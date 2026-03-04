ΔΑΑ: Άνοδος 13,1% στην επιβατική κίνηση τον Φεβρουάριο, στα 3,97 εκατ. επιβάτες το πρώτο 2μηνο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος Επιβατική κίνηση

ΔΑΑ: Άνοδος 13,1% στην επιβατική κίνηση τον Φεβρουάριο, στα 3,97 εκατ. επιβάτες το πρώτο 2μηνο

Κατά το πρώτο δίμηνο η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 3,97 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 10,8%

ΔΑΑ: Άνοδος 13,1% στην επιβατική κίνηση τον Φεβρουάριο, στα 3,97 εκατ. επιβάτες το πρώτο 2μηνο
Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε σε 1,98 εκατ., αυξημένη κατά 13,1% σε σύγκριση με το 2025. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 κατά 9,9% και 14,4% αντίστοιχα.

ΔΑΑ: Άνοδος 13,1% στην επιβατική κίνηση τον Φεβρουάριο, στα 3,97 εκατ. επιβάτες το πρώτο 2μηνο


Συνολικά, κατά τους πρώτους δύο μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 3,97 εκατ. επιβάτες,
σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 10,8%.

Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση της τάξης των 8,5% και 11,7% αντίστοιχα.

ΔΑΑ: Άνοδος 13,1% στην επιβατική κίνηση τον Φεβρουάριο, στα 3,97 εκατ. επιβάτες το πρώτο 2μηνο


Κλείσιμο
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του 2026 ανήλθε σε 34.469, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 8,3% σε σχέση με το 2025. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 5,8% και 9,8%, αντίστοιχα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης