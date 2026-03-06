Γιάννης Κοτζιάς: Τα αποθέματα πετρελαίου για την αντιμετώπιση προσωρινών κρίσεων επαρκούν συνήθως για περίπου 60-90 ημέρες κατανάλωσης
Η ανάλυση του συνιδρυτή της Xclusiv Shipbrokers, Γιάννη Κοτζιά, για τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ, τις επιπτώσεις στη ναυτιλία και το ενδεχόμενο διαταραχής της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς
Η θαλάσσια ασφάλεια στον Αραβικό ή Περσικό Κόλπο αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για το διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται στις πιο στρατηγικά κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες του πλανήτη, καθώς λειτουργεί ως βασικός διάδρομος εξαγωγής για ένα τεράστιο ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Στις ακτές του Κόλπου βρίσκονται ορισμένοι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και το Ιράν. Η περιοχή συγκεντρώνει σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών αποθεμάτων, ενώ από αυτήν προέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της παραγωγής εξάγεται προς τις διεθνείς αγορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός στενού αλλά εξαιρετικά κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά «στενά» του κόσμου, ένα πραγματικό choke point της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας.
Καθημερινά, δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων μεταφέρονται μέσω αυτού του διαδρόμου. Η σταθερότητα και η ασφάλεια της περιοχής θεωρούνται συνεπώς ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της διεθνούς ενεργειακής αγοράς.
Η λειτουργία της παγκόσμιας πετρελαϊκής αλυσίδας βασίζεται σε μια σύνθετη διαδικασία που συνδέει την παραγωγή με την τελική κατανάλωση. Αρχικά πραγματοποιείται η εξόρυξη αργού πετρελαίου από τα κοιτάσματα. Στη συνέχεια το πετρέλαιο αποθηκεύεται σε μεγάλες δεξαμενές κοντά σε τερματικούς σταθμούς εξαγωγής και φορτώνεται σε δεξαμενόπλοια για μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις.
Τα πλοία κατευθύνονται προς διυλιστήρια σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική, όπου το αργό πετρέλαιο μετατρέπεται σε προϊόντα απαραίτητα για τη σύγχρονη οικονομία, όπως βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη για την αεροπορία, ναυτιλιακά καύσιμα και ενεργειακά προϊόντα για τη βιομηχανία και την ηλεκτροπαραγωγή. Ωστόσο, η γεωπολιτική σημασία της περιοχής συνεπάγεται και σημαντικούς κινδύνους για τη θαλάσσια ασφάλεια. Σύμφωνα με την ανάλυση του συνιδρυτή της Xclusiv Shipbrokers, Γιάννη Κοτζιά, η κατάσταση έχει γίνει πιο εύθραυστη λόγω της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και της ευρύτερης αστάθειας στη Μέση Ανατολή.
