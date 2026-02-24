Η εταιρεία Ελληνικοί Χυμοί καταγγέλλει για νοθεία την ΕΑΣ Αργολίδας στα προϊόντα Agros
«Φυσικός χυμός 100%» αλλά με κάτω από 40% περιεκτικότητα σε φρούτο και πρόσθετα ζάχαρης. Ο ΕΦΕΤ, που υποθετικά εποπτεύει στη χώρα την ασφάλεια των τροφίμων, αδυνατεί να ελέγξει ελλείψει μηχανημάτων! - Η ΕΑΣ Αργολίδας δηλώνει άγνοια
«Φυσικός χυμός 100%», που όμως η περιεκτικότητα φρούτου δεν φτάνει καν το 40%, προσθήκες σακχάρων κατά παράβαση του νόμου, και «φρουτοποτό» με τη μισή περιεκτικότητα φρούτου (σ.σ.: 10%) από αυτή που ορίζει ο νόμος… Η καταγγελία της Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ κατά της Ενωσης Αγροτών Συνεταίρων (ΕΑΣ) Αργολίδας στον ΕΦΕΤ για νοθευμένα προϊόντα φέρνει στο φως της δημοσιότητας σοβαρά ερωτήματα για την ορθότητα της σήμανσης, τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά χυμών και προ πάντων την προστασία του καταναλωτή. Παράλληλα όμως αναδεικνύει και τις δομικές αδυναμίες του ίδιου του ΕΦΕΤ που είναι επιφορτισμένος με την ασφάλεια των τροφίμων καθότι, ενώ η καταγγελία, που συνοδεύεται από ειδικές εργαστηριακές αναλύσεις στο εξωτερικό, είναι υπό… διερεύνηση για πάνω από έναν χρόνο ελλείψει εργαστηριακών δυνατοτήτων του φορέα.
Από την πλευρά της πάντως η ΕΑΣ Αργολίδας δηλώνει στο «ΘΕΜΑ» άγνοια για την καταγγελία στον ΕΦΕΤ και την υπό εξέλιξη έρευνα, ενώ σε δήλωσή της διαβεβαιώνει ότι σε όλους τους ελέγχους ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα με τα προϊόντα της.
