Union» του CNN ότι η εξαίρεση μπορεί να βοηθήσει «να περιοριστούν οι φόβοι για έλλειψη πετρελαίου, να μειωθούν οι αιχμές των τιμών και οι ανησυχίες που βλέπουμε στην αγορά».



FOX & FRIENDS: When will there be some relief for folks at the pump?



CHRIS WRIGHT: Weeks, not months pic.twitter.com/mQhMnOPfWy — Aaron Rupar (@atrupar) March 6, 2026

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι μέχρι πρόσφατα προβλέψεις για υπερπροσφορά πετρελαίου τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση, καθώς το σοκ στις αγορές ενέργειας από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τα σενάρια στενότητας στην παγκόσμια προσφορά.



Με τον πόλεμο να εισέρχεται πλέον στη δεύτερη εβδομάδα του και χωρίς ορατό τέλος, οι Αμερικανοί καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές καυσίμων στα πρατήρια, εξέλιξη που δημιουργεί έναν νέο πονοκέφαλο για την αμερικανική οικονομία. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη μετά την απροσδόκητη απώλεια 92.000 θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.



Κλείσιμο Αυξημένη κατά 11% η τιμή της βενζίνης Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης οδηγών AAA, την Παρασκευή η μέση τιμή της απλής βενζίνης σε εθνικό επίπεδο διαμορφώθηκε στα 3,32 δολάρια ανά γαλόνι, αυξημένη κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024. Η τιμή του ντίζελ έφτασε τα 4,33 δολάρια το γαλόνι, σημειώνοντας άνοδο 15% σε μία εβδομάδα και αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.



«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα μικρό τίμημα για να επιστρέψουμε σε έναν κόσμο όπου οι τιμές της ενέργειας θα επανέλθουν εκεί που βρίσκονταν», δήλωσε ο Ράιτ στην εκπομπή «Fox News Sunday».



Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πραγματική έλλειψη πετρελαίου ή φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των τιμών οφείλεται κυρίως στον «φόβο και την αντίληψη» ότι η στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν θα εξελιχθεί σε μακροχρόνια σύγκρουση.



«Όμως δεν θα συμβεί αυτό», είπε ο Ράιτ, επαναλαμβάνοντας την εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει εβδομάδες και όχι μήνες.



Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υπερασπίστηκαν σήμερα την απόφαση να ανασταλούν προσωρινά ορισμένες κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο , υποστηρίζοντας ότι η άνοδος των τιμών της βενζίνης που συνδέεται με τον πόλεμο με το Ιράν θα είναι περιορισμένη χρονικά, καθώς όπως λένε θα κρατήσει μόνο μερικές εβδομάδες.Μιλώντας σε σειρά τηλεοπτικών πολιτικών εκπομπών, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτζ, δήλωσαν ότι η εξαίρεση που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα - η οποία επιτρέπει στην Ινδία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο - θα συμβάλει στην εκτόνωση της πίεσης στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.«Πρόκειται για μια παύση 30 ημερών που επιτρέπει, κάτι που είναι απλώς κοινή λογική, στα εκατομμύρια και εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που βρίσκονται ήδη φορτωμένα σε πλοία να καταλήξουν στα ινδικά διυλιστήρια», δήλωσε ο Γουόλτζ στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.Από την πλευρά του, ο Ράιτ δήλωσε στο «State of the Union» του CNN ότι η εξαίρεση μπορεί να βοηθήσει «να περιοριστούν οι φόβοι για έλλειψη πετρελαίου, να μειωθούν οι αιχμές των τιμών και οι ανησυχίες που βλέπουμε στην αγορά».Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι μέχρι πρόσφατα προβλέψεις για υπερπροσφορά πετρελαίου τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση, καθώς το σοκ στις αγορές ενέργειας από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τα σενάρια στενότητας στην παγκόσμια προσφορά.Με τον πόλεμο να εισέρχεται πλέον στη δεύτερη εβδομάδα του και χωρίς ορατό τέλος, οι Αμερικανοί καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές καυσίμων στα πρατήρια, εξέλιξη που δημιουργεί έναν νέο πονοκέφαλο για την αμερικανική οικονομία. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη μετά την απροσδόκητη απώλεια 92.000 θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης οδηγών AAA, την Παρασκευή η μέση τιμή της απλής βενζίνης σε εθνικό επίπεδο διαμορφώθηκε στα 3,32 δολάρια ανά γαλόνι, αυξημένη κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024. Η τιμή του ντίζελ έφτασε τα 4,33 δολάρια το γαλόνι, σημειώνοντας άνοδο 15% σε μία εβδομάδα και αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα μικρό τίμημα για να επιστρέψουμε σε έναν κόσμο όπου οι τιμές της ενέργειας θα επανέλθουν εκεί που βρίσκονταν», δήλωσε ο Ράιτ στην εκπομπή «Fox News Sunday».Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πραγματική έλλειψη πετρελαίου ή φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των τιμών οφείλεται κυρίως στον «φόβο και την αντίληψη» ότι η στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν θα εξελιχθεί σε μακροχρόνια σύγκρουση.«Όμως δεν θα συμβεί αυτό», είπε ο Ράιτ, επαναλαμβάνοντας την εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει εβδομάδες και όχι μήνες.

Ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Reuters την Πέμπτη, προέβλεψε ότι οι τιμές της βενζίνης θα «πέσουν πολύ γρήγορα» μόλις τελειώσει ο πόλεμος.



Λάβρος κατά των κερδοσκόπων ο Τζον Κένεντι Ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι από τη Λουιζιάνα, μέλος των Ρεπουμπλικανών, επέκρινε παράλληλα τους κερδοσκόπους της αγοράς ενέργειας.



«Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί επειδή υπάρχει ένα μάτσο εμπόρων πετρελαίου εκεί έξω, με τα Gucci παπούτσια τους και τα Frappuccino τους, που ανεβάζουν τις προσφορές και τις τιμές», δήλωσε στην εκπομπή «Fox News Sunday».



Πολιτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη άνοδος στις τιμές της βενζίνης θα μπορούσε να πλήξει τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες θα κριθεί ο έλεγχος του αμερικανικού Κογκρέσου. Δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos τον περασμένο μήνα έδειξε ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων δεν συμμερίζεται τον χαρακτηρισμό του Τραμπ ότι η οικονομία των ΗΠΑ «ανθεί».

08.03.2026, 21:16