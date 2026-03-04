Αυξημένη κατά 13,1% η επιβατική κίνηση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον Φεβρουάριο, τι δείχνουν τα στοιχεία
Κατά τους πρώτους δύο μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 3,97 εκατομμύρια επιβάτες
Αύξηση κατά 13,1% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον μήνα Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
Συνολικά, διακινήθηκαν περίπου 2 εκατ. επιβάτες (1.981.784) με την εγχώρια, όσο και την διεθνή επιβατική κίνηση, να ξεπερνά τα επίπεδα του 2025 κατά 9,9% και 14,4% αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, συνολικά, κατά τους πρώτους δύο μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 3,97 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 10,8%.
Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση της τάξης των 8,5% και 11,7% αντίστοιχα.
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του 2026 ανήλθε σε 34.469, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 8,3% σε σχέση με το 2025.
Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 5,8% και 9,8% αντίστοιχα.
