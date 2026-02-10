Ιαπωνία: Ακυρώνεται το φεστιβάλ με τις ανθισμένες κερασιές λόγω του μαζικού τουρισμού
Ιαπωνία: Ακυρώνεται το φεστιβάλ με τις ανθισμένες κερασιές λόγω του μαζικού τουρισμού
Έχουν εμπνεύσει ποιητές, ζωγράφους, λογοτέχνες και προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο, αλλά αυτή τη χρονιά ακόμα και οι μειλίχιοι Ιάπωνες λένε «όχι» στον μαζικό τουρισμό
«Τι παράξενο πράγμα! Να ζεις κάτω από τα άνθη της κερασιάς». Το περίφημο χαϊκού του Ιάπωνα ποιητή Κομπαγιάσι Ίσσα αποτυπώνει μοναδικά την αίσθηση που βιώνει κανείς όταν περπατά κάτω από το ροζ πέπλο των ανθισμένων κερασιών. Η εμβληματική εποχή της Ιαπωνίας αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους που οι ταξιδιώτες επιλέγουν να επισκεφθούν τη χώρα την περίοδο από τέλη Φεβρουαρίου ως τέλη Μαΐου.
Η Σακούρα, η εποχή που ανθίζουν οι κερασιές, είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της χώρας, και όταν τη ζήσεις από κοντά μένει χαραγμένη για πάντα στη μνήμη. Για λίγες μόνο εβδομάδες κάθε χρόνο, το εθνικό σύμβολο της Ιαπωνίας ανθίζει και η παράδοση της παρατήρησής του, το hanami, αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες ταξιδιωτικές εμπειρίες στον κόσμο.
Περισσότερα από 200 είδη κερασιάς
Mμε ποικίλα σχήματα και αποχρώσεις, oι κερασιές ανθίζουν σε ελαφρώς διαφορετικές χρονικές στιγμές και στολίζουν πάρκα, κανάλια και δρόμους, προσελκύοντας εκατομμύρια ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Το ροζ κύμα ξεκινά από τα υποτροπικά νησιά Ριούκιου και κινείται σταδιακά προς το βορρά, μέχρι και τα τελευταία άνθη να γοητεύσουν με την ομορφιά τους το Χοκάιντο τον Μάιο.
Γνωστά ως Sakura Matsuri, τα φεστιβάλ της Σακούρα πραγματοποιούνται σε πάρκα, κήπους, δρόμους και πολιτιστικούς χώρους και υποδέχονται τον κόσμο με ζωντανή μουσική και φαγητό. Τις βραδινές ώρες, χάρτινα φαναράκια φωτίζουν τα δέντρα στο πλαίσιο του yozakura, δηλαδή «ένα μαγικό θέαμα που αξίζει να δείτε», δημιουργώντας μοναδικές στιγμές που μοιάζουν βγαλμένες από όνειρο.
