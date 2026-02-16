Chevron για τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες: Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για την αξιολόγηση των οικοπέδων
H κοινοπραξία με την HELLENiQ ENERGY θα προχωρήσει σε προγράμματα σεισμικής εξερεύνησης δύο και τριών διαστάσεων κατά την πρώτη φάση
Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας, την HELLENiQ ENERGY και την Ελληνική Δημοκρατία, για την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων των περιοχών που περιλαμβάνονται στη συμφωνία, αναφέρει η Chevron σε ανακοίνωσή της σχετικά με όσα υπογράφτηκαν νωρίτερα σήμερα.
Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία επισημαίνει ότι η συμφωνία που υπογράφτηκε σήμερα με την ελληνική κυβέρνηση αφορά τέσσερα μπλοκ νότια της Κρήτης και στη Πελοπόννησο. Η αμερικανική εταιρεία μετέχει με 70% στον κονσόρτσιουμ, με το υπόλοιπο 30% να ανήκει στην HELLENiQ ENERGY.
Ο Κέβιν ΜακΛάχλαν, αντιπρόεδρος Εξερεύνησης της Chevron, χαρακτηρίζει τη συμφωνία «άλλο ένα σημαντικό ορόσημο για τη Chevron, καθώς συνεχίζουμε να δημιουργούμε μομέντουμ στην περιοχή της Μεσογείου, μια περιοχή όπου έχουμε ήδη σημαντική θέση και αναζητούμε ενεργά ευκαιρίες εξερεύνησης για να ενισχύσουμε και να επεκτείνουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό μας».
Προσθέτει ο ίδιος ότι «ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας, την HELLENiQ ENERGY και την Ελληνική Δημοκρατία, για την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων αυτών των περιοχών. Με την εμπειρία μας στην ανάπτυξη έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο, η Chevron διαθέτει τους πόρους, την εμπειρία και την τεχνολογία για να προωθήσει και να αξιοποιήσει νέες πηγές ενέργειας σε αυτή την περιοχή στο όριο».
Σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων μίσθωσης, σημειώνει ακόμη η Chevron, η κοινοπραξία θα ολοκληρώσει προγράμματα σεισμικής εξερεύνησης δύο και τριών διαστάσεων κατά τη φάση 1 των μισθώσεων, προκειμένου να αξιολογήσει το δυναμικό υδρογονανθράκων των περιοχών.
Υπενθυμίζεται ότι η Chevron είναι ήδη παρούσα στη Μεσόγειο με δύο πεδία παραγωγής φυσικού αερίου ανοιχτά του Ισραήλ και το πεδίο φυσικού αερίου Αφροδίτη, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση ανάπτυξης, ανοιχτά της Κύπρου. Ακόμη, στην Αίγυπτο, η Chevron είναι ο διαχειριστής δύο αιγυπτιακών τεμαχίων εξερεύνησης και συμμετέχει σε μια κοινοπραξία στη Μεσόγειο Θάλασσα.
