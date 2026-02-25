Κρουασάν: Από τα προϊόντα περιπτέρου στη ζεστή νοστιμιά των μικρών φούρνων

Το κρουασάν δεν είναι απλώς το αντιπροσωπευτικό συστατικό ενός απολαυστικού πρωϊνού, αλλά και ένα νέο αστικό φαινόμενο των πόλεων