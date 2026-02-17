6 πολύ διαφορετικά ξενοδοχεία για εμπειρίες που δεν ξεχνιούνται
Ο οικολογικός τουρισμός βρίσκεται παγκοσμίως σε μια σημαντική άνοδο, καθώς η βιωσιμότητα για ένα μεγάλο μέρος ταξιδιωτών γίνεται η βασική τους επιλογή
Yπερπολυτελής διαμονή σε περιβάλλον χωρίς ηλεκτρισμό που το βράδυ απλά φωτίζεται από δεκάδες κεριά και λάμπες λαδιού. Στο σύνολό τους, πρόκειται για ξενοδοχεία που ψιθυρίζουν αντί να διαλαλούν την παρουσία τους καθώς βρίσκονται κρυμμένα στη μέση της ερήμου, ανάμεσα σε αμμόλοφους και επιβλητικούς τεράστιους βράχους ή σχεδόν αφανή σε παρθένες και προστατευμένες περιοχές.
Adrère Amellal, Αίγυπτος
Ένα ecolodge με υποβλητική όψη που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό και είναι χτισμένο από ένα μείγμα πηλού, λάσπης και αλατιού. Εάν δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς Wi-Fi καλύτερα να το αποφύγετε -αλλά να είστε σίγουροι ότι θα χάσετε μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία διαμονής. Το υλικό της κατασκευής του διατηρεί στο εσωτερικό φυσική δροσιά το καλοκαίρι και ζεστασιά στις πολύ ψυχρές νύχτες της ερήμου, ενώ οι οροφές είναι φτιαγμένες από κορμούς φοίνικα. Όταν αρχίζει να σουρουπώνει, οι άνθρωποι του σέρβις ανάβουν δεκάδες λάμπες λαδιού και φυσικά κεριά για να φωτιστεί το εντυπωσιακό κατάλυμα.
