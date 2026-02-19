Αποφασισμένος για προοδευτικές συνεργασίες ο Φάμελλος: Οργανώνονται οι «πυρήνες Τσίπρα» με φόντο τον... Κουρέτα
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε αποφασισμένος για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων - Μήνυμα για ενιαίο ψηφοδέλτιο και πολιτική αλλαγή - Αιχμές προς τη Χαριλάου Τρικούπη
Αίσθηση εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προκάλεσε η χθεσινή παρέμβαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου κατά τη διάρκεια σύσκεψης του Οργανωτικού Γραφείου, με την συμμετοχή των συντονιστών των Νομαρχιακών Επιτροπών της Κουμουνδούρου.
Σε μια κατεξοχήν οργανωσιακή διαδικασία, με παρόντα περισσότερα από 90 στελέχη από όλη την Ελλάδα, ο κ. Φάμελλος δήλωσε σε όλους τους τόνους αποφασισμένος για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην στρατηγική του.
Αν και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει περιγράψει εδώ και έναν χρόνο την ανάγκη να υπάρξει κοινός βηματισμός των προοδευτικών δυνάμεων απευθύνοντας προσκλητήριο προς πάσα – προοδευτική- κατεύθυνση, εντούτοις «σας διαβεβαιώ ότι είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί ο στόχος της συσπείρωσης και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές την ΝΔ και θα φέρει μια προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό είναι το συμφέρον των πολιτών. Έχουμε ζητήσει καθαρές τοποθετήσεις και δεσμεύσεις από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις» ανέφερε χαρακτηριστικά χθες, αφήνοντας παράλληλα έμμεσες αιχμές προς τη Χαριλάου Τρικούπη.
Όπως είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «σε αυτές τις συνθήκες, που η ΝΔ επιτίθεται στα συμφέροντα του λαού και ευνοεί μόνο τους λίγους και ισχυρούς και τα καρτέλ, δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας κάθε μορφή κομματικής περιχαράκωσης που ομνύει στην αυτονομία, απ’ όπου και αν προέρχεται».
«Και που βάζει εμπόδια στην προσπάθεια συνεργασιών, ώστε να έρθει η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία», κατέληξε ο κ. Φάμελλος, την ώρα που οι διεργασίες βάσης πυκνώνουν στο «όνομα» του Αλέξη Τσίπρα.
Σε μια στιγμή μάλιστα που ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνεται να πραγματοποιεί μυστικές επαφές τόσο με πρώην στελέχη του ευρύτερου χώρου της Αριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατίας, όσο και με προσωπικότητες, προκειμένου να προχωρήσει μετά το Πάσχα με πιο γοργά βήματα τον σχεδιασμό του.
Στις επόμενες κινήσεις της «Πρωτοβουλίας για την Ενότητα και την Ανασύνθεση της Προοδευτικής παράταξης» εντάσσονται ανάλογες εκδηλώσεις στο Μαρούσι, την Πεύκη, την Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, το Ψυχικό και την Κηφισιά μέχρι τα μέσα Μαρτίου, ενώ για τις 15 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί αντίστοιχη εκδήλωση στην Καλαμάτα.
Ιδίως, όταν το ΠΑΣΟΚ δέχεται πλήγματα στη δημόσια εικόνα του με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου, αλλά και το τελευταίο περιστατικό με τον ΟΠΕΚΑ, που εκ των πραγμάτων παράγουν πολιτικά αποτελέσματα, όπως η διάσπαση της ΠΑΣΚΕ, αφήνοντας χώρο για τη δραστηριοποίηση και νέων «παικτών».
Εν αρχή το... λεκανοπέδιοΚαθώς ο πρώην Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα «αυτοργάνωσης», οι «πυρήνες Τσίπρα» έχουν ήδη αρχίσει να κινητοποιούνται στο Λεκανοπέδιο. Η αρχή έγινε με εκδήλωση των Ενεργών Πολιτών Νέας Ιωνίας – Νέας Φιλαδέλφειας – Μεταμόρφωσης μέσα στο Σαββατοκύριακο, ακολούθησε η Πεντέλη και σειρά είχε χθες η Πρωτοβουλία στο δήμο Παπάγου – Χολαργού.
«Πιλότος» ο ΚουρέταςΣημειωτέον ότι συναγερμό σε «πράσινα» στελέχη έχει προκαλέσει το δείπνο του Αλέξη Τσίπρα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα και στελέχη της αυτοδιοικητικής αρχής στη Λάρισα, καθώς ο προβληματισμός για τυχόν «εισπήδηση» του κ. Τσίπρα στο αυτοδιοικητικό κίνημα και ιδίως στο κομμάτι εκείνο που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, έχει θορυβήσει ακόμη και βουλευτές του κόμματος.
Ιδίως, όταν το ΠΑΣΟΚ δέχεται πλήγματα στη δημόσια εικόνα του με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου, αλλά και το τελευταίο περιστατικό με τον ΟΠΕΚΑ, που εκ των πραγμάτων παράγουν πολιτικά αποτελέσματα, όπως η διάσπαση της ΠΑΣΚΕ, αφήνοντας χώρο για τη δραστηριοποίηση και νέων «παικτών».
