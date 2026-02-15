Από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 ξεκινά η πλήρης λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Το νέο σύστημα φέρνει απλοποίηση διαδικασιών και ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Η μετάβαση στην «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» εγκαινιάζει νέες δυνατότητες





Από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 τίθεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος του «ΕΡΓΑΝΗ Ι», το οποίο παύει να λειτουργεί.Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, το νέο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, καθώς απλοποιεί τις διαδικασίες, ενισχύει περαιτέρω την προστασία των εργαζομένων, μειώνει αισθητά τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις και ελαφρύνει το διοικητικό τους βάρος. Παράλληλα, η ενίσχυση της διαφάνειας συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης αγοράς εργασίας για όλους.Σχεδιασμένο στα πρότυπα του gov.gr, το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενσωματώνει τις προβλέψεις του νόμου 5053/2023 και υλοποιεί τις απλουστεύσεις και τις καταργήσεις εντύπων που εισάγει ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους».Η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής σε εργοδότες, λογιστές και επαγγελματίες. Ταυτόχρονα, καθ' όλη τη διάρκεια του 2025, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις σε πόλεις της χώρας, με στόχο την εξοικείωση των χρηστών με τις νέες λειτουργίες.Το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» καταγράφει ψηφιακά το σύνολο των μορφών απασχόλησης, ενισχύοντας την εποπτεία της αγοράς εργασίας.Μεταξύ των βασικών αλλαγών ξεχωρίζουν η καθιέρωση ενός εντύπου για την πρόσληψη, αντί των τεσσάρων που απαιτούνταν έως σήμερα, καθώς και η κατάργηση του ετήσιου πίνακα προσωπικού, αφού τα σχετικά στοιχεία τηρούνται πλέον ψηφιακά σε πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, χωρίς την υποχρέωση ανάρτησης.Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας, «με τη μετάβαση στο Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ", θωρακίζεται η προστασία των εργαζομένων και διευκολύνεται η καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, θέτοντας τις βάσεις για μια πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη αγορά εργασίας.Το Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ" αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πληροφοριακά συστήματα ψηφιακής διακυβέρνησης της δημόσιας διοίκησης».Σε καθημερινή βάση, περισσότεροι από 380.000 χρήστες χρησιμοποιούν το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», διεκπεραιώνοντας πάνω από 3,4 εκατομμύρια υποβολές.Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου, κατά το τελευταίο έτος (2025), οι ενεργοί χρήστες του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» ανήλθαν σε 5.500 στελέχη φορέων της δημόσιας διοίκησης, 590.000 στελέχη επιχειρήσεων/εργοδότες και 2.200.000 εργαζόμενους.Σε επίπεδο ημερήσιας δραστηριότητας, ο μέσος όρος ενεργών χρηστών διαμορφώνεται σε 3.400 στελέχη φορέων της δημόσιας διοίκησης, 270.000 στελέχη επιχειρήσεων/εργοδότες και 110.000 εργαζόμενους.Επίσης, το σύστημα διαχειρίζεται καθημερινά ιδιαίτερα αυξημένο όγκο διαδικασιών, γεγονός που αναδεικνύει τον κεντρικό του ρόλο στη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, κατά μέσο όρο:



- Καθημερινά καταγράφονται περίπου 30.000 μεταβολές απασχόλησης (ενάρξεις, λήξεις και τροποποιήσεις συμβάσεων).



- Περίπου 1.700.000 δηλώσεις έναρξης-λήξης απασχόλησης, καθώς και κινήσεις της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, υποβάλλονται μέσω του συστήματος.



- Περίπου 1.400.000 δηλώσεις ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ωράρια και υπερωρίες εργαζομένων) καταχωρούνται κάθε ημέρα.



- Επιπλέον, 280.000 δηλώσεις αδειών εργαζομένων υποβάλλονται στο πλαίσιο της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας.



Σύμφωνα με το υπουργείο, «τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ" ως κομβικό εργαλείο για την παρακολούθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας.



Με την πλήρη λειτουργία του Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ", η ψηφιακή υποδομή του κράτους στον τομέα της εργασίας εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με έμφαση στη διαφάνεια, στην ταχύτητα και στην αξιοπιστία των διαδικασιών».



Τα οφέλη Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο Εργασίας, τα οφέλη που θα προσφέρει το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» στη λειτουργία των επιχειρήσεων είναι τα εξής:



Μείωση της γραφειοκρατίας



- Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εντύπων (π.χ. Ε4 Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, Ε9 για μερική απασχόληση κ.ά.).



- Νέες δυνατότητες τροποποίησης υποβληθεισών δηλώσεων.



Απλούστευση διαδικασιών - Ενιαία διαδικασία παρακολούθησης όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους (π.χ. δανειζόμενοι εργαζόμενοι).



- Καταγραφή των συνολικών ωρών εργασίας εβδομαδιαίως για όλες τις εργασιακές σχέσεις, για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση.



- Διάθεση «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας.



Νέα ψηφιακά εργαλεία - Αναμορφωμένο περιβάλλον πλοήγησης στα πρότυπα του gov.gr.



- Νέο καθοδηγητικό περιβάλλον δηλώσεων ανάλογα με το είδος και τον τύπο της απασχόλησης.



- Δυνατότητα διαλειτουργικότητας με συστήματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας για το σύνολο των διαδικασιών.



Το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» προσφέρει επίσης στους εργαζόμενους, μέσω του αναβαθμισμένου myErgani app από το κινητό τους και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr, άμεση ενημέρωση, δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλων των στοιχείων της εργασιακής τους σχέσης και δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης των ουσιωδών όρων εργασίας.



Από την αναβάθμιση του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» επωφελείται όμως και η δημόσια διοίκηση, καθώς αναβαθμίζεται το σύστημα και μετατρέπεται από σύστημα γεγονότων σε μητρώο, βελτιώνεται η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας, εισάγονται νέες υπηρεσίες και παρέχονται σημαντικά εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.