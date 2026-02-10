Ιαπωνία: Ακυρώνεται το φεστιβάλ με τις ανθισμένες κερασιές λόγω του μαζικού τουρισμού

Έχουν εμπνεύσει ποιητές, ζωγράφους, λογοτέχνες και προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο, αλλά αυτή τη χρονιά ακόμα και οι μειλίχιοι Ιάπωνες λένε «όχι» στον μαζικό τουρισμό