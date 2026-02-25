Κρουασάν: Από τα προϊόντα περιπτέρου στη ζεστή νοστιμιά των μικρών φούρνων
Κρουασάν: Από τα προϊόντα περιπτέρου στη ζεστή νοστιμιά των μικρών φούρνων
Το κρουασάν δεν είναι απλώς το αντιπροσωπευτικό συστατικό ενός απολαυστικού πρωϊνού, αλλά και ένα νέο αστικό φαινόμενο των πόλεων
Ώρα 7:45 το πρωί κι έξω από ένα microbakery στο κέντρο της Αθήνας, αρκετά άτομα περιμένουν ήδη. Αυτή η εικόνα σε μια χώρα που μεγάλωσε με το κρουασάν του περιπτέρου, είναι σήμερα η πιο εύγλωττη περιγραφή ενός νέου αστικού φαινομένου. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το κρουασάν δεν είναι πια απλώς πρωινό. Είναι τάση, είναι τεχνική, είναι επιλογή ταυτότητας. Γυρνώντας πίσω στο 2020, και εν μέσω lockdown, τρεις pastry chefs ανοίγουν ένα μικρό κατάστημα στην οδό Πραξιτέλους στο κέντρο της Αθήνας. Άλκης Ζέρβας, Γιάννης Κίκιρας, Σπύρος Παππάς. Το λένε Overoll. Ανοιχτό εργαστήριο, γυάλινη πρόσοψη, 82% γαλλικό βούτυρο. Μόνο κρουασάν.
Η ουρά σχηματίστηκε από την πρώτη κιόλας μέρα και δεν διαλύθηκε έκτοτε. Σήμερα, η Overoll έχει επεκταθεί και σε άλλα καταστήματα, ενώ διαθέτει παραγωγική μονάδα στο Κορωπί και αναπτύσσεται μέσω franchise. Από τη Πραξιτέλους στο Κορωπί: αυτή είναι η ταχύτητα του φαινομένου και ταυτόχρονα το επιχειρηματικό του αποτύπωμα.
Πριν από αυτό, η Chipita είχε ήδη «εκπαιδεύσει» γενιές Ελλήνων στο γεμιστό κρουασάν του περιπτέρου. Δεν ήταν κακό προϊόν για την εποχή του. Απλώς δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ακολούθησε. Το κρουασάν πέρασε από το ράφι στο εργαστήριο. Από το βιομηχανοποιημένο στο χειροποίητο. Από το φθηνό στο premium. Και αυτή η μετάβαση δεν είναι μόνο γευστική. Είναι πολιτισμική.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
