Χρηματιστήριο: Profit taking μετά το 6ήμερο ράλι - Αντίβαρο η ΔΕΗ, έκλεισε σε υψηλό 18 ετών
Οι τράπεζες ηγήθηκαν της διόρθωσης - Η ΔΕΗ έπιασε τα 22 ευρώ για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2008, με τον τζίρο της να ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ - Ισχυρή άνοδος και νέο ρεκόρ για τη Viohalco με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα της Cenergy - Νέο ιστορικό υψηλό για την Κρι Κρι
«Φρένο» στο εξαήμερο ανοδικό σερί μπήκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ευθυγραμμίστηκε με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, καθώς κλιμακώθηκε η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή. Αυτό αποτέλεσε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για κατοχύρωση των βραχυπρόθεσμων κερδών, με τις τράπεζες, που έδωσαν τον ανοδικό «παλμό» το προηγούμενο διάστημα, να δέχονται σήμερα στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (28/5), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 21,59 μονάδες ή -0,91% και έκλεισε στις 2.348,45 μονάδες. Σε περίπου 15 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.348,43 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.363,49 μονάδες. Ο ΓΔ ενισχύεται κατά +7,3% εντός του Μαΐου -μία συνεδρίαση απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας- και «τρέχει» με ρυθμό +10,74% φέτος.
Η ΔΕΗ λειτούργησε ως «αντίβαρο» στις σημερινές πιέσεις με ισχυρή άνοδο και υψηλό τζίρο που ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ. Η μετοχή σημείωσε νέο ρεκόρ 18 ετών, πιάνοντας ενδοσυνεδριακά τα 22 ευρώ για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2008. Ράλι έκανε επίσης η Viohalco, διευρύνοντας το ιστορικό υψηλό της εδραιώνοντας την παρουσία της πάνω από τα 20 ευρώ. Η ΒΙΟ έλαβε ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα α’ τριμήνου της συγγενικής Cenergy, η οποία ενισχύθηκε σημαντικά και πλησίασε τις δικές της κορυφές, όπως και η Κρι Κρι που επίσης έκλεισε σε ιστορικό υψηλό με «όχημα» τις επιδόσεις της.
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες – Πάνω από το 50% των συναλλαγών στη ΔΕΗ
Απώλειες -2,47% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.667,78 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -1,01% στις 5.959,19 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,07% στις 3.081,23 μονάδες.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 436,91 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 92,95 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Μεικτό τζίρο 220,57 εκατ. ευρώ έκανε η ΔΕΗ απασχολώντας πάνω από το 50% των συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 172,95 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 64 μετοχές, θετικό για 48, ενώ 14 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχώρησε κατά -4,19% στα 3,8 ευρώ και ακολούθησαν η Alpha Bank (-2,8% στα 3,78 ευρώ), η Εθνική (-2,65% στα 14,72 ευρώ) και η Πειραιώς (-1,06% στα 8,954 ευρώ). Η CrediaBank έχασε -0,78% στο 1,27 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου -1% στα 9,39 ευρώ και η Optima bank -1,31% στα 10,51 ευρώ.
«Μαξιλάρι» ασφαλείας τα εταιρικά μεγέθη
Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν «γκρέμισε» τις ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία, προκαλώντας νέες ανησυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το αρνητικό κλίμα συνοδεύεται από νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, αλλά και από ενίσχυση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Σε αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές προχώρησαν σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις (profit taking) για την κατοχύρωση των βραχυπρόθεσμων κερδών, υιοθετώντας μια σαφώς πιο αμυντική στάση.
Ωστόσο, η Λεωφόρος Αθηνών διαθέτει ισχυρά «αντίβαρα» που απορρόφησαν μέρος των πιέσεων και απέτρεψαν μια άτακτη υποχώρηση. Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου του 2026 που ανακοίνωσαν χθες, μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η Motor Oil, η Cenergy και η Κρι Κρι, λειτούργησαν σήμερα ως «μαξιλάρι» ασφαλείας.
Οι εξαιρετικές λειτουργικές επιδόσεις και η σταθερή κερδοφορία προσελκύουν στοχευμένα το αγοραστικό ενδιαφέρον. Έτσι, ενώ η συνεδρίαση ξεκίνησε σε αρνητικό έδαφος, οι επιμέρους επιχειρηματικοί καταλύτες συντέλεσαν στην άμβλυνση της γενικευμένης αδυναμίας, οδηγώντας σε μια πιο διαφοροποιημένη εικόνα ανάμεσα στα blue chips.
Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 29ης Μαΐου τίθεται σε ισχύ η αναθεώρηση των δεικτών MSCI. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εντάσσεται στον Standard Greece Index, η CrediaBank στον Small Cap, ενώ αποχωρεί η Cenergy. Το rebalancing αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς και για τη στάθμιση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία έχει ήδη υπεραποδώσει στις τελευταίες συνεδριάσεις. Δεν αποκλείεται να υπάρξει αλλαγή στάθμισης και στη ΔΕΗ.
Η Lavipharm θα ανακοινώσει τις οικονομικές επιδόσεις α’ τριμήνου μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης. Την ερχόμενη εβδομάδα ο κύκλος των εταιρικών αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Τρίτη 2/6) και την Allwyn (Πέμπτη 4/6).
Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των περίπου 1,025 εκατ. νέων μετοχών της BriQ Properties, οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend), από 216 μετόχους συνολικά, με τιμή διάθεσης τα 3,05 ευρώ ανά μετοχή (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,15 εκατ. ευρώ μέσω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος της οικονομικής χρήσης 2025).
Ελεγχόμενη υποχώρηση στη Wall Street – Πτωτικά οι ευρωαγορές
Υποχωρούν ελαφρώς οι βασικοί δείκτες στη Wall Street, με τους επενδυτές να αποτιμούν τα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) και το αμερικανικό ΑΕΠ. Ο Dow Jones καταγράφει απώλειες -0,4%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq σημειώνουν οριακή πτώση. Η νευρικότητα εντείνεται και από τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό (WTI) να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος πυροδοτήθηκε από πληροφορίες του Reuters ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης στο Ιράν.
Απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον δείκτη Stoxx 600 να υποχωρεί κατά -0,4%, ακολουθώντας το πτωτικό κλίμα των χρηματιστηρίων της Ασίας. Οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί καθώς αξιολογούν τα αντιφατικά μηνύματα γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο γερμανικός δείκτης DAX σημειώνει πτώση -0,2%, ο βρετανικός FTSE 100 -0,7% και ο γαλλικός CAC -0,1%.
