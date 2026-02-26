Ρεύμα: Οι βροχές ρίχνουν τη χονδρεμπορική και ανοίγουν τον δρόμο για φθηνότερα πράσινα τιμολόγια
Ρεύμα: Οι βροχές ρίχνουν τη χονδρεμπορική και ανοίγουν τον δρόμο για φθηνότερα πράσινα τιμολόγια
Οι χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα κινούνται τις τελευταίες εβδομάδες σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Τον δρόμο για χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος ανοίγει τον Μάρτιο η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι όσο περισσότερη «πράσινη» ενέργεια παράγεται, τόσο περιορίζεται το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Οι χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα κινούνται τις τελευταίες εβδομάδες σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, κάτω από τα 60 €/MWh, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά. Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, οι καιρικές συνθήκες έχουν καταστεί καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση τόσο της παραγωγής όσο και των τιμών.
Οι έντονες βροχοπτώσεις αύξησαν τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες της ΔΕΗ, οδηγώντας σε ενισχυμένη υδροηλεκτρική παραγωγή μέσω της αξιοποίησης «υποχρεωτικών νερών». Η ενέργεια αυτή διοχετεύεται στο σύστημα με μηδενική τιμή, εκτοπίζοντας ακριβότερες μονάδες φυσικού αερίου και πιέζοντας περαιτέρω τις τιμές. Έτσι, τα υδροηλεκτρικά ξεπέρασαν το φυσικό αέριο στο ενεργειακό μείγμα, φτάνοντας συμμετοχή έως και 26%, ενώ οι ΑΠΕ συνολικά κάλυψαν περίπου το 50% της ζήτησης την προηγούμενη εβδομάδα.
Ο συνδυασμός υψηλής παραγωγής από υδροηλεκτρικά και ΑΠΕ και χαμηλής ζήτησης οδήγησε σε μηδενικές ή και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά για αρκετές ώρες, με τον ΑΔΜΗΕ να προχωρά σε εκτεταμένες περικοπές παραγωγής ΑΠΕ για λόγους ευστάθειας του συστήματος. Οι περικοπές αυτές αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο και προκαλούν ανησυχία στους παραγωγούς, καθώς περιορίζουν τα έσοδά τους.
Η μέση τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (π.χ. 43,94 € την Καθαρά Δευτέρα και 27,10 € στα μέσα Φεβρουαρίου), ενώ ο μέσος όρος Φεβρουαρίου είναι μειωμένος κατά 26,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο.
Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ λειτουργεί ως «μαξιλάρι» απέναντι στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών καυσίμων. Όταν το ενεργειακό μείγμα στηρίζεται περισσότερο σε αιολικά και υδροηλεκτρικά, το σύστημα γίνεται λιγότερο ευάλωτο στις ανατιμήσεις του φυσικού αερίου και στις γεωπολιτικές εντάσεις που επηρεάζουν τις αγορές.
Ταυτόχρονα, η σταδιακή ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και των επενδύσεων σε αποθήκευση ενέργειας εκτιμάται ότι θα επιτρέψει ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής στο μέλλον. Όσο αυξάνεται η δυνατότητα απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς περικοπές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επίδρασή τους στη μείωση της χονδρικής τιμής.
