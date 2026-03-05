Υποχωρούν οι ευρωαγορές – Στο ραντάρ των επενδυτών οι ισπανικές μετοχές λόγω Τραμπ

Διαβάστε περισσότερα στο

Οι ευρωπαϊκές αγορές σημειώνουν ξανά πτώση, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν ανελλιπώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.Ο πανευρωπαϊκός δείκτηςβρισκόταν 0,4% χαμηλότερα λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών. Ο δείκτηςτου Λονδίνου σημείωσε πτώση 0,3%, ο δείκτηςτης Γερμανίας υποχώρησε κατά περίπου 0,6%, ενώ ο δείκτηςτης Γαλλίας σημείωσε πτώση 0,5%.Ο ισπανικός δείκτηςάνοιξε με πτώση 0,4%. Όλοι οι βασικοί τομείς, εκτός από τους τομείς Πετρελαίου & Αερίου, Κοινής Ωφέλειας και Τροφίμων & Ποτών, ήταν σε αρνητικό έδαφος.Το ισπανικό χρηματιστήριο θα παρακολουθείται στενά σήμερα, καθώς η Μαδρίτη βρίσκεται σε σύγκρουση με τον Αμερικανό Πρόεδρογια την άρνησή της να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για επιθέσεις στο Ιράν. «Η Ισπανία είναι απαίσια», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη. «Θα κόψουμε όλες τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία. Δεν θέλουμε τίποτα να κάνουμε με την Ισπανία».Ο Ισπανός Πρωθυπουργόςχαρακτήρισε την κρίση στη Μέση Ανατολή «καταστροφή».