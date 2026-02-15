Στα ύψη η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα και διεθνώς, πόσο θα ανέβουν ακόμα οι τιμές
Ιστορικά υψηλά καταγράφει η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος σε ΗΠΑ και Ευρώπη - Πρωταθλητής ακρίβειας το μοσχαρίσιο κρέας στην Ελλάδα - Το «σοκ της ετικέτας» για καταναλωτές και εστιάτορες
Στην «κορυφή της τροφικής πυραμίδας» τοποθετούν πλέον το μοσχαρίσιο κρέας οι νέες διατροφικές οδηγίες για τους Αμερικανούς (DGA).
Η «αναβάθμιση» στην τροφική πυραμίδα συμπίπτει με μία άλλη: το μοσχαρίσιο κρέας –και ειδικά οι μπριζόλες–εξελίσσονται από βασικό είδος διατροφής σε είδος πολυτελείας.
Η διαπίστωση δεν αφορά μόνο την αμερικανική αγορά: από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ελλάδα, οι τιμές του βοείου κρέατος αυξάνονται με ρυθμούς υψηλότερους από τον γενικό πληθωρισμό τροφίμων, πιέζοντας καταναλωτές και εστίαση.
Με βάση τα δεδομένα της στατιστικής υπηρεσίας του υπ. Εργασίας των ΗΠΑ (Bureau of Labor Statistics, BLS) και την υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών του υπ. Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), τον Δεκέμβριο του 2025 στις ΗΠΑ:
• Η μέση τιμή για μοσχαρίσιο κιμά (all uncooked ground beef) ήταν 6,82 δολάρια ανά λίβρα, δηλαδή περίπου 15 ευρώ το κιλό- τιμή που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.
• Η μέση τιμή για μπριζόλες κόντρα φιλέτο, επιλογή USDA και χωρίς κόκκαλο έφτασε στα 14,03 δολάρια ανά λίβρα, δηλαδή περίπου 31 ευρώ το κιλό — επίπεδο που επίσης θεωρείται ιστορικά υψηλό για τη συγκεκριμένη κατηγορία premium κοπής.
Οι τιμές λιανικής για δημοφιλείς κοπές κινούνται πλέον σε επίπεδα που προκαλούν «σοκ της ετικέτας» (sticker shock), τόσο στους καταναλωτές όσο και στα εστιατόρια.
Αποτέλεσμα; Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ περιορίζουν τις αγορές βοδινού και στρέφονται σε φθηνότερες πρωτεΐνες, όπως το κοτόπουλο ή το χοιρινό.
Ανάλογο είναι το συμπέρασμα και της ανάλυσης των επίσημων στοιχείων της ευρωπαϊκής αγοράς από την Β2Β πλατφόρμα εμπορίας κρέατος Meatborsa, που σημειώνει ότι «oι τιμές του βοδινού και του αρνιού έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές».
Ελλάδα: Πρωταθλητής ακρίβειας το μοσχαρίσιο κρέαςΣτην Ελλάδα, οι διεθνείς τάσεις αποτυπώνονται ξεκάθαρα στα επίσημα στοιχεία. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μοσχαρίσιο κρέας κατέγραψε, τον Ιανουάριο του 2026, την υψηλότερη ετήσια αύξηση τιμής σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες. Οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος αυξήθηκαν κατά 25,4% σε ετήσια βάση– πολύ υψηλότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη κρέατος (χοιρινό +4,8%, αρνί και κατσίκι +8,5%, πουλερικά +3,5%).
