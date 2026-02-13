Διαφορετικές «γραμμές» μεταξύ κορυφαίων ενεργοβόρων επιχειρήσεων για τη μείωση του κόστους ρεύματος
Πιέσεις για άμεση εφαρμογή των μέτρων μετά το «φρένο» στο ιταλικό μοντέλο και τις καθυστερήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Με διαφορετικές αφετηρίες αλλά κοινό παρονομαστή την ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους παρεμβαίνουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, την ώρα που κύκλοι της αγοράς άφηναν τις προηγούμενες ημέρες να εννοηθεί ότι τα μέτρα στήριξης έχουν ουσιαστικά «κλειδώσει» και οι σχετικές ανακοινώσεις θεωρούνται θέμα χρόνου.
Πίσω από τη δημόσια σύγκλιση για ανταγωνιστικότερα τιμολόγια ρεύματος, καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τα εργαλεία και τις προτεραιότητες, αντανακλώντας τις αποκλίνουσες ανάγκες των διαφορετικών κλάδων της ελληνικής βιομηχανίας.
Τον τόνο των παρεμβάσεων έδωσε χθες ο πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε άρθρο του με αφορμή τη μετονομασία της Eurometaux σε European Metals, προειδοποιώντας ότι η ευρωπαϊκή μεταλλουργία συνεχίζει να χάνει έδαφος παρά τις πολιτικές δεσμεύσεις για στήριξη της βιομηχανίας. Ο ίδιος άσκησε κριτική στο ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων Clean Industrial State Aid Framework (CISAF), που προωθεί η ΕΕ χαρακτηρίζοντάς το μη λειτουργικό για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.
Οι περιορισμοί που θέτει καθιστούν, όπως ανέφερε, πρακτικά ανεφάρμοστη την ουσιαστική στήριξη. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την προστασία των κρίσιμων πρώτων υλών και την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, προειδοποιώντας ότι χωρίς τέτοιες κινήσεις η Ευρώπη κινδυνεύει να απωλέσει περαιτέρω βιομηχανική βάση. Ο κ. Μυτιληναίος επισήμανε μάλιστα ότι το τελευταίο χυτήριο πυριτίου στην Ευρώπη έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ μονάδες σε ολόκληρη την ήπειρο παραμένουν εκτός λειτουργίας από την ενεργειακή κρίση του 2022, την ώρα που άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως η Κίνα, η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύουν συστηματικά τη βιομηχανική τους δυναμικότητα.
