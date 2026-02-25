Η ΔΕΗ φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση στις επιχειρήσεις: Νέο εργαλείο για δραστική μείωση κόστους ρεύματος

Το ΔΕΗ myBusiness Dynamic συνδέει την τιμή ρεύματος με την ωριαία αγορά ενέργειας και δίνει στις ΜμΕ τη δύναμη να ελέγχουν κατανάλωση, δαπάνες και ενεργειακό αποτύπωμα