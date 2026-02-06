Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι 18άρηδες καλούνται φέτος από την εφορία, οι εξαιρέσεις
Φέτος, νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και απέκτησαν εισόδημα το 2025 πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση, εκτός αν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια εξαίρεσης
Φέτος, χιλιάδες νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και απέκτησαν εισόδημα το 2025, θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού με την εφορία και να υποβάλουν τη δική τους φορολογική δήλωση. Η φορολογική νομοθεσία ορίζει ότι, μόλις το φυσικό πρόσωπο συμπληρώσει τα 18 έτη και έχει αποκτήσει οποιοδήποτε εισόδημα, είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει φορολογική δήλωση.
Οι νέοι που δεν συγκατοικούν με τους γονείς τους και έχουν εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία ή κατοικίες, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν φορολογική δήλωση. Εξαιρούνται όσοι δεν έχουν εισόδημα ή περιουσιακά στοιχεία, όπως αυτοκίνητο ή κατοικία, και ζουν σε σπίτια γονέων ή φίλων ή είναι φοιτητές που μένουν σε άλλη πόλη.
Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ με ΑΦΜ και κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Η ΑΑΔΕ χορηγεί αυτόματα ΑΦΜ στους νέους ηλικίας 12-18 ετών, ενώ όσοι δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να ακολουθήσουν νέα διαδικασία για να τους αποκτήσουν.
Αν το εξαρτώμενο τέκνο σπουδάζει σε άλλη πόλη, η κατοικία του εκεί δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα, εφόσον το τέκνο δεν έχει εισόδημα. Αν το τέκνο έχει εισόδημα ή τεκμαρτό εισόδημα (π.χ. αυτοκίνητο), αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί εάν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ:
-Δεν είναι υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο που δεν αποκτά ούτε πραγματικό ούτε τεκμαρτό εισόδημα. Εάν παρ’ όλα αυτά υποβάλει φορολογική δήλωση με μηδενικό πραγματικό είτε τεκμαρτό εισόδημα, δεν υπολογίζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη αφού αυτή υπολογίζεται μόνο εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
-Στην περίπτωση που το εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο υποβάλει δήλωση στην οποία προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα (π.χ. λόγω αυτοκινήτου), αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί (μαχητό τεκμήριο), εφόσον αποδεικνύεται ότι συγκατοικεί με συγγενείς πρώτου βαθμού που συμβάλλουν στις δαπάνες διαβίωσής του ή εφόσον υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία του ή εφόσον είναι άνεργο και δικαιούται βοήθημα ανεργίας.
