ΕΝΦΙΑ 2026: Εκπνέει η προθεσμία για την έκπτωση 20%
Σήμερα τα ενεργά ασφαλιστήρια κατοικίας φθάνουν τα 1.304.067, ανεβάζοντας το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης από 14,7% το 2023 στο 19,8% τον Σεπτέμβριο του 2025
Λίγες ημέρες απομένουν για τους ιδιοκτήτες κατοικιών που διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο και θέλουν να εξασφαλίσουν μείωση έως και 20% στον φετινό ΕΝΦΙΑ, μέσω της υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και αποτελεί το τελικό στάδιο πριν αρχίσει η διαδικασία ελέγχου στοιχείων και η εκκαθάριση του φόρου από τη φορολογική διοίκηση.
Η συγκεκριμένη φορολογική ελάφρυνση λειτουργεί ως σημαντικό κίνητρο για την ασφάλιση κατοικιών. Σύμφωνα με στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς, από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 τα ασφαλιστήρια που καλύπτουν φυσικές καταστροφές, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα και σεισμούς, αυξήθηκαν κατά 54,5%. Ο αριθμός τους ανήλθε στις 786.206 από 508.908, δηλαδή προστέθηκαν περίπου 277.300 νέες ασφαλισμένες κατοικίες.
Σήμερα τα ενεργά ασφαλιστήρια κατοικίας φθάνουν τα 1.304.067, ανεβάζοντας το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης από 14,7% το 2023 στο 19,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη φορολογική έκπτωση, καθώς για πολλούς ιδιοκτήτες η ασφάλιση αποτελεί τόσο μέτρο προστασίας της περιουσίας όσο και εργαλείο μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης.
Η διαδικασία ελέγχουΜετά τη λήξη της προθεσμίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προχωρήσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου στη διασταύρωση των στοιχείων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, προκειμένου η ΑΑΔΕ να ενσωματώσει τις σχετικές εκπτώσεις στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Για όσους έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τη διαδικασία, η μείωση του φόρου θα εμφανιστεί απευθείας στο εκκαθαριστικό σημείωμα.
