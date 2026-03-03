Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και ακρίβεια: Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι Έλληνες εξαγωγείς

Κλειστές δίοδοι, ακριβότερα ναύλα και €2,8 δισ. ελληνικών εξαγωγών στη Μ. Ανατολή υπό πίεση – «Ψάχνουμε εναγωνίως εναλλακτικούς διαδρόμους», λέει ο πρόεδρος της Παλίρροιας, Κωνσταντίνος Σουλιώτης - Τι δείχνουν τα στοιχεία ανά χώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΣΕ, Αλκιβιάδη Καλαμπόκη