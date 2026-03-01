Aγόρασε εταιρεία με πιστωτική κάρτα και έγινε CEO – Είκοσι χρόνια μετά, οι πωλήσεις φτάνουν τα $55 εκατ.
H εμπειρία απέδειξε πώς η ανάληψη ρίσκου, η σκληρή δουλειά και η επιμονή μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες — τόσο για την ίδια όσο και για τις οικογένειες των συνεργατών της στο δίκτυο franchise
Ήταν 2005 όταν η Τερέσα Τζόνσον αγόρασε ένα εργαστήριο κεραμικής τύπου paint-your-own pottery χρεώνοντας 25.000 δολάρια στην πιστωτική της κάρτα, ενώ εργαζόταν ακόμη σε εταιρική θέση στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.
Μιλώντας στο BusinessInsider, θυμάται ότι εκείνη τη μέρα, ο πρόεδρος της εταιρείας όπου δούλευε, μπήκε στο γραφείο και της εξήγησε ότι η εταιρεία δεν τα πάει καλά και ότι θα πρέπει να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.
Ως μονογονέας, ανέλαβε το ρίσκο με προσοχή, όμως η επιχειρηματικότητα αποδείχθηκε καθοριστική επιλογή. Το στούντιο λειτουργούσε επτά ημέρες την εβδομάδα και μεγάλο μέρος της προσπάθειας μοιραζόταν με την κόρη της, Σκάουτ, η οποία συμμετείχε ενεργά στη λειτουργία του καταστήματος από μικρή ηλικία.
