Aγόρασε εταιρεία με πιστωτική κάρτα και έγινε CEO – Είκοσι χρόνια μετά, οι πωλήσεις φτάνουν τα $55 εκατ.

H εμπειρία απέδειξε πώς η ανάληψη ρίσκου, η σκληρή δουλειά και η επιμονή μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες — τόσο για την ίδια όσο και για τις οικογένειες των συνεργατών της στο δίκτυο franchise