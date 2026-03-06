Γιάννης Κοτζιάς: Τα αποθέματα πετρελαίου για την αντιμετώπιση προσωρινών κρίσεων επαρκούν συνήθως για περίπου 60-90 ημέρες κατανάλωσης

Η ανάλυση του συνιδρυτή της Xclusiv Shipbrokers, Γιάννη Κοτζιά, για τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ, τις επιπτώσεις στη ναυτιλία και το ενδεχόμενο διαταραχής της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς