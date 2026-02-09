Aνεργία στους νέους: Για πρώτη φορά έπεσε κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, στο 13% τον Δεκέμβριο

Στο μέσο της οικονομικής κρίσης η ανεργία των νέων έως 24 ετών είχε ξεπεράσει το 60%, ενώ μέχρι και τα τέλη του 2019 βρισκόταν κοντά στο 40%