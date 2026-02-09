Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Μαρτίου, ποιοι πληρώνονται πρώτοι
Ξεκινούν νωρίτερα οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου, ποιοι θα δουν χρήματα πριν την Καθαρά Δευτέρα
Με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου, καθώς συνεχίζεται η εφαρμογή του ενιαίου συστήματος καταβολών που προβλέπει ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς.
Το πλαίσιο αυτό έχει θεσπιστεί με τον νόμο 4611/2019 και παραμένει σε ισχύ.
Βάσει των προβλεπόμενων κανόνων, οι συντάξεις καταβάλλονται σε προκαθορισμένες εργάσιμες ημέρες του προηγούμενου μήνα, ενώ αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα επιτρέπονται μόνο κατ’ εξαίρεση, ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας. Παράλληλα, οι επικουρικές συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται ταυτόχρονα με τις κύριες, κάτι που ισχύει και για τις πληρωμές του Μαρτίου 2026.
-Για τους μισθωτούς: οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
-Για τους μη μισθωτούς: η πληρωμή πραγματοποιείται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής:
Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ)
-ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
-ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Τι προβλέπει το ενιαίο πλαίσιο πληρωμώνΤο ενιαίο σύστημα καταβολής συντάξεων ορίζει:
Καθαρά Δευτέρα και επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμαΗ Καθαρά Δευτέρα το 2026 είναι στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα επίσημης αργίας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τους μη μισθωτούς. Για τους μισθωτούς, η πληρωμή παραμένει στην προγραμματισμένη ημερομηνία.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής:
Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (νόμος 4387/2016)Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ–ΕΦΚΑ Μαρτίου 2026, για μισθωτούς και μη μισθωτούς, θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.
Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ)
-ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
-ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
-Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
-Οι μισθωτοί αναμένεται να δουν τα χρήματα το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.
-Οι μη μισθωτοί, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή λόγω της Καθαράς Δευτέρας, αναμένεται να δουν τα ποσά από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.
Συντάξεις μισθωτών-ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜΤα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας:
-Οι μισθωτοί αναμένεται να δουν τα χρήματα το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.
