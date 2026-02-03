Το μότο του Κ.Μ ως τις εκλογές, το Σύνταγμα (όχι η πλατεία…), η παρέα της Υπαπαντής και ο δεσπότης, τα σενάρια της αγοράς για ΔΕΗ, Vodafone, Nova, το σκάκι στη ναυτιλία

Κλείσιμο

«Δεν υπάρχει Μητσοτάκης ή χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος για πρωθυπουργός». Και σε λίγους μήνες λογικά θα προσθέσει στο ερώτημα-κλασικό προεκλογικό δίλημμα και το όνομα του Τσίπρα και της Καρυστιανού. Και το βρίσκω απολύτως λογικό γιατί πρώτα απ’ όλους ο ίδιος γνωρίζει ότι εκεί θα παιχτούν οι εκλογές. Τα υπόλοιπα περί συνταγματικής υποχρέωσης να πάει σε διερευνητικές, εφόσον δεν πάρει αυτοδυναμία, είναι προφανή και δεδομένα. Σκόρπια αναφέρω μερικές εντυπώσεις. Καταρχάς η συνέντευξη ήταν αυτό που λέμε «πλήρης» δημοσιογραφικά, διότι ο Παπαχελάς τα ρώτησε όλα. Από τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, μέχρι το φάλτσο με την Όλγα. Και πήρε και ξεκάθαρες απαντήσεις και στο θέμα του «Κάθετου Διαδρόμου» τον οποίο ο Κ.Μ υπερασπίστηκε ξεκάθαρα με τη διάσταση ότι συμφέρει τη χώρα και την ασφάλειά της. Αλλά και στο θέμα της Κεφαλογιάννη που ναι μεν υπερασπίστηκε το νομοθέτημα, αλλά είπε κιόλας ότι υπάρχει θέμα που έκανε χρήση πρώτα απ’ όλους η υπουργός του. Πολύ αναλυτικός για τα εθνικά, συναινετικός αλλά με… ζόρι στο να τα ξαναβρεί με Σαμαρά, Καραμανλή, ακίνητος για τον εκλογικό νόμο.Σύνταγμα (όχι η πλατεία…)-Τώρα, εγώ σας τα είπα από χθες ότι αν βρείτε άνθρωπο σ’ αυτή τη χώρα από όοολη την αντιπολίτευση να κάτσει κάτω και να συζητήσει κανονικά με τον Μητσοτάκη όχι το Σύνταγμα, αλλά ακόμα και για το αν θα πρέπει να ταΐζουμε τα περιστέρια στην πλατεία Συντάγματος, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Το μενού χθες είχε απ’ όλα, από τον Χαρίτση που έσπευσε πρωί πρωί με το που έκανε το διάγγελμα ο Μητσοτάκης να δηλώσει «μπάζωμα και στο Σύνταγμα», μέχρι τον Βαγγέλη Βενιζέλο που λέει… ποιο Σύνταγμα, η χώρα δεν είναι καν διακυβερνήσιμη, υπάρχει βαθιά κρίση των θεσμών κ.λπ. και βασικά αν δεν ρωτάς τον Βαγγέλη για Σύνταγμα είναι σαν να μη συμβουλεύεσαι τον Πετρετζίκη για μαγειρική. Αναρωτιέμαι βεβαίως μήπως ο Ευάγγελος, επαναλαμβάνοντας αυτό το «μη διακυβερνήσιμη η χώρα», είναι… κάπως υπερβολικός. Λίγο καλύτερα τοποθετήθηκε το επίσημο ΠΑΣΟΚ που είπε ότι θα καταθέσει τη δική του πρόταση, αλλά πάλι περιμένετε λίγο ακόμα, είναι η αρχή, σίγουρα θα μιλήσει ο Νίκος (έπεσε μία μονάδα και στη χθεσινή δημοσκόπηση) και θα αρχίσει τις κατάρες. Και όπως είπε ο έτερος σύντροφος και εκπρόσωπος Τσουκαλάς, το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να συνεννοηθεί με τα κόμματα της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης», δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, για το άρθρο 86. Εξαιρεί όμως τη Ζωίτσα και αυτό δεν είναι ωραίο, άλλωστε τόσες πρωτοβουλίες πήραν μαζί, όπως την πρόταση μομφής. Και βεβαίως ο Νίκος και η πρόεδρος Ζωή μιλάνε τακτικά στα τηλέφωνα, το ξέρουν όλοι.Ο παλιός υποστηρικτής του Κ.Μ-Πάντως, αν ο Μητσοτάκης έχει ιστορικά έναν υποστηρικτή για το άρθρο 86, αυτός είναι ένας... γείτονάς του. Ο λόγος για τον ΠτΔ Κώστα Τασούλα, ο οποίος ήταν ένας από τους μόλις 8 βουλευτές που υποστήριξαν την πρόταση του τότε συναδέλφου του βουλευτή της ΝΔ να καταργηθεί η σύντομη αποσβεστική προθεσμία που προέβλεπε το άρθρο 86 του Συντάγματος στη διαδικασία που έγινε για την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2008. Στους 8 είχε προστεθεί και ο Ανδρέας Λοβέρδος και η ουσία της «πρότασης των 9» ήταν ότι η παραγραφή των αδικημάτων υπουργών δεν πρέπει να συμβαίνει μετά το πέρας της δεύτερης συνόδου της επόμενης βουλευτικής περιόδου. Προτάθηκε δηλαδή ότι ο χρόνος παραγραφής για αδικήματα υπουργών θα πρέπει να εξισώνεται με εκείνο των υπολοίπων πολιτών.Ο «κυανόκρανος» Χατζηδάκης και η Υπαπαντή-Τα του εορτασμού για την Υπαπαντή στην Καλαμάτα τα είδατε, ο Σαμαράς που ήταν με τον κόσμο του ήταν μάλλον σοφτ, ενώ ο Καραμανλής που έκανε μια ομιλία που υπό άλλες προϋποθέσεις δεν θα θυμόταν κανείς μετά την αναγόρευσή του σε επίτιμο δημότη της πόλης έριξε για το κοινό μία ψιλή συνιστώντας "να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά", προκαλώντας τον αλαλαγμό των σαμαρικών από κάτω. Σε ρόλο ολίγον άχαρο είχε πάει στην Καλαμάτα για να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, ο οποίος έχει μια βασική ιδιότητα: δεν έχει τσακωθεί με κανέναν (αν αυτό είναι καλό…). Υπήρξε ευρωβουλευτής μαζί με τον Σαμαρά και μετά υπουργός του, όπως και υπουργός του Καραμανλή. Γι' αυτό και ειδικά στην εκκλησία είχαμε ένα μόνιμο πηγαδάκι του Σαμαρά με τον Χατζηδάκη για την... περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Πάντως, αμέσως μετά την ομιλία του Καραμανλή, ο Χατζηδάκης πήρε τον λόγο μιλώντας για την Καλαμάτα και δεν θέλησε να απαντήσει στο καρφί για τις διαγραφές, για να μη ρίξει λάδι στη φωτιά. Μόνο θύμισε ότι η ΝΔ του Μητσοτάκη κάνει έργα για τη Μεσσηνία και απαντά με αυτά στην κριτική που της γίνεται. Τι να κάνει κι αυτός…Ο Δεσπότης και τα τραπέζια-Η ιδέα της βράβευσης Καραμανλή πάντως λέγεται ότι δεν ήταν του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, αλλά του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου. Βέβαια, τέτοια πράγματα δεν γίνονται χωρίς την έγκριση του Σαμαρά, ο οποίος έπαιζε εντός έδρας και είχε κάνει σχετική κινητοποίηση με τους δικούς του. Έγιναν και δύο τραπέζια, ένα προχθές το βράδυ σε μια ταβέρνα με Σαμαρά-Καραμανλή κ.λπ., αλλά και ένα επίσημο χθες το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Elite, όπου ήταν όλοι οι επίσημοι. Κλείνω τα της Καλαμάτας με μία παρατήρηση της πηγής μου από το Μ.Μ: «Βρε παιδί μου, είδες, ούτε μία γυναίκα δεν είχανε, μόνο άντρες από 65 ετών και άνω».Ο Μητσοτάκης στην πίτα-Γενικώς, η περίοδος ενδείκνυται για κοπή πίτας και ο Κ.Μ σκοπεύει να κόψει μια ακόμα στα μέσα Φεβρουαρίου, μετά το «παρών» που έδωσε στα γραφεία της ΝΔ με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την ανάδειξή του στην προεδρία της ΝΔ. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι παρών στις 16 Φεβρουαρίου -και αφού επιστρέψει από μια σειρά ταξιδιών- στην πίτα του Οργανωτικού της ΝΔ στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.Αλεξοπούλου