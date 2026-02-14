Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν ερωτευόμαστε και όταν χωρίζουμε

“Έρωτα, ανίκητε σε κάθε μάχη, συ που κυριαρχείς όπου κι αν πατήσεις, συ που ξενυχτάς τα κορίτσια με τα τρυφερά μάγουλα, που δρασκελάς πάν” από θάλασσες και τρυπώνεις στους κήπους, κανείς δε γλυτώνει από σε. Μήτε Θεός μήτε θνητός. Όποιον αγγίξεις, τόνε παλαβώνεις”, γράφει ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη. Η φράση αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αποσπάσματα αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, περιγράφοντας την δύναμη που έχει ο έρωτας να αλλάξει τη ζωή μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτό που ανέφερε ο Σοφοκλής -την επαναστατική δυναμική του έρωτα δηλαδή -, πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια, η επιστήμη σήμερα το επιβεβαιώνει περίτρανα. Πολλοί ερευνητές, πιο συγκεκριμένα, εξηγούν ότι το συναίσθημα τού να είναι κανείς ερωτευμένος επηρεάζει την βιολογία του εγκεφάλου, αλλά και την σωματική μας υγεία.