Αγγελική Φράγκου: Διαμορφώνεται μία νέα παγκόσμια τάξη που επηρεάζει τη ναυτιλία
Ισχυρή κερδοφορία και αύξηση μερίσματος για τη Navios Partners – Καθαρά κέρδη 285,3 εκατ. δολ. το 2025 και ενίσχυση διανομών κατά 20% – Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και η στρατηγική διαφοροποίησης
Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το 2025 ανακοίνωσε η Navios Maritime Partners, με την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο Αγγελική Φράγκου να τονίζει ότι ο όμιλος είναι κατάλληλα τοποθετημένος σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας και αναδιάταξης του παγκόσμιου εμπορίου.
Η εταιρεία κατέγραψε για το σύνολο του 2025 έσοδα 1,34 δισ. δολ., ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 285,3 εκατ. δολάρια. Για το τέταρτο τρίμηνο, τα έσοδα ανήλθαν σε 365,6 εκατ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη σε 117,3 εκατ. δολάρια.
Με βάση τα αποτελέσματα:
EBITDA 2025: 744,6 εκατ. δολ.
EBITDA Q4: 224,8 εκατ. δολ.
Κέρδη ανά μονάδα: 9,59 δολ. το 2025 και 3,99 δολ. το δ’ τρίμηνο
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: 505 εκατ. δολ. στο έτος
Παράλληλα, η Navios Partners ανακοίνωσε αύξηση 20% στη μερισματική πολιτική από το α’ τρίμηνο του 2026, με τη νέα ετήσια διανομή να διαμορφώνεται στα 0,24 δολάρια ανά μονάδα.
