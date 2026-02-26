Ιστορικό υψηλό για τα κέρδη της Ideal Holdings: EBITDA €58 εκατ. αυξημένα κατά 48%

Διαβάστε περισσότερα στο

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση 2025 ανακοίνωσε σήμερα (26/2) η Ideal Holdings. Η εταιρεία παρουσίασε ιστορικά υψηλή κερδοφορία και ισχυρή άνοδο των μεγεθών σε όλες τις εταιρείες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου το 2025. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συνεχιζόμενη θετική πορεία, αποτέλεσμα στοχευμένων επενδυτικών πρωτοβουλιών, οργανικής ανάπτυξης και αποδοτικής αξιοποίησης κεφαλαίων, αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα και προοπτική του επενδυτικού μοντέλου της IDEAL Holdings αλλά και την ικανότητά της να δημιουργεί αξία, μετουσιώνοντας την στρατηγική σε ισχυρή οικονομική απόδοση.• Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο.• Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €58,0 εκατ., αυξημένα κατά 48% σε σύγκριση με το 2024.• Tα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε €62,8 εκατ., αυξημένα κατά 26% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.• Τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε €36,7 εκατ., αυξημένα κατά 54% σε σχέση με το 2024.Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Το 2025 αποτέλεσε χρονιά–ορόσημο για την IDEAL Holdings. Η εταιρεία κατέγραψε ιστορικά υψηλή κερδοφορία και διπλασίασε τα βασικά οικονομικά της μεγέθη με την αναπτυξιακή τροχιά και την επενδυτική αξιοπιστία της να ενισχύονται σημαντικά. Μεταξύ των στρατηγικών κινήσεων που πετύχαμε είναι η απόκτηση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η στρατηγική συμφωνία με την Oak Hill Advisors, η ολοκλήρωση της νέας δομής στον Όμιλο Πληροφορικής, καθώς και η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στη σταθερή ανταμοιβή των επενδυτών και εδραιώνοντας περαιτέρω τη σχέση εμπιστοσύνης με τους μετόχους μας, έχουμε ήδη προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου βάσει των επιδόσεων του 2025. Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, αυξημένη ρευστότητα και σαφή επενδυτικό προσανατολισμό, βαδίζουμε στο 2026 με σιγουριά και στόχο να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία».