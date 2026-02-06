ΒΟΑΚ: Η συμμαχία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Aktor – Metlen «κλειδώνει» το εταιρικό σχήμα για το μεγαλύτερο οδικό έργο της Κρήτης

Η συμφωνία και η κατανομή των ποσοστών

Μία από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) κλείνει οριστικά, με τη συμφωνία των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Aktor και, η οποία διαμορφώνει το τελικό εταιρικό σχήμα για την υλοποίηση του έργου. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα για την πλήρη ανάπτυξη του μεγαλύτερου οδικού έργου της Κρήτης ύψους 2 δισ. διασφαλίζοντας τη χρηματοδοτική, τεχνική και οργανωτική βάση για την προώθησή του.Ο ΒΟΑΚ αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για το νησί καθώς αναμένεται να βελτιώσει δραστικά την οδική ασφάλεια, να μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και να ενισχύσει τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική του νησιού.Με βάση τη συμφωνία, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί τον ηγετικό ρόλο στο σχήμα της παραχώρησης και λειτουργίας με ποσοστό 40%, ενώ η Aktor συμμετέχει με 36% και η Metlen Energy & Metals με 24%. Η συγκεκριμένη κατανομή αποτυπώνει τις ισορροπίες μεταξύ των εταίρων και ενισχύει τη χρηματοδοτική και τεχνική βάση του έργου.Στο κατασκευαστικό σκέλος, η Metlen συμμετέχει μέσω της METKA, της κατασκευαστικής θυγατρικής του ομίλου, η οποία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου, σηματοδοτώντας την είσοδό της στον ΒΟΑΚ και διευρύνοντας τη δραστηριότητά της στον τομέα των μεγάλων οδικών υποδομών. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην κοινοπραξία κατασκευής είναι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 40%, Αktor 30% και Metka 30%.

Σε αντίθεση με τη Metka, η οποία εισέρχεται για πρώτη φορά στο έργο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Aktor διαθέτουν ήδη ενεργή παρουσία στον ΒΟΑΚ, συμμετέχοντας στην κατασκευή επιμέρους τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου.



Συγκεκριμένα, στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, μήκους 22,5 χιλιομέτρων, το οποίο υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ανάδοχος είναι κοινοπραξία με τη συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Aktor και της θυγατρικής της, Aktor Παραχωρήσεις, που αποτελεί τον βασικό βραχίονα του ομίλου στον τομέα των παραχωρήσεων.



Παράλληλα, στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, μήκους 14,5 χιλιομέτρων, το οποίο κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο, ανάδοχος είναι η Aktor, η οποία έχει ήδη αναπτύξει εργοτάξια στην περιοχή.



Η υφιστάμενη παρουσία των δύο ομίλων, σε συνδυασμό με την είσοδο της METKA στο τμήμα της παραχώρησης, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο και ισχυρό κατασκευαστικό σχήμα για το σύνολο του έργου.

