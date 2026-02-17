Πλειστηριασμοί: Τα πάρκινγκ σε Θεσσαλονίκη και Αττική που βγαίνουν στο σφυρί
Πλειστηριασμοί: Τα πάρκινγκ σε Θεσσαλονίκη και Αττική που βγαίνουν στο σφυρί
Δύο μεγάλοι σταθμοί αυτοκινήτων στη συμπρωτεύουσα αλλά και θέσεις στάθμευσης σε εμπορικό κέντρο της Αγίας Παρασκευής-Ποιες είναι οι τιμές πρώτης προσφοράς
Με το πρόβλημα της στάθμευσης να γίνεται ολοένα και οξύτερο τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι αφορούν ακριβώς θέσεις πάρκινγκ στις δύο μεγαλουπόλεις. Έτσι, για τις επόμενες μέρες έχουν προγραμματιστεί ηλεκτρονικά σφυριά τόσο για μεγάλους σταθμούς αυτοκινήτων, όσο και για μεμονωμένες θέσεις στάθμευσης.
Οι μεγάλοι σταθμοί στη Θεσσαλονίκη
Ειδικότερα για την περιοχή της συμπρωτεύουσας έχουν προγραμματιστεί δύο πλειστηριασμοί για δύο από τα μεγαλύτερα πάρκινγκ της πόλης. Περισσότερους από 15 μήνες έχει συμπληρώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο σταθμός αυτοκινήτων της εταιρείας «Ήλτσιος Parking – Εμπορία Αυτοκινήτων Α.Ε.», καθώς είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 25 Σεπτεμβρίου 2024, με τιμή εκκίνησης στα 5.399.000 ευρώ. Αποτελώντας έτσι ένα από τα ακριβότερα ακίνητα της συγκεκριμένης κατηγορίας, που έχουν βγει σε πλειστηριασμό.
