Eurogroup: Οι υπουργοί Οικονομικών πιέζουν για ισχυρότερο διεθνή ρόλο του ευρώ – Προειδοποίηση Πιερρακάκη
Υπάρχουν κίνδυνοι το διεθνές χρηματοπιστωτικό και νομισματικό σύστημα να χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο», δήλωσε ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ
Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης πιέζουν για την επέκταση του διεθνούς ρόλου του ενιαίου νομίσματος, καθώς ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί αναταράξεις στις αγορές και το αμερικανικό δολάριο αποδυναμώνεται.
«Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, υπάρχουν κίνδυνοι το διεθνές χρηματοπιστωτικό και νομισματικό σύστημα να χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Eurogoup. «Είναι, συνεπώς, υπαρξιακής σημασίας για εμάς να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ, καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη νομισματική κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η πρόταση αυτή αποτελεί μία από τις ιδέες που περιλαμβάνονται σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο προετοιμάστηκε ενόψει της συνάντησης των υπουργών στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα.
«Με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενδεχομένως λιγότερο πρόθυμες να παρέχουν ρευστότητα σε δολάρια σε περιόδους έντασης, η προσφορά ρευστότητας σε ευρώ προς χώρες-εταίρους θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο συμπλήρωμα της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ και να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ», αναφέρει το έγγραφο.
Το κείμενο εξετάζει τρόπους προώθησης της χρήσης του ευρώ σε εκδόσεις χρέους και διεθνείς συναλλαγές, ιδιαίτερα σε βασικούς τομείς όπως η ενέργεια, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, οι αερομεταφορές και η άμυνα.
«Αντιμέτωπη με τεράστιες προκλήσεις σε όλο τον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ισχυρότερη, πρέπει να γίνει ταχύτερη, πρέπει να εργαστεί για την ανταγωνιστικότητά της και την ικανότητά της να είναι ισχυρή και ανεξάρτητη», δήλωσε ο Ρολάν Λεσκίρ. «Η Ευρώπη είναι πολύ καλή στο να κινείται σωστά — πρέπει επίσης να γίνει καλύτερη στο να κινείται γρηγορότερα και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε».
Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ΤράπεζαςΤα σχόλια αυτά διατυπώθηκαν λίγο μετά την ισχυρότερη έως σήμερα κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την προώθηση του ευρώ. Το Σαββατοκύριακο, η νομισματική αρχή της ευρωζώνης ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να προσφέρει ρευστότητα σε ευρώ σε κεντρικές τράπεζες από όλο τον κόσμο.
Η «διπλωματία του ευρώ»Το έγγραφο — το οποίο περιήλθε σε γνώση του Bloomberg — καλεί σε ενίσχυση της «διπλωματίας του ευρώ», καθησυχάζοντας τις χώρες-εταίρους σχετικά με την πρόσβασή τους στο κοινό νόμισμα.
Οι επενδυτές και η ευρωπαϊκή οικονομία«Οι διεθνείς επενδυτές θέλουν να διαφοροποιηθούν, αναζητούν επαφή με την Ευρώπη — γι’ αυτό θέλουμε να αποτελέσουμε ασφαλές καταφύγιο για επενδύσεις κεφαλαίου από όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος μαζί με τον Γάλλο ομόλογό του πίεσε για ταχύτερη δράση.
Επιφυλάξεις από τη ΓαλλίαΠαρά τα παραπάνω, Γάλλοι αξιωματούχοι ζητούν βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πλήξει τις εξαγωγές, μέσω ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας που ενημέρωσε δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας.
