Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και ακρίβεια: Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι Έλληνες εξαγωγείς
Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και ακρίβεια: Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι Έλληνες εξαγωγείς
Κλειστές δίοδοι, ακριβότερα ναύλα και €2,8 δισ. ελληνικών εξαγωγών στη Μ. Ανατολή υπό πίεση – «Ψάχνουμε εναγωνίως εναλλακτικούς διαδρόμους», λέει ο πρόεδρος της Παλίρροιας, Κωνσταντίνος Σουλιώτης - Τι δείχνουν τα στοιχεία ανά χώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΣΕ, Αλκιβιάδη Καλαμπόκη
Πριν προλάβουν να κεφαλαιοποιήσουν το άνοιγμα που πέτυχαν τα τελευταία χρόνια στη Μέση Ανατολή, οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται ξανά μπροστά σε έναν απρόβλεπτο παράγοντα: τον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στο εμπόριο. Η κλιμάκωση με επίκεντρο το Ιράν, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και η πρακτικά απροσπέλαστη Ερυθρά Θάλασσα μετατρέπουν τις εξαγωγές προς τον Κόλπο σε άσκηση υψηλού ρίσκου.
«Οι δίοδοι έχουν κλείσει. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να ικανοποιήσουμε τους πελάτες μας και να μην υπάρξει κενό στην αγορά. Το 18% του τζίρου μας προέρχεται από τις χώρες του Κόλπου, οπότε αναζητούμε εναγωνίως μία λύση», λέει στο newmoney ο πρόεδρος της Παλίρροια, Κωνσταντίνος Σουλιώτης, εξηγώντας ότι η ελληνική εταιρεία τροφίμων, γνωστή για τα ντολμαδάκια της, καταγράφει αξιόλογες πωλήσεις σε Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ισραήλ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
«Οι δίοδοι έχουν κλείσει. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να ικανοποιήσουμε τους πελάτες μας και να μην υπάρξει κενό στην αγορά. Το 18% του τζίρου μας προέρχεται από τις χώρες του Κόλπου, οπότε αναζητούμε εναγωνίως μία λύση», λέει στο newmoney ο πρόεδρος της Παλίρροια, Κωνσταντίνος Σουλιώτης, εξηγώντας ότι η ελληνική εταιρεία τροφίμων, γνωστή για τα ντολμαδάκια της, καταγράφει αξιόλογες πωλήσεις σε Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ισραήλ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα