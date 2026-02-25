Bloomberg: Οι οικονομολόγοι αναμένουν πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ από την ΕΚΤ, επικρατέστερος διάδοχος ο Κλάας Κνοτ
Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες σε έρευνα του Bloomberg εκτιμούν ότι η Λαγκάρντ θα αποχωρήσει εντός του έτους, ενώ λιγότερο από το 30% πιστεύει ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία της
Η Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, να αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από τη λήξη της θητείας της, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Κλάας Κνοτ ως πιθανό διάδοχο.
Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα εκτιμούν ότι η Γαλλίδα πρόεδρος θα αποχωρήσει εντός του έτους, ενώ λιγότερο από το 30% θεωρεί ότι θα ολοκληρώσει την οκταετή θητεία της, η οποία λήγει τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.
Σε περίπτωση πρόωρης εξόδου, ο Κλάας Κνοτ – πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας – συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες διαδοχής, σύμφωνα με περίπου το 57% των οικονομολόγων. Αντίθετα, εάν η Λαγκάρντ παραμείνει έως το τέλος της θητείας της, τότε προβάδισμα αποκτά ο επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements), Πάμπλο Ερντάντες ντε Κος.
Τα σενάρια αποχώρησης εντάθηκαν μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η Λαγκάρντ θα μπορούσε να αποχωρήσει πριν από τις γαλλικές εκλογές, ώστε ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να έχει ρόλο στη διαμόρφωση της διαδοχής. Μία ανακοίνωση της ΕΚΤ, αλλά και η ίδια η Λαγκάρντ – η οποία χαρακτήρισε τη συνέχιση της θητείας της ως «βασικό σενάριο» – δεν κατάφεραν να ανακόψουν τη φημολογία.
Η πολιτική διάσταση του ζητήματος προκαλεί διχασμό. Ορισμένοι εκτιμούν ότι πρόκειται για κίνηση προστασίας ενός θεσμού-κλειδί της Ευρώπης από ενδεχόμενη άνοδο της άκρας δεξιάς στη Γαλλία. Άλλοι, όμως, εκφράζουν ανησυχία για το μήνυμα που εκπέμπεται σχετικά με την ανεξαρτησία της ΕΚΤ.
Το 52% των οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι μια πρόωρη αποχώρηση θα έπληττε την αξιοπιστία της ΕΚΤ, ενώ περίπου το ένα τρίτο εκφράζει φόβους για πιθανή αποδυνάμωση της θεσμικής της αυτονομίας.
Christine Lagarde is expected to leave the ECB before her term ends, paving the way for Klaas Knot to succeed her as president, according to a Bloomberg survey of economists https://t.co/I07RbUNl8h— Bloomberg (@business) February 25, 2026
