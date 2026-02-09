Από αποθηκάριος, CEO: Η διαδρομή του επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας παγκοσμίως
Από τα ράφια καταστημάτων στη θέση του CEO της Walmart, ο Τζον Φέρνερ ενσαρκώνει το αμερικανικό success story, με έμφαση στους εργαζομένους, τη σταθερή απασχόληση και την προσαρμογή στις κρίσεις
Ο Τζον Φέρνερ έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη Walmart γεμίζοντας ράφια ως ωρομίσθιος εργαζόμενος σε κατάστημα της αλυσίδας. Σήμερα βρίσκεται στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας με τον μεγαλύτερο τζίρο παγκοσμίως, που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα Fortune 500, απασχολεί 2,1 εκατ. εργαζομένους και διαθέτει σχεδόν 11.000 καταστήματα σε 19 χώρες.
Ο Φέρνερ, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος και CEO της αμερικανικής δραστηριότητας της Walmart, ανέλαβε τα ηνία του ομίλου διαδεχόμενος τον Νταγκ ΜακΜίλον, που αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης στις 31 Ιανουαρίου.
