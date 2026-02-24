Η εταιρεία Ελληνικοί Χυμοί καταγγέλλει για νοθεία την ΕΑΣ Αργολίδας στα προϊόντα Agros

«Φυσικός χυμός 100%» αλλά με κάτω από 40% περιεκτικότητα σε φρούτο και πρόσθετα ζάχαρης. Ο ΕΦΕΤ, που υποθετικά εποπτεύει στη χώρα την ασφάλεια των τροφίμων, αδυνατεί να ελέγξει ελλείψει μηχανημάτων! - Η ΕΑΣ Αργολίδας δηλώνει άγνοια