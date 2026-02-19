Αγγελική Φράγκου: Διαμορφώνεται μία νέα παγκόσμια τάξη που επηρεάζει τη ναυτιλία

Ισχυρή κερδοφορία και αύξηση μερίσματος για τη Navios Partners – Καθαρά κέρδη 285,3 εκατ. δολ. το 2025 και ενίσχυση διανομών κατά 20% – Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και η στρατηγική διαφοροποίησης