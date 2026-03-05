Υποχωρούν οι ευρωαγορές – Στο ραντάρ των επενδυτών οι ισπανικές μετοχές λόγω Τραμπ
Όλοι οι βασικοί τομείς, εκτός από τους τομείς Πετρελαίου & Αερίου, Κοινής Ωφέλειας και Τροφίμων & Ποτών, ήταν σε αρνητικό έδαφος
Οι ευρωπαϊκές αγορές σημειώνουν ξανά πτώση, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν ανελλιπώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 βρισκόταν 0,4% χαμηλότερα λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών. Ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου σημείωσε πτώση 0,3%, ο δείκτης DAX της Γερμανίας υποχώρησε κατά περίπου 0,6%, ενώ ο δείκτης CAC 40 της Γαλλίας σημείωσε πτώση 0,5%.
Ο ισπανικός δείκτης IBEX άνοιξε με πτώση 0,4%. Όλοι οι βασικοί τομείς, εκτός από τους τομείς Πετρελαίου & Αερίου, Κοινής Ωφέλειας και Τροφίμων & Ποτών, ήταν σε αρνητικό έδαφος.
Το ισπανικό χρηματιστήριο θα παρακολουθείται στενά σήμερα, καθώς η Μαδρίτη βρίσκεται σε σύγκρουση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την άρνησή της να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για επιθέσεις στο Ιράν. «Η Ισπανία είναι απαίσια», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη. «Θα κόψουμε όλες τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία. Δεν θέλουμε τίποτα να κάνουμε με την Ισπανία».
Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε την κρίση στη Μέση Ανατολή «καταστροφή».
