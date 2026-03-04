ΔΑΑ: Άνοδος 13,1% στην επιβατική κίνηση τον Φεβρουάριο, στα 3,97 εκατ. επιβάτες το πρώτο 2μηνο
Κατά το πρώτο δίμηνο η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 3,97 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 10,8%
Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε σε 1,98 εκατ., αυξημένη κατά 13,1% σε σύγκριση με το 2025. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 κατά 9,9% και 14,4% αντίστοιχα.
Συνολικά, κατά τους πρώτους δύο μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 3,97 εκατ. επιβάτες,
σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 10,8%.
Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση της τάξης των 8,5% και 11,7% αντίστοιχα.
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του 2026 ανήλθε σε 34.469, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 8,3% σε σχέση με το 2025. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 5,8% και 9,8%, αντίστοιχα.
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του 2026 ανήλθε σε 34.469, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 8,3% σε σχέση με το 2025. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 5,8% και 9,8%, αντίστοιχα.
