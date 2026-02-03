Το μότο του Κ.Μ ως τις εκλογές, το Σύνταγμα (όχι η πλατεία…), η παρέα της Υπαπαντής και ο δεσπότης, τα σενάρια της αγοράς για ΔΕΗ, Vodafone, Nova, το σκάκι στη ναυτιλία
Το μότο του Κ.Μ ως τις εκλογές, το Σύνταγμα (όχι η πλατεία…), η παρέα της Υπαπαντής και ο δεσπότης, τα σενάρια της αγοράς για ΔΕΗ, Vodafone, Nova, το σκάκι στη ναυτιλία
Χαίρετε, αν άκουγε κανείς χθες τον Μητσοτάκη στον Παπαχελά (ΣΚΑΪ), το μότο της συνέντευξής του, θα μπορούσε άνετα να κάνει ένα projection για το πού θα το πάει ο ίδιος σε περίπου έναν χρόνο που θα ’χουμε εκλογές
«Δεν υπάρχει Μητσοτάκης ή χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος για πρωθυπουργός». Και σε λίγους μήνες λογικά θα προσθέσει στο ερώτημα-κλασικό προεκλογικό δίλημμα και το όνομα του Τσίπρα και της Καρυστιανού. Και το βρίσκω απολύτως λογικό γιατί πρώτα απ’ όλους ο ίδιος γνωρίζει ότι εκεί θα παιχτούν οι εκλογές. Τα υπόλοιπα περί συνταγματικής υποχρέωσης να πάει σε διερευνητικές, εφόσον δεν πάρει αυτοδυναμία, είναι προφανή και δεδομένα. Σκόρπια αναφέρω μερικές εντυπώσεις. Καταρχάς η συνέντευξη ήταν αυτό που λέμε «πλήρης» δημοσιογραφικά, διότι ο Παπαχελάς τα ρώτησε όλα. Από τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, μέχρι το φάλτσο με την Όλγα. Και πήρε και ξεκάθαρες απαντήσεις και στο θέμα του «Κάθετου Διαδρόμου» τον οποίο ο Κ.Μ υπερασπίστηκε ξεκάθαρα με τη διάσταση ότι συμφέρει τη χώρα και την ασφάλειά της. Αλλά και στο θέμα της Κεφαλογιάννη που ναι μεν υπερασπίστηκε το νομοθέτημα, αλλά είπε κιόλας ότι υπάρχει θέμα που έκανε χρήση πρώτα απ’ όλους η υπουργός του. Πολύ αναλυτικός για τα εθνικά, συναινετικός αλλά με… ζόρι στο να τα ξαναβρεί με Σαμαρά, Καραμανλή, ακίνητος για τον εκλογικό νόμο.
Σύνταγμα (όχι η πλατεία…)
-Τώρα, εγώ σας τα είπα από χθες ότι αν βρείτε άνθρωπο σ’ αυτή τη χώρα από όοολη την αντιπολίτευση να κάτσει κάτω και να συζητήσει κανονικά με τον Μητσοτάκη όχι το Σύνταγμα, αλλά ακόμα και για το αν θα πρέπει να ταΐζουμε τα περιστέρια στην πλατεία Συντάγματος, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Το μενού χθες είχε απ’ όλα, από τον Χαρίτση που έσπευσε πρωί πρωί με το που έκανε το διάγγελμα ο Μητσοτάκης να δηλώσει «μπάζωμα και στο Σύνταγμα», μέχρι τον Βαγγέλη Βενιζέλο που λέει… ποιο Σύνταγμα, η χώρα δεν είναι καν διακυβερνήσιμη, υπάρχει βαθιά κρίση των θεσμών κ.λπ. και βασικά αν δεν ρωτάς τον Βαγγέλη για Σύνταγμα είναι σαν να μη συμβουλεύεσαι τον Πετρετζίκη για μαγειρική. Αναρωτιέμαι βεβαίως μήπως ο Ευάγγελος, επαναλαμβάνοντας αυτό το «μη διακυβερνήσιμη η χώρα», είναι… κάπως υπερβολικός. Λίγο καλύτερα τοποθετήθηκε το επίσημο ΠΑΣΟΚ που είπε ότι θα καταθέσει τη δική του πρόταση, αλλά πάλι περιμένετε λίγο ακόμα, είναι η αρχή, σίγουρα θα μιλήσει ο Νίκος (έπεσε μία μονάδα και στη χθεσινή δημοσκόπηση) και θα αρχίσει τις κατάρες. Και όπως είπε ο έτερος σύντροφος και εκπρόσωπος Τσουκαλάς, το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να συνεννοηθεί με τα κόμματα της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης», δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, για το άρθρο 86. Εξαιρεί όμως τη Ζωίτσα και αυτό δεν είναι ωραίο, άλλωστε τόσες πρωτοβουλίες πήραν μαζί, όπως την πρόταση μομφής. Και βεβαίως ο Νίκος και η πρόεδρος Ζωή μιλάνε τακτικά στα τηλέφωνα, το ξέρουν όλοι.
Ο παλιός υποστηρικτής του Κ.Μ
-Πάντως, αν ο Μητσοτάκης έχει ιστορικά έναν υποστηρικτή για το άρθρο 86, αυτός είναι ένας... γείτονάς του. Ο λόγος για τον ΠτΔ Κώστα Τασούλα, ο οποίος ήταν ένας από τους μόλις 8 βουλευτές που υποστήριξαν την πρόταση του τότε συναδέλφου του βουλευτή της ΝΔ να καταργηθεί η σύντομη αποσβεστική προθεσμία που προέβλεπε το άρθρο 86 του Συντάγματος στη διαδικασία που έγινε για την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2008. Στους 8 είχε προστεθεί και ο Ανδρέας Λοβέρδος και η ουσία της «πρότασης των 9» ήταν ότι η παραγραφή των αδικημάτων υπουργών δεν πρέπει να συμβαίνει μετά το πέρας της δεύτερης συνόδου της επόμενης βουλευτικής περιόδου. Προτάθηκε δηλαδή ότι ο χρόνος παραγραφής για αδικήματα υπουργών θα πρέπει να εξισώνεται με εκείνο των υπολοίπων πολιτών.
Ο «κυανόκρανος» Χατζηδάκης και η Υπαπαντή
-Τα του εορτασμού για την Υπαπαντή στην Καλαμάτα τα είδατε, ο Σαμαράς που ήταν με τον κόσμο του ήταν μάλλον σοφτ, ενώ ο Καραμανλής που έκανε μια ομιλία που υπό άλλες προϋποθέσεις δεν θα θυμόταν κανείς μετά την αναγόρευσή του σε επίτιμο δημότη της πόλης έριξε για το κοινό μία ψιλή συνιστώντας "να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά", προκαλώντας τον αλαλαγμό των σαμαρικών από κάτω. Σε ρόλο ολίγον άχαρο είχε πάει στην Καλαμάτα για να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, ο οποίος έχει μια βασική ιδιότητα: δεν έχει τσακωθεί με κανέναν (αν αυτό είναι καλό…). Υπήρξε ευρωβουλευτής μαζί με τον Σαμαρά και μετά υπουργός του, όπως και υπουργός του Καραμανλή. Γι' αυτό και ειδικά στην εκκλησία είχαμε ένα μόνιμο πηγαδάκι του Σαμαρά με τον Χατζηδάκη για την... περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Πάντως, αμέσως μετά την ομιλία του Καραμανλή, ο Χατζηδάκης πήρε τον λόγο μιλώντας για την Καλαμάτα και δεν θέλησε να απαντήσει στο καρφί για τις διαγραφές, για να μη ρίξει λάδι στη φωτιά. Μόνο θύμισε ότι η ΝΔ του Μητσοτάκη κάνει έργα για τη Μεσσηνία και απαντά με αυτά στην κριτική που της γίνεται. Τι να κάνει κι αυτός…
Ο Δεσπότης και τα τραπέζια
-Η ιδέα της βράβευσης Καραμανλή πάντως λέγεται ότι δεν ήταν του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, αλλά του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου. Βέβαια, τέτοια πράγματα δεν γίνονται χωρίς την έγκριση του Σαμαρά, ο οποίος έπαιζε εντός έδρας και είχε κάνει σχετική κινητοποίηση με τους δικούς του. Έγιναν και δύο τραπέζια, ένα προχθές το βράδυ σε μια ταβέρνα με Σαμαρά-Καραμανλή κ.λπ., αλλά και ένα επίσημο χθες το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Elite, όπου ήταν όλοι οι επίσημοι. Κλείνω τα της Καλαμάτας με μία παρατήρηση της πηγής μου από το Μ.Μ: «Βρε παιδί μου, είδες, ούτε μία γυναίκα δεν είχανε, μόνο άντρες από 65 ετών και άνω».
Ο Μητσοτάκης στην πίτα
-Γενικώς, η περίοδος ενδείκνυται για κοπή πίτας και ο Κ.Μ σκοπεύει να κόψει μια ακόμα στα μέσα Φεβρουαρίου, μετά το «παρών» που έδωσε στα γραφεία της ΝΔ με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την ανάδειξή του στην προεδρία της ΝΔ. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι παρών στις 16 Φεβρουαρίου -και αφού επιστρέψει από μια σειρά ταξιδιών- στην πίτα του Οργανωτικού της ΝΔ στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.
Αλεξοπούλου
Σύνταγμα (όχι η πλατεία…)
-Τώρα, εγώ σας τα είπα από χθες ότι αν βρείτε άνθρωπο σ’ αυτή τη χώρα από όοολη την αντιπολίτευση να κάτσει κάτω και να συζητήσει κανονικά με τον Μητσοτάκη όχι το Σύνταγμα, αλλά ακόμα και για το αν θα πρέπει να ταΐζουμε τα περιστέρια στην πλατεία Συντάγματος, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Το μενού χθες είχε απ’ όλα, από τον Χαρίτση που έσπευσε πρωί πρωί με το που έκανε το διάγγελμα ο Μητσοτάκης να δηλώσει «μπάζωμα και στο Σύνταγμα», μέχρι τον Βαγγέλη Βενιζέλο που λέει… ποιο Σύνταγμα, η χώρα δεν είναι καν διακυβερνήσιμη, υπάρχει βαθιά κρίση των θεσμών κ.λπ. και βασικά αν δεν ρωτάς τον Βαγγέλη για Σύνταγμα είναι σαν να μη συμβουλεύεσαι τον Πετρετζίκη για μαγειρική. Αναρωτιέμαι βεβαίως μήπως ο Ευάγγελος, επαναλαμβάνοντας αυτό το «μη διακυβερνήσιμη η χώρα», είναι… κάπως υπερβολικός. Λίγο καλύτερα τοποθετήθηκε το επίσημο ΠΑΣΟΚ που είπε ότι θα καταθέσει τη δική του πρόταση, αλλά πάλι περιμένετε λίγο ακόμα, είναι η αρχή, σίγουρα θα μιλήσει ο Νίκος (έπεσε μία μονάδα και στη χθεσινή δημοσκόπηση) και θα αρχίσει τις κατάρες. Και όπως είπε ο έτερος σύντροφος και εκπρόσωπος Τσουκαλάς, το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να συνεννοηθεί με τα κόμματα της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης», δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, για το άρθρο 86. Εξαιρεί όμως τη Ζωίτσα και αυτό δεν είναι ωραίο, άλλωστε τόσες πρωτοβουλίες πήραν μαζί, όπως την πρόταση μομφής. Και βεβαίως ο Νίκος και η πρόεδρος Ζωή μιλάνε τακτικά στα τηλέφωνα, το ξέρουν όλοι.
Ο παλιός υποστηρικτής του Κ.Μ
-Πάντως, αν ο Μητσοτάκης έχει ιστορικά έναν υποστηρικτή για το άρθρο 86, αυτός είναι ένας... γείτονάς του. Ο λόγος για τον ΠτΔ Κώστα Τασούλα, ο οποίος ήταν ένας από τους μόλις 8 βουλευτές που υποστήριξαν την πρόταση του τότε συναδέλφου του βουλευτή της ΝΔ να καταργηθεί η σύντομη αποσβεστική προθεσμία που προέβλεπε το άρθρο 86 του Συντάγματος στη διαδικασία που έγινε για την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2008. Στους 8 είχε προστεθεί και ο Ανδρέας Λοβέρδος και η ουσία της «πρότασης των 9» ήταν ότι η παραγραφή των αδικημάτων υπουργών δεν πρέπει να συμβαίνει μετά το πέρας της δεύτερης συνόδου της επόμενης βουλευτικής περιόδου. Προτάθηκε δηλαδή ότι ο χρόνος παραγραφής για αδικήματα υπουργών θα πρέπει να εξισώνεται με εκείνο των υπολοίπων πολιτών.
Ο «κυανόκρανος» Χατζηδάκης και η Υπαπαντή
-Τα του εορτασμού για την Υπαπαντή στην Καλαμάτα τα είδατε, ο Σαμαράς που ήταν με τον κόσμο του ήταν μάλλον σοφτ, ενώ ο Καραμανλής που έκανε μια ομιλία που υπό άλλες προϋποθέσεις δεν θα θυμόταν κανείς μετά την αναγόρευσή του σε επίτιμο δημότη της πόλης έριξε για το κοινό μία ψιλή συνιστώντας "να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά", προκαλώντας τον αλαλαγμό των σαμαρικών από κάτω. Σε ρόλο ολίγον άχαρο είχε πάει στην Καλαμάτα για να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, ο οποίος έχει μια βασική ιδιότητα: δεν έχει τσακωθεί με κανέναν (αν αυτό είναι καλό…). Υπήρξε ευρωβουλευτής μαζί με τον Σαμαρά και μετά υπουργός του, όπως και υπουργός του Καραμανλή. Γι' αυτό και ειδικά στην εκκλησία είχαμε ένα μόνιμο πηγαδάκι του Σαμαρά με τον Χατζηδάκη για την... περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Πάντως, αμέσως μετά την ομιλία του Καραμανλή, ο Χατζηδάκης πήρε τον λόγο μιλώντας για την Καλαμάτα και δεν θέλησε να απαντήσει στο καρφί για τις διαγραφές, για να μη ρίξει λάδι στη φωτιά. Μόνο θύμισε ότι η ΝΔ του Μητσοτάκη κάνει έργα για τη Μεσσηνία και απαντά με αυτά στην κριτική που της γίνεται. Τι να κάνει κι αυτός…
Ο Δεσπότης και τα τραπέζια
-Η ιδέα της βράβευσης Καραμανλή πάντως λέγεται ότι δεν ήταν του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, αλλά του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου. Βέβαια, τέτοια πράγματα δεν γίνονται χωρίς την έγκριση του Σαμαρά, ο οποίος έπαιζε εντός έδρας και είχε κάνει σχετική κινητοποίηση με τους δικούς του. Έγιναν και δύο τραπέζια, ένα προχθές το βράδυ σε μια ταβέρνα με Σαμαρά-Καραμανλή κ.λπ., αλλά και ένα επίσημο χθες το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Elite, όπου ήταν όλοι οι επίσημοι. Κλείνω τα της Καλαμάτας με μία παρατήρηση της πηγής μου από το Μ.Μ: «Βρε παιδί μου, είδες, ούτε μία γυναίκα δεν είχανε, μόνο άντρες από 65 ετών και άνω».
Ο Μητσοτάκης στην πίτα
-Γενικώς, η περίοδος ενδείκνυται για κοπή πίτας και ο Κ.Μ σκοπεύει να κόψει μια ακόμα στα μέσα Φεβρουαρίου, μετά το «παρών» που έδωσε στα γραφεία της ΝΔ με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την ανάδειξή του στην προεδρία της ΝΔ. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι παρών στις 16 Φεβρουαρίου -και αφού επιστρέψει από μια σειρά ταξιδιών- στην πίτα του Οργανωτικού της ΝΔ στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.
Αλεξοπούλου
-Ο Μητσοτάκης άδειασε χθες κανονικά τη βουλευτή της ΝΔ Αλεξοπούλου που είπε τις ανοησίες ότι "ο τζάμπας πέθανε" σε συζήτηση για το εισόδημα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ενώ είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος Μαρινάκης που είχε τοποθετηθεί κάπως πιο κομψά, λέγοντας ότι το έλεγε περισσότερο για την αντιπολίτευση. Πάντως, από αυτό μέχρι να καταλάβει το ΠΑΣΟΚ ότι ο Μαρινάκης επαίνεσε την Αλεξοπούλου για τα όσα είπε, χρειάζεται πολλή και δημιουργική φαντασία και αναρωτιέμαι αν στην Τρικούπη ζήλεψαν τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο έπαινος του Κεφαλογιάννη
-Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχάρη χθες ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στο αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για την άμεση, μεθοδική και τεκμηριωμένη διερεύνηση του δυστυχήματος στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Η ταχύτητα (λιγότερο από 48 ώρες από το συμβάν) και τα αποτελέσματα της έρευνας λειτούργησαν καταλυτικά και οδήγησαν γρήγορα στον εντοπισμό των αιτιών. Η κεντρική υπηρεσία της ΔΑΕΕ θα ενισχυθεί με 35 περιφερειακά κλιμάκια, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου που θα κατατεθεί αυτήν την εβδομάδα και αναμένεται να ψηφιστεί στα μέσα Φεβρουαρίου.
Τα σενάρια της αγοράς για ΔΕΗ, ΝΟVA, VΟDAFONE
-Η NOVA διέψευσε χθες δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι είναι σε εξέλιξη due diligence από τη ΔΕΗ, προσθέτοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της. Διερευνώντας τις σχετικές πληροφορίες η στήλη διαπίστωσε ότι στην αγορά πράγματι υπάρχει ένας σχετικός θόρυβος. Συγκεκριμένα, πηγές από την αγορά υποστηρίζουν ότι η ΔΕΗ διεξάγει due diligence στη ΝΟVA, όχι όμως για να αγοράσει την εταιρεία, αλλά τις υποδομές της. Η ΝΟVA, ως επιχειρηματικός φορέας, προσφέρει υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυα υποδομών που διαθέτει. Το due diligence της ΔΕΗ -κατά τις φημολογίες της αγοράς πάντα- αφορά τα δίκτυα υποδομών της ΝΟVA, δηλαδή τις οπτικές ίνες. Για τη ΔΕΗ, που αναπτύσσει ταχύτατα δικό της δίκτυο οπτικών ινών, φαίνεται λογικό να έχει ένα τέτοιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Και αυτό επειδή, κατά την αγορά πάντοτε, ταυτόχρονα ανάλογες διαθέσεις να πουλήσει το δικό της δίκτυο έχει και η Vodafone και μάλιστα κατά τις... κακές γλώσσες της πιάτσας, το παρουσιάζει σε funds. Στην περίπτωση κατά την οποία τα φημολογούμενα στην αγορά ισχύουν, η ΔΕΗ θα μπορούσε να αποκτήσει τα δίκτυα οπτικών ινών των Nova και Vodafone, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση μαζί με τον ΟΤΕ θα ήταν οι δύο μοναδικοί πάροχοι οπτικής ίνας. Να σημειώσουμε με την ευκαιρία πως η ανωτέρω φημολογία “δένει” με την τάση που θέλει θεσμικούς παίκτες στην αγορά υποδομών. Γενικώς τα δίκτυα μπορεί να ιδιωτικοποιούνται, αλλά συνήθως περνούν σε συγκεκριμένα χέρια που έχουν ιδιαίτερο βάρος και συστημικό ρόλο στην τοπική αγορά. Όπως π.χ. στην περίπτωσή μας, η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ.
Το πλάνο της ΔΕΗ
-Να υπενθυμίσουμε πως τα σενάρια περί πώλησης της NOVA στη ΔΕΗ είχαν διαψευστεί επίσημα προ μηνών από τη διοίκηση της ΔΕΗ. Γενικότερα για την υπόθεση της NOVA σημειώστε πως υπάρχουν διαφορετικά κέντρα, ανάλογα με το ποιος μιλάει με ποιον. Η εκτίμηση είναι ότι η υπόθεση κάποια στιγμή θα έχει συνέχεια, ιδιαίτερα καθώς η ΔΕΗ επεκτείνεται στις οπτικές ίνες. Η θυγατρική της ΔΕΗ FiberGrid διαθέτει πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, καθώς μέσα σε 2,5 χρόνια έχει περάσει από 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed), εκ των οποίων περισσότερα από 1 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service). Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης προβλέπει το δίκτυο FTTH να φτάσει σε 3,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2028.
Βιάζονται για το Καστέλι
-Μέσα στην άνοιξη αναμένεται να ξεκινήσει ο διεθνής διαγωνισμός για τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι, μετά την ανάθεση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στη ΔΑΗΚ Α.Ε. της σχετικής διαδικασίας. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κρίσιμων συστημάτων αεροναυτιλίας (ραντάρ και υποδομές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας), στο έργο που υλοποιούν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η GMR, την πρόοδο του οποίου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά την περασμένη Παρασκευή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ πιεστικό και η εγκατάσταση του εξοπλισμού αναμένεται να απαιτήσει περί τους 28 μήνες. Για το έργο και συγκεκριμένα για τη χωροθέτηση του ραντάρ υπάρχει προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ωστόσο το ΚΑΣ έχει γνωμοδοτήσει θετικά. Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του αεροδρομίου έχει οριοθετηθεί το 2028 και ήδη η συνολική πρόοδος κατασκευής ξεπερνά το 67%. Πέρα από την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας, σημαντικότερες εκκρεμότητες είναι η οδική σύνδεση με τον ΒΟΑΚ και η ηλεκτρική διασύνδεση του αεροδρομίου.
Autonomous Conference: Η επισημοποίηση των αυτονόητων
-Όχι ότι δεν μας ήταν γνωστά, αλλά στο διαδικτυακό συνέδριο της Autonomous -που κάλεσε τους CFO των τραπεζών να συζητήσουν για το ΧΑ και την επικείμενη αναβάθμιση από τον MSCI- μάθαμε και επισήμως ότι η διοίκηση της Εθνικής δεν βλέπει κανένα ρυθμιστικό όριο για τη διανομή του 100% των κερδών της. Μέχρι τώρα ψιθυριζόταν, το διαβάζαμε σε εκθέσεις επενδυτικών οίκων ως εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά τώρα ειπώθηκε από τον CFO της Εθνικής Χρ. Χριστοδούλου. Το άλλο αυτονόητο που ακούστηκε επισήμως είναι ότι όποιος κοιτάζει την Τράπεζα Κύπρου θα πρέπει να περάσει από έλεγχο ξένων άμεσων επενδύσεων της κυπριακής κυβέρνησης, όπως είπαν η CFO Ελίζα Λιβαδιώτου και η treasury της τράπεζας Δέσπ. Κυριακίδου.
Οδηγίες στις εισηγμένες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
-Δυο επιστολές έλαβαν οι εισηγμένες εταιρίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στη μια από αυτές η εποπτεία επισημαίνει ότι πρέπει να προβούν στην αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Ο συγκεκριμένος έλεγχος πραγματοποιείται ανά τριετία και οι εισηγμένες πρέπει να προβούν στην πρόσληψη εξωτερικού ελεγκτή ο οποίο και συντάσσει το σχετικό πόρισμα. Η δεύτερη επιστολή εστάλη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια της προληπτικής εποπτείας, πρακτική που εφαρμόζει συστηματικά η πρόεδρος Β. Λαζαράκου, και δίνονται συγκεκριμένες διευκρινίσεις, συστάσεις και οδηγίες ενόψει της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2025.
Η «αμυντική» προετοιμασία της Aegean
-H κατάκτηση ενός σημαντικού μεριδίου αγοράς, σε προορισμούς μεγάλων αποστάσεων της Ανατολής (Ινδία κ.λπ.), είναι από μόνη της ένα βαρύ και περίπλοκο έργο που πρέπει να υλοποιήσει η διοίκηση της Aegean, μέσα σε πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, για να προλάβει τον ανταγωνισμό. Από την άλλη όμως πλευρά, η Ευρώπη «επανεξοπλίζεται» και ξοδεύει μεγάλα ποσά σε δράσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που εξυπηρετούν την αμυντική της θωράκιση. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι καθόλου τυχαία η εξαγορά της Apella που ανακοίνωσε η Aegean, όχι μόνο με απόκτηση υφιστάμενων μετοχών, αλλά και με παράλληλη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Apella. Η εταιρεία του Δόκτορος Ν. Κοντογιάννη εξειδικεύεται στη συντήρηση αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών. Ταυτόχρονα όμως η Apella δραστηριοποιείται «...ως εγκεκριμένος συνεργάτης της Lockheed Martin Aeronautics στον τομέα παροχής μηχανολογικών υπηρεσιών και πτητικής υποστήριξης στρατιωτικών αεροσκαφών. Υποστηρίζει τόσο το πρόγραμμα αναβάθμισης Viper των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, όσο και την παγκόσμια παραγωγή των F-16, προγράμματα που υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ». Αυτή η… αμυντική διάσταση της εξαγοράς, δημιουργεί προϋποθέσεις συμμετοχής της Aegean στα σύγχρονα προγράμματα «dual use», δηλαδή διπλής χρήσης (στρατιωτικής και πολιτικής) στα οποία επενδύει το δικό μας υπουργείο Εθνικής Αμύνης, με κεφάλαια από το SAFE αλλά όχι μόνον.
Ο Μαρτίνος παίζει σκάκι στη ναυτιλία
-Στα παραπολιτικά της ναυτιλίας, η πρόσφατη κίνηση του Ιωάννη Κ. Μαρτίνου, δηλαδή η στρατηγική εξαγορά της AXSMarine από τη Signal Ocean, δείχνει ξεκάθαρα ότι το παιχνίδι δεν παίζεται πια μόνο στα πλοία και στα ναύλα, αλλά στα δεδομένα. Και όποιος ελέγχει τα δεδομένα, ελέγχει και το timing των αποφάσεων. Με απλά λόγια, ο Μαρτίνος βάζει κάτω από την ίδια στέγη δύο κόσμους που μέχρι χθες λειτουργούσαν παράλληλα: την καθαρή τεχνολογία ανάλυσης (Signal) και τη βαθιά γνώση της αγοράς φορτίων και ναυλώσεων (AXSMarine). Δεν «αγοράζει» μόνο ένα δυνατό brand, αλλά κλειδώνει πρόσβαση σε πληροφορία που κινεί την αγορά και τη μετατρέπει σε εργαλείο ισχύος. Οι προεκτάσεις; Πρώτον, αλλάζει τις ισορροπίες. Brokers, ναυλωτές και πλοιοκτήτες θα έχουν όλο και λιγότερες δικαιολογίες για αποφάσεις «στο περίπου». Δεύτερον, η Signal Ocean περνάει από ρόλο παρόχου τεχνολογίας σε ρόλο κόμβου του ναυτιλιακού οικοσυστήματος. Με πάνω από 1.500 πελάτες και συμμαχίες όπως η BRS, το μήνυμα είναι σαφές: όποιος θέλει να είναι μέσα στο παιχνίδι, θα πρέπει να μιλά τη γλώσσα των δεδομένων. Σε πολιτικό επίπεδο, γιατί και η ναυτιλία έχει τη δική της πολιτική, η κίνηση Μαρτίνου δείχνει αυτοπεποίθηση και μακροπρόθεσμο σχέδιο. Δεν επενδύει στο «τώρα», αλλά στο πώς θα λειτουργεί η αγορά σε πέντε χρόνια.
Ο Οικονόμου βλέπει τον κύκλο της αγοράς και μπαίνει νωρίς
-Στη Wall Street δεν κοιτάς ποτέ μόνο τη συναλλαγή. Κοιτάς το timing και το σήμα που στέλνει. Η κίνηση του Γιώργου Οικονόμου μέσω της TMS να πάρει τα suezmax slots που άφησε στο τραπέζι η Seatankers διαβάζεται ακριβώς έτσι: ως ποντάρισμα στον επόμενο γύρο του κύκλου της ναυλαγοράς. Από καθαρά χρηματοοικονομική σκοπιά, ο Οικονόμου αγοράζει optionality. Κλειδώνει χωρητικότητα για το 2029 σε μια αγορά όπου το orderbook είναι μεν αυξημένο, αλλά ο γερασμένος στόλος «φωνάζει» για ανανέωση. Με περίπου ένα τέταρτο των suezmax άνω των 20 ετών, το στοίχημα δεν είναι αν θα φύγουν πλοία για διάλυση, αλλά πότε και με ποιον ρυθμό. Το ενδιαφέρον είναι αλλού, στο γεωπολιτικό premium. Τα suezmax έγιναν τα τελευταία χρόνια εργαλείο της ρωσικής εφοδιαστικής αλυσίδας, νόμιμης και σκιώδους. Αν, όπως συζητείται έντονα στα dealing rooms, το shadow fleet πιεστεί σοβαρά και οι ροές προς Ινδία και Κίνα «καθαρίσουν», τότε οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι οι παραδοσιακοί παίκτες με σύγχρονα πλοία και πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ναυλωτές πρώτης γραμμής. Η αποχώρηση της Seatankers από το συγκεκριμένο deal δεν είναι απαραίτητα ένδειξη αδυναμίας. Μπορεί απλώς να είναι διαφορετική ανάγνωση ρίσκου. Η TMS, με έξι suezmax πλέον στο βιβλίο παραγγελιών, τοποθετείται σαν fund manager που αγοράζει πριν αλλάξει το consensus.
Θωρακίζεται το Λιμενικό από εφοπλιστές με σκάφη και οχήματα
-Εξελίξεις στο Λιμενικό Σώμα καθώς πληροφορίες θέλουν μέσα στον μήνα να μπαίνει μπροστά ένα μπαράζ παραδόσεων που δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελληνική Ακτοφυλακή ανεβάζει ταχύτητα και επιχειρησιακή ισχύ. Η ενίσχυση έρχεται από παντού: ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και στοχευμένες δωρεές από τον εφοπλιστικό κόσμο. Πρώτη στάση η Κόρινθος, στα μέσα Φεβρουαρίου, όπου θα παραδοθούν ένα περιπολικό σκάφος και τέσσερα οχήματα, προσφορά της Motor Oil. Μια κίνηση με σαφές αποτύπωμα, σε μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες επιτήρησης. Λίγες ημέρες μετά, στη Βουλιαγμένη, η οικογένεια Αλαφούζου θα παραδώσει ένα ακόμη πλωτό περιπολικό στο Λιμενικό, ενισχύοντας τον στόλο με σύγχρονα μέσα. Και το «βαρύ χαρτί» έρχεται λίγο αργότερα: 148 περιπολικά οχήματα, που αποκτήθηκαν μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, περνούν στα χέρια της ηγεσίας του Σώματος, δίνοντας ανάσα και ευελιξία σε όλη την επικράτεια.
Ένα πακέτο με στρατηγική σημασία για την Τζιρακιάν
-Μια διακριτική επενδυτική κίνηση, με «στρατηγικό στίγμα», πραγματοποιήθηκε χθες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όταν πέρασε νωρίς το πρωί ένα πακέτο 200.000 μετοχών της Σωληνουργίας Τζιρακιάν Profil στην τιμή του 1,40 ευρώ, συνολικής αξίας 280.000 ευρώ. Πωλητής του πακέτου ήταν ο Άρης Τζιρακιάν, πατέρας του νυν προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, ενώ αγοραστής -σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες- ήταν μια ελληνική επενδυτική εταιρεία. Η συναλλαγή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο νέος εταίρος δεν εισέρχεται απλώς ως χρηματικός επενδυτής, αλλά -ως συνεταίρος- θα αναλάβει να εισαγάγει την Τζιρακιάν σε νέες αγορές, ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα. Με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να βιώνει αναγέννηση και τις αυξημένες ανάγκες σε υποδομές, οι ειδικοί σωλήνες και profil χάλυβα της Τζιρακιάν εντοπίζονται ως κατάλληλοι για συγκεκριμένες αμυντικές εφαρμογές και στρατιωτικές υποδομές. Λίγο αργότερα, μέσα στη συνεδρίαση έγινε κι ένα μικρότερο πακέτο 40.000 μετοχών στην ίδια τιμή. Με την Ελλάδα να αναβαθμίζει τις αμυντικές υποδομές και την ΕΕ να επενδύει δισεκατομμύρια σε άμυνα, η ελληνική συμμετοχή σε αμυντικές εφοδιαστικές αλυσίδες αποκτά κρίσιμη σημασία. Η μετοχή έκλεισε χθες στα 1,79 ευρώ (+26%), αποτιμώντας την εταιρεία περί τα 5,45 εκατ. ευρώ.
Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι
-Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η συνεδρίαση της «εκδίκησης των καταραμένων» η χθεσινή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μετοχές όπως ο ΟΠΑΠ (+3,65% στα €17,62), ο ΟΤΕ (+1,97% στα €16,08) και η Jumbo (+2,16% στα €25,5) έδωσαν χθες τη δική τους απάντηση στα συντονισμένα και καλά προετοιμασμένα reports που προέβλεπαν… την καταστροφή τους λόγω του… διωγμού τους από τον δείκτη MSCI όταν θα γίνουμε «ώριμη» αγορά. H αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι εκθέσεις είδαν το φως της δημοσιότητας, σχεδόν ταυτόχρονα, σαν να το περίμεναν από καιρό και με πολύ καλά δομημένη επιχειρηματολογία. Από την άλλη όμως πλευρά, υπάρχουν και τα πραγματικά θεμελιώδη μεγέθη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και οι προοπτικές τους. Ο ΟΠΑΠ των 6,5 δισ. ευρώ στην πραγματικότητα είναι… Allwyn των 14-15 δισ. ευρώ. Ο ΟΤΕ έχει τη δική του τεχνολογική δυναμική κι έναν πανίσχυρο βασικό μέτοχο. Όσον αφορά την Jumbo, μεγαλώνει συνεχώς τα μεγέθη της αδιαφορώντας προκλητικά στις δυσκολίες που ενδεχομένως να προκαλέσει, σε 3 χρόνια από σήμερα, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Ρουμανία με καταστήματα των 500 τετραγωνικών.
Όσο πλησιάζουμε προς τη Δευτέρα
-Επανέρχομαι στον ΟΠΑΠ για να σημειώσω πως η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης επανήλθε στα 6,5 δισ. ευρώ, μέγεθος που φυσικά δεν μπορεί να αγνοηθεί εν όψει των αναβαθμίσεων, καθώς όπως αναφέραμε και προηγουμένως το ενοποιημένο σχήμα Allwyn – ΟΠΑΠ θα διαθέτει μια χρηματιστηριακή αξία άνω των 14 δισ. ευρώ και με βάση τον σχεδιασμό του deal η νέα εταιρεία θα εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης στους δείκτες αναδυόμενων αγορών MSCI και FTSE. Με το βλέμμα λοιπόν στο μετοχικό ποσοστό που θα συγκεντρώσει η Allwyn και τα επίπεδα της διασποράς, κάτι που θα ξεκαθαρίσει από την επόμενη εβδομάδα, η μετοχή χθες έκανε ένα αναμενόμενο rebound και έκλεισε στα 17,64 ευρώ, με άνοδο 3,76%. Όσο πλησιάζουμε προς την προσεχή Δευτέρα 9/2, που εκπνέει η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος εξόδου, αναμένονται και οι ανάλογες προσαρμογές στην τιμή στο ταμπλό, λαμβάνοντας υπόψη και το μέρισμα των €0,80 ανά μετοχή που θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σημειώνεται πως με βάση ενημέρωση χρηματιστηριακών εταιρειών προς μετόχους του ΟΠΑΠ, το προσφερόμενο χρηματικό αντάλλαγμα των 19,04 ευρώ ανά μετοχή είναι μεικτό και θα αφαιρεθούν από αυτό τα δικαιώματα εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης και ο αναλογούν φόρος πώλησης.
Για τις ευρωπαϊκές εταιρείες διύλισης πετρελαίου η λιτότητα έρχεται
-Σύμφωνα με τους Financial Times, οι πετρελαϊκές εταιρείες Shell, BP, Total Energies, Eni και Equinor θα ανακοινώσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες ότι θα περιορίσουν τις αγορές ιδίων μετοχών κατά 10% έως 25%. Προφανής αιτία, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου που κατρακυλούν σταθερά, έπεσαν -20% πέρυσι και προβλέπεται περαιτέρω υποχώρηση το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τα τελευταία 5 χρόνια η στρατηγική της επαναγοράς ιδίων μετοχών είχε γίνει κάτι σαν «θρησκευτική παράδοση» για τον κλάδο, αφού οι συγκεκριμένοι πετρελαϊκοί κολοσσοί διοχέτευσαν πάνω από το 50% του cash flow για να μειώσουν τον αριθμό των ιδίων μετοχών που διαπραγματεύονται ελεύθερα στην αγορά κατά 20%. Η Shell, που θεωρούσε «ιερό δισκοπότηρο» το 40% έως 50% του cash flow για μερίσματα και buybacks, αναμένεται να περικόψει τις τριμηνιαίες επαναγορές από $3,5 δισ. σε $3 δισ. Η Equinor θα κόψει από $5 δισ. σε $2 δισ. ετησίως. Το άμεσο, προφανές ερώτημα, αν θα ακολουθήσουν τη νέα μόδα οι ελληνικές πετρελαϊκές εταιρείες. Μέχρι σήμερα Motor Oil και HelleniQ Energy διανέμουν σημαντικά μερίσματα και έχουν υλοποιήσει ήδη προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών. Οι αναλυτές της Barclays επισημαίνουν ότι «η μείωση των buybacks είναι πολύ καλύτερη επιλογή από το να τα χρηματοδοτείς με χρέος». Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $71, ενώ η Total Energies έχει ήδη ανακοινώσει μείωση επαναγορών κατά -$500 εκατ. έως -$1,25 δισ. όταν το πετρέλαιο πωλείται ανάμεσα στα $60 και 70 δολάρια το βαρέλι. Οι αμερικανικές Exxon Mobil και Chevron, προς το παρόν, διαφοροποιούνται από τις Ευρωπαίες ομολόγους τους και δεν θα ανακοινώσουν περικοπές στις αποδόσεις προς τους μετόχους, παρά τα χαμηλότερα κέρδη που εμφανίζουν. Ένας αναλυτής της BofA σχολίασε: «Δεν μπορείς να το αποφύγεις, είναι… fundamentals».
Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη «διαβάζει» πίσω από τις γραμμές, τις ανακοινώσεις της FED
-To Bloomberg Economics χρησιμοποίησε μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης η οποία αναλύει και μεταφράζει σε αριθμούς τη «φυσική γλώσσα» (NLP) των κατά καιρούς δηλώσεων και ανακοινώσεων των στελεχών της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας FED. Αυτό λοιπόν το μοντέλο επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) που αναλύει τις δηλώσεις των μελών της FOMC, δείχνει ότι ο δείκτης επέστρεψε στο 5,97, επίπεδο που είχαμε δει τελευταία φορά τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2025. Παρά τις προσεκτικές διατυπώσεις και τα ρητορικά ευρήματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της FED, η ανησυχία τους είναι ολοφάνερη. Οι πληθωριστικές πιέσεις δεν υποχωρούν, ενώ η αγορά εργασίας παραμένει εκπληκτικά ανθεκτική. O «Πληθωρισμός Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών» (Δείκτης PCE), διατηρείται πάνω από το 2,5%, ενώ οι μισθολογικές αυξήσεις, στον ιδιωτικό τομέα, συνεχίζουν να ξεπερνούν το 4%. Όλα δείχνουν ότι η Fed προετοιμάζεται για ακόμη ένα πληθωριστικό σοκ. Οι προσδοκίες για επιθετική μείωση των επιτοκίων, το 2026, προς το παρόν χαρακτηρίζονται πρόωρες. Τα επιτόκια του δολαρίου θα παραμείνουν πιθανότατα πάνω από το 4% μέχρι το καλοκαίρι και μετά βλέπουμε. Η γλωσσική ανάλυση του Bloomberg καταγράφει λέξεις-κλειδιά όπως «vigilant», «patient» και «data-dependent» να επανεμφανίζονται συστηματικά στις δηλώσεις των μελών. Αυτό το λεξιλόγιο συνήθως προηγείται κατά 2-3 μήνες της όποιας αλλαγής πολιτικής. Άλλωστε ο διάδοχος του Πάουελ που επέλεξε ο Πρόεδρος, εφόσον εγκριθεί από το Κογκρέσο, θα αναλάβει τα ηνία της FED μετά τις 15 Μαΐου 2026.
Η JP Morgan απολύει τους συμβούλους της
-Η JP Morgan Asset Management πήρε μια απόφαση που θα αλλάξει την παγκόσμια βιομηχανία διαχείρισης κεφαλαίων. Κατήργησε τη συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους ψηφοφορίας μετόχων (proxy advisors) για αμερικανικές εταιρείες και τους αντικατέστησε με μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι η πρώτη φορά που ένας μεγάλος θεσμικός κάνει τέτοιο βήμα. Οι proxy advisors είναι εταιρείες που συμβουλεύουν τα funds πώς να ψηφίζουν σε χιλιάδες ετήσιες γενικές συνελεύσεις, από εκλογές διοικητικών συμβουλίων μέχρι περιβαλλοντικές πολιτικές. Δύο εταιρείες, η ISS και η Glass Lewis, ελέγχουν το 90% της αγοράς, επηρεάζοντας εταιρείες αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η JPMorgan, με 4,5 τρισεκατομμύρια υπό διαχείριση, εισάγει στην αγορά την πλατφόρμα Proxy IQ που αναλύει δεδομένα από 3.000 συνελεύσεις μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. Επισήμως πήρε αυτή την απόφαση για να ενισχύσει την τεχνολογική της υπεροχή και ανεξαρτησία. Στην πράξη όμως, είναι μια ακόμη υποχώρηση προς τον Τραμπ. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κηρύξει πόλεμο στους proxy advisors, κατηγορώντας τους για προώθηση «ριζοσπαστική πολιτικής ατζέντας», σε θέματα από ESG και «συμπερίληψης». Η JP Morgan δεν του χάλασε το χατίρι…
Πηγή: newmoney.gr
Ο έπαινος του Κεφαλογιάννη
-Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχάρη χθες ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στο αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για την άμεση, μεθοδική και τεκμηριωμένη διερεύνηση του δυστυχήματος στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Η ταχύτητα (λιγότερο από 48 ώρες από το συμβάν) και τα αποτελέσματα της έρευνας λειτούργησαν καταλυτικά και οδήγησαν γρήγορα στον εντοπισμό των αιτιών. Η κεντρική υπηρεσία της ΔΑΕΕ θα ενισχυθεί με 35 περιφερειακά κλιμάκια, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου που θα κατατεθεί αυτήν την εβδομάδα και αναμένεται να ψηφιστεί στα μέσα Φεβρουαρίου.
Τα σενάρια της αγοράς για ΔΕΗ, ΝΟVA, VΟDAFONE
-Η NOVA διέψευσε χθες δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι είναι σε εξέλιξη due diligence από τη ΔΕΗ, προσθέτοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της. Διερευνώντας τις σχετικές πληροφορίες η στήλη διαπίστωσε ότι στην αγορά πράγματι υπάρχει ένας σχετικός θόρυβος. Συγκεκριμένα, πηγές από την αγορά υποστηρίζουν ότι η ΔΕΗ διεξάγει due diligence στη ΝΟVA, όχι όμως για να αγοράσει την εταιρεία, αλλά τις υποδομές της. Η ΝΟVA, ως επιχειρηματικός φορέας, προσφέρει υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυα υποδομών που διαθέτει. Το due diligence της ΔΕΗ -κατά τις φημολογίες της αγοράς πάντα- αφορά τα δίκτυα υποδομών της ΝΟVA, δηλαδή τις οπτικές ίνες. Για τη ΔΕΗ, που αναπτύσσει ταχύτατα δικό της δίκτυο οπτικών ινών, φαίνεται λογικό να έχει ένα τέτοιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Και αυτό επειδή, κατά την αγορά πάντοτε, ταυτόχρονα ανάλογες διαθέσεις να πουλήσει το δικό της δίκτυο έχει και η Vodafone και μάλιστα κατά τις... κακές γλώσσες της πιάτσας, το παρουσιάζει σε funds. Στην περίπτωση κατά την οποία τα φημολογούμενα στην αγορά ισχύουν, η ΔΕΗ θα μπορούσε να αποκτήσει τα δίκτυα οπτικών ινών των Nova και Vodafone, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση μαζί με τον ΟΤΕ θα ήταν οι δύο μοναδικοί πάροχοι οπτικής ίνας. Να σημειώσουμε με την ευκαιρία πως η ανωτέρω φημολογία “δένει” με την τάση που θέλει θεσμικούς παίκτες στην αγορά υποδομών. Γενικώς τα δίκτυα μπορεί να ιδιωτικοποιούνται, αλλά συνήθως περνούν σε συγκεκριμένα χέρια που έχουν ιδιαίτερο βάρος και συστημικό ρόλο στην τοπική αγορά. Όπως π.χ. στην περίπτωσή μας, η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ.
Το πλάνο της ΔΕΗ
-Να υπενθυμίσουμε πως τα σενάρια περί πώλησης της NOVA στη ΔΕΗ είχαν διαψευστεί επίσημα προ μηνών από τη διοίκηση της ΔΕΗ. Γενικότερα για την υπόθεση της NOVA σημειώστε πως υπάρχουν διαφορετικά κέντρα, ανάλογα με το ποιος μιλάει με ποιον. Η εκτίμηση είναι ότι η υπόθεση κάποια στιγμή θα έχει συνέχεια, ιδιαίτερα καθώς η ΔΕΗ επεκτείνεται στις οπτικές ίνες. Η θυγατρική της ΔΕΗ FiberGrid διαθέτει πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, καθώς μέσα σε 2,5 χρόνια έχει περάσει από 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed), εκ των οποίων περισσότερα από 1 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service). Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης προβλέπει το δίκτυο FTTH να φτάσει σε 3,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2028.
Βιάζονται για το Καστέλι
-Μέσα στην άνοιξη αναμένεται να ξεκινήσει ο διεθνής διαγωνισμός για τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι, μετά την ανάθεση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στη ΔΑΗΚ Α.Ε. της σχετικής διαδικασίας. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κρίσιμων συστημάτων αεροναυτιλίας (ραντάρ και υποδομές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας), στο έργο που υλοποιούν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η GMR, την πρόοδο του οποίου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά την περασμένη Παρασκευή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ πιεστικό και η εγκατάσταση του εξοπλισμού αναμένεται να απαιτήσει περί τους 28 μήνες. Για το έργο και συγκεκριμένα για τη χωροθέτηση του ραντάρ υπάρχει προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ωστόσο το ΚΑΣ έχει γνωμοδοτήσει θετικά. Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του αεροδρομίου έχει οριοθετηθεί το 2028 και ήδη η συνολική πρόοδος κατασκευής ξεπερνά το 67%. Πέρα από την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας, σημαντικότερες εκκρεμότητες είναι η οδική σύνδεση με τον ΒΟΑΚ και η ηλεκτρική διασύνδεση του αεροδρομίου.
Autonomous Conference: Η επισημοποίηση των αυτονόητων
-Όχι ότι δεν μας ήταν γνωστά, αλλά στο διαδικτυακό συνέδριο της Autonomous -που κάλεσε τους CFO των τραπεζών να συζητήσουν για το ΧΑ και την επικείμενη αναβάθμιση από τον MSCI- μάθαμε και επισήμως ότι η διοίκηση της Εθνικής δεν βλέπει κανένα ρυθμιστικό όριο για τη διανομή του 100% των κερδών της. Μέχρι τώρα ψιθυριζόταν, το διαβάζαμε σε εκθέσεις επενδυτικών οίκων ως εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά τώρα ειπώθηκε από τον CFO της Εθνικής Χρ. Χριστοδούλου. Το άλλο αυτονόητο που ακούστηκε επισήμως είναι ότι όποιος κοιτάζει την Τράπεζα Κύπρου θα πρέπει να περάσει από έλεγχο ξένων άμεσων επενδύσεων της κυπριακής κυβέρνησης, όπως είπαν η CFO Ελίζα Λιβαδιώτου και η treasury της τράπεζας Δέσπ. Κυριακίδου.
Οδηγίες στις εισηγμένες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
-Δυο επιστολές έλαβαν οι εισηγμένες εταιρίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στη μια από αυτές η εποπτεία επισημαίνει ότι πρέπει να προβούν στην αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Ο συγκεκριμένος έλεγχος πραγματοποιείται ανά τριετία και οι εισηγμένες πρέπει να προβούν στην πρόσληψη εξωτερικού ελεγκτή ο οποίο και συντάσσει το σχετικό πόρισμα. Η δεύτερη επιστολή εστάλη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια της προληπτικής εποπτείας, πρακτική που εφαρμόζει συστηματικά η πρόεδρος Β. Λαζαράκου, και δίνονται συγκεκριμένες διευκρινίσεις, συστάσεις και οδηγίες ενόψει της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2025.
Η «αμυντική» προετοιμασία της Aegean
-H κατάκτηση ενός σημαντικού μεριδίου αγοράς, σε προορισμούς μεγάλων αποστάσεων της Ανατολής (Ινδία κ.λπ.), είναι από μόνη της ένα βαρύ και περίπλοκο έργο που πρέπει να υλοποιήσει η διοίκηση της Aegean, μέσα σε πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, για να προλάβει τον ανταγωνισμό. Από την άλλη όμως πλευρά, η Ευρώπη «επανεξοπλίζεται» και ξοδεύει μεγάλα ποσά σε δράσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που εξυπηρετούν την αμυντική της θωράκιση. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι καθόλου τυχαία η εξαγορά της Apella που ανακοίνωσε η Aegean, όχι μόνο με απόκτηση υφιστάμενων μετοχών, αλλά και με παράλληλη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Apella. Η εταιρεία του Δόκτορος Ν. Κοντογιάννη εξειδικεύεται στη συντήρηση αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών. Ταυτόχρονα όμως η Apella δραστηριοποιείται «...ως εγκεκριμένος συνεργάτης της Lockheed Martin Aeronautics στον τομέα παροχής μηχανολογικών υπηρεσιών και πτητικής υποστήριξης στρατιωτικών αεροσκαφών. Υποστηρίζει τόσο το πρόγραμμα αναβάθμισης Viper των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, όσο και την παγκόσμια παραγωγή των F-16, προγράμματα που υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ». Αυτή η… αμυντική διάσταση της εξαγοράς, δημιουργεί προϋποθέσεις συμμετοχής της Aegean στα σύγχρονα προγράμματα «dual use», δηλαδή διπλής χρήσης (στρατιωτικής και πολιτικής) στα οποία επενδύει το δικό μας υπουργείο Εθνικής Αμύνης, με κεφάλαια από το SAFE αλλά όχι μόνον.
Ο Μαρτίνος παίζει σκάκι στη ναυτιλία
-Στα παραπολιτικά της ναυτιλίας, η πρόσφατη κίνηση του Ιωάννη Κ. Μαρτίνου, δηλαδή η στρατηγική εξαγορά της AXSMarine από τη Signal Ocean, δείχνει ξεκάθαρα ότι το παιχνίδι δεν παίζεται πια μόνο στα πλοία και στα ναύλα, αλλά στα δεδομένα. Και όποιος ελέγχει τα δεδομένα, ελέγχει και το timing των αποφάσεων. Με απλά λόγια, ο Μαρτίνος βάζει κάτω από την ίδια στέγη δύο κόσμους που μέχρι χθες λειτουργούσαν παράλληλα: την καθαρή τεχνολογία ανάλυσης (Signal) και τη βαθιά γνώση της αγοράς φορτίων και ναυλώσεων (AXSMarine). Δεν «αγοράζει» μόνο ένα δυνατό brand, αλλά κλειδώνει πρόσβαση σε πληροφορία που κινεί την αγορά και τη μετατρέπει σε εργαλείο ισχύος. Οι προεκτάσεις; Πρώτον, αλλάζει τις ισορροπίες. Brokers, ναυλωτές και πλοιοκτήτες θα έχουν όλο και λιγότερες δικαιολογίες για αποφάσεις «στο περίπου». Δεύτερον, η Signal Ocean περνάει από ρόλο παρόχου τεχνολογίας σε ρόλο κόμβου του ναυτιλιακού οικοσυστήματος. Με πάνω από 1.500 πελάτες και συμμαχίες όπως η BRS, το μήνυμα είναι σαφές: όποιος θέλει να είναι μέσα στο παιχνίδι, θα πρέπει να μιλά τη γλώσσα των δεδομένων. Σε πολιτικό επίπεδο, γιατί και η ναυτιλία έχει τη δική της πολιτική, η κίνηση Μαρτίνου δείχνει αυτοπεποίθηση και μακροπρόθεσμο σχέδιο. Δεν επενδύει στο «τώρα», αλλά στο πώς θα λειτουργεί η αγορά σε πέντε χρόνια.
Ο Οικονόμου βλέπει τον κύκλο της αγοράς και μπαίνει νωρίς
-Στη Wall Street δεν κοιτάς ποτέ μόνο τη συναλλαγή. Κοιτάς το timing και το σήμα που στέλνει. Η κίνηση του Γιώργου Οικονόμου μέσω της TMS να πάρει τα suezmax slots που άφησε στο τραπέζι η Seatankers διαβάζεται ακριβώς έτσι: ως ποντάρισμα στον επόμενο γύρο του κύκλου της ναυλαγοράς. Από καθαρά χρηματοοικονομική σκοπιά, ο Οικονόμου αγοράζει optionality. Κλειδώνει χωρητικότητα για το 2029 σε μια αγορά όπου το orderbook είναι μεν αυξημένο, αλλά ο γερασμένος στόλος «φωνάζει» για ανανέωση. Με περίπου ένα τέταρτο των suezmax άνω των 20 ετών, το στοίχημα δεν είναι αν θα φύγουν πλοία για διάλυση, αλλά πότε και με ποιον ρυθμό. Το ενδιαφέρον είναι αλλού, στο γεωπολιτικό premium. Τα suezmax έγιναν τα τελευταία χρόνια εργαλείο της ρωσικής εφοδιαστικής αλυσίδας, νόμιμης και σκιώδους. Αν, όπως συζητείται έντονα στα dealing rooms, το shadow fleet πιεστεί σοβαρά και οι ροές προς Ινδία και Κίνα «καθαρίσουν», τότε οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι οι παραδοσιακοί παίκτες με σύγχρονα πλοία και πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ναυλωτές πρώτης γραμμής. Η αποχώρηση της Seatankers από το συγκεκριμένο deal δεν είναι απαραίτητα ένδειξη αδυναμίας. Μπορεί απλώς να είναι διαφορετική ανάγνωση ρίσκου. Η TMS, με έξι suezmax πλέον στο βιβλίο παραγγελιών, τοποθετείται σαν fund manager που αγοράζει πριν αλλάξει το consensus.
Θωρακίζεται το Λιμενικό από εφοπλιστές με σκάφη και οχήματα
-Εξελίξεις στο Λιμενικό Σώμα καθώς πληροφορίες θέλουν μέσα στον μήνα να μπαίνει μπροστά ένα μπαράζ παραδόσεων που δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελληνική Ακτοφυλακή ανεβάζει ταχύτητα και επιχειρησιακή ισχύ. Η ενίσχυση έρχεται από παντού: ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και στοχευμένες δωρεές από τον εφοπλιστικό κόσμο. Πρώτη στάση η Κόρινθος, στα μέσα Φεβρουαρίου, όπου θα παραδοθούν ένα περιπολικό σκάφος και τέσσερα οχήματα, προσφορά της Motor Oil. Μια κίνηση με σαφές αποτύπωμα, σε μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες επιτήρησης. Λίγες ημέρες μετά, στη Βουλιαγμένη, η οικογένεια Αλαφούζου θα παραδώσει ένα ακόμη πλωτό περιπολικό στο Λιμενικό, ενισχύοντας τον στόλο με σύγχρονα μέσα. Και το «βαρύ χαρτί» έρχεται λίγο αργότερα: 148 περιπολικά οχήματα, που αποκτήθηκαν μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, περνούν στα χέρια της ηγεσίας του Σώματος, δίνοντας ανάσα και ευελιξία σε όλη την επικράτεια.
Ένα πακέτο με στρατηγική σημασία για την Τζιρακιάν
-Μια διακριτική επενδυτική κίνηση, με «στρατηγικό στίγμα», πραγματοποιήθηκε χθες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όταν πέρασε νωρίς το πρωί ένα πακέτο 200.000 μετοχών της Σωληνουργίας Τζιρακιάν Profil στην τιμή του 1,40 ευρώ, συνολικής αξίας 280.000 ευρώ. Πωλητής του πακέτου ήταν ο Άρης Τζιρακιάν, πατέρας του νυν προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, ενώ αγοραστής -σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες- ήταν μια ελληνική επενδυτική εταιρεία. Η συναλλαγή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο νέος εταίρος δεν εισέρχεται απλώς ως χρηματικός επενδυτής, αλλά -ως συνεταίρος- θα αναλάβει να εισαγάγει την Τζιρακιάν σε νέες αγορές, ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα. Με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να βιώνει αναγέννηση και τις αυξημένες ανάγκες σε υποδομές, οι ειδικοί σωλήνες και profil χάλυβα της Τζιρακιάν εντοπίζονται ως κατάλληλοι για συγκεκριμένες αμυντικές εφαρμογές και στρατιωτικές υποδομές. Λίγο αργότερα, μέσα στη συνεδρίαση έγινε κι ένα μικρότερο πακέτο 40.000 μετοχών στην ίδια τιμή. Με την Ελλάδα να αναβαθμίζει τις αμυντικές υποδομές και την ΕΕ να επενδύει δισεκατομμύρια σε άμυνα, η ελληνική συμμετοχή σε αμυντικές εφοδιαστικές αλυσίδες αποκτά κρίσιμη σημασία. Η μετοχή έκλεισε χθες στα 1,79 ευρώ (+26%), αποτιμώντας την εταιρεία περί τα 5,45 εκατ. ευρώ.
Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι
-Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η συνεδρίαση της «εκδίκησης των καταραμένων» η χθεσινή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μετοχές όπως ο ΟΠΑΠ (+3,65% στα €17,62), ο ΟΤΕ (+1,97% στα €16,08) και η Jumbo (+2,16% στα €25,5) έδωσαν χθες τη δική τους απάντηση στα συντονισμένα και καλά προετοιμασμένα reports που προέβλεπαν… την καταστροφή τους λόγω του… διωγμού τους από τον δείκτη MSCI όταν θα γίνουμε «ώριμη» αγορά. H αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι εκθέσεις είδαν το φως της δημοσιότητας, σχεδόν ταυτόχρονα, σαν να το περίμεναν από καιρό και με πολύ καλά δομημένη επιχειρηματολογία. Από την άλλη όμως πλευρά, υπάρχουν και τα πραγματικά θεμελιώδη μεγέθη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και οι προοπτικές τους. Ο ΟΠΑΠ των 6,5 δισ. ευρώ στην πραγματικότητα είναι… Allwyn των 14-15 δισ. ευρώ. Ο ΟΤΕ έχει τη δική του τεχνολογική δυναμική κι έναν πανίσχυρο βασικό μέτοχο. Όσον αφορά την Jumbo, μεγαλώνει συνεχώς τα μεγέθη της αδιαφορώντας προκλητικά στις δυσκολίες που ενδεχομένως να προκαλέσει, σε 3 χρόνια από σήμερα, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Ρουμανία με καταστήματα των 500 τετραγωνικών.
Όσο πλησιάζουμε προς τη Δευτέρα
-Επανέρχομαι στον ΟΠΑΠ για να σημειώσω πως η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης επανήλθε στα 6,5 δισ. ευρώ, μέγεθος που φυσικά δεν μπορεί να αγνοηθεί εν όψει των αναβαθμίσεων, καθώς όπως αναφέραμε και προηγουμένως το ενοποιημένο σχήμα Allwyn – ΟΠΑΠ θα διαθέτει μια χρηματιστηριακή αξία άνω των 14 δισ. ευρώ και με βάση τον σχεδιασμό του deal η νέα εταιρεία θα εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης στους δείκτες αναδυόμενων αγορών MSCI και FTSE. Με το βλέμμα λοιπόν στο μετοχικό ποσοστό που θα συγκεντρώσει η Allwyn και τα επίπεδα της διασποράς, κάτι που θα ξεκαθαρίσει από την επόμενη εβδομάδα, η μετοχή χθες έκανε ένα αναμενόμενο rebound και έκλεισε στα 17,64 ευρώ, με άνοδο 3,76%. Όσο πλησιάζουμε προς την προσεχή Δευτέρα 9/2, που εκπνέει η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος εξόδου, αναμένονται και οι ανάλογες προσαρμογές στην τιμή στο ταμπλό, λαμβάνοντας υπόψη και το μέρισμα των €0,80 ανά μετοχή που θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σημειώνεται πως με βάση ενημέρωση χρηματιστηριακών εταιρειών προς μετόχους του ΟΠΑΠ, το προσφερόμενο χρηματικό αντάλλαγμα των 19,04 ευρώ ανά μετοχή είναι μεικτό και θα αφαιρεθούν από αυτό τα δικαιώματα εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης και ο αναλογούν φόρος πώλησης.
Για τις ευρωπαϊκές εταιρείες διύλισης πετρελαίου η λιτότητα έρχεται
-Σύμφωνα με τους Financial Times, οι πετρελαϊκές εταιρείες Shell, BP, Total Energies, Eni και Equinor θα ανακοινώσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες ότι θα περιορίσουν τις αγορές ιδίων μετοχών κατά 10% έως 25%. Προφανής αιτία, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου που κατρακυλούν σταθερά, έπεσαν -20% πέρυσι και προβλέπεται περαιτέρω υποχώρηση το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τα τελευταία 5 χρόνια η στρατηγική της επαναγοράς ιδίων μετοχών είχε γίνει κάτι σαν «θρησκευτική παράδοση» για τον κλάδο, αφού οι συγκεκριμένοι πετρελαϊκοί κολοσσοί διοχέτευσαν πάνω από το 50% του cash flow για να μειώσουν τον αριθμό των ιδίων μετοχών που διαπραγματεύονται ελεύθερα στην αγορά κατά 20%. Η Shell, που θεωρούσε «ιερό δισκοπότηρο» το 40% έως 50% του cash flow για μερίσματα και buybacks, αναμένεται να περικόψει τις τριμηνιαίες επαναγορές από $3,5 δισ. σε $3 δισ. Η Equinor θα κόψει από $5 δισ. σε $2 δισ. ετησίως. Το άμεσο, προφανές ερώτημα, αν θα ακολουθήσουν τη νέα μόδα οι ελληνικές πετρελαϊκές εταιρείες. Μέχρι σήμερα Motor Oil και HelleniQ Energy διανέμουν σημαντικά μερίσματα και έχουν υλοποιήσει ήδη προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών. Οι αναλυτές της Barclays επισημαίνουν ότι «η μείωση των buybacks είναι πολύ καλύτερη επιλογή από το να τα χρηματοδοτείς με χρέος». Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $71, ενώ η Total Energies έχει ήδη ανακοινώσει μείωση επαναγορών κατά -$500 εκατ. έως -$1,25 δισ. όταν το πετρέλαιο πωλείται ανάμεσα στα $60 και 70 δολάρια το βαρέλι. Οι αμερικανικές Exxon Mobil και Chevron, προς το παρόν, διαφοροποιούνται από τις Ευρωπαίες ομολόγους τους και δεν θα ανακοινώσουν περικοπές στις αποδόσεις προς τους μετόχους, παρά τα χαμηλότερα κέρδη που εμφανίζουν. Ένας αναλυτής της BofA σχολίασε: «Δεν μπορείς να το αποφύγεις, είναι… fundamentals».
Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη «διαβάζει» πίσω από τις γραμμές, τις ανακοινώσεις της FED
-To Bloomberg Economics χρησιμοποίησε μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης η οποία αναλύει και μεταφράζει σε αριθμούς τη «φυσική γλώσσα» (NLP) των κατά καιρούς δηλώσεων και ανακοινώσεων των στελεχών της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας FED. Αυτό λοιπόν το μοντέλο επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) που αναλύει τις δηλώσεις των μελών της FOMC, δείχνει ότι ο δείκτης επέστρεψε στο 5,97, επίπεδο που είχαμε δει τελευταία φορά τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2025. Παρά τις προσεκτικές διατυπώσεις και τα ρητορικά ευρήματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της FED, η ανησυχία τους είναι ολοφάνερη. Οι πληθωριστικές πιέσεις δεν υποχωρούν, ενώ η αγορά εργασίας παραμένει εκπληκτικά ανθεκτική. O «Πληθωρισμός Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών» (Δείκτης PCE), διατηρείται πάνω από το 2,5%, ενώ οι μισθολογικές αυξήσεις, στον ιδιωτικό τομέα, συνεχίζουν να ξεπερνούν το 4%. Όλα δείχνουν ότι η Fed προετοιμάζεται για ακόμη ένα πληθωριστικό σοκ. Οι προσδοκίες για επιθετική μείωση των επιτοκίων, το 2026, προς το παρόν χαρακτηρίζονται πρόωρες. Τα επιτόκια του δολαρίου θα παραμείνουν πιθανότατα πάνω από το 4% μέχρι το καλοκαίρι και μετά βλέπουμε. Η γλωσσική ανάλυση του Bloomberg καταγράφει λέξεις-κλειδιά όπως «vigilant», «patient» και «data-dependent» να επανεμφανίζονται συστηματικά στις δηλώσεις των μελών. Αυτό το λεξιλόγιο συνήθως προηγείται κατά 2-3 μήνες της όποιας αλλαγής πολιτικής. Άλλωστε ο διάδοχος του Πάουελ που επέλεξε ο Πρόεδρος, εφόσον εγκριθεί από το Κογκρέσο, θα αναλάβει τα ηνία της FED μετά τις 15 Μαΐου 2026.
Η JP Morgan απολύει τους συμβούλους της
-Η JP Morgan Asset Management πήρε μια απόφαση που θα αλλάξει την παγκόσμια βιομηχανία διαχείρισης κεφαλαίων. Κατήργησε τη συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους ψηφοφορίας μετόχων (proxy advisors) για αμερικανικές εταιρείες και τους αντικατέστησε με μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι η πρώτη φορά που ένας μεγάλος θεσμικός κάνει τέτοιο βήμα. Οι proxy advisors είναι εταιρείες που συμβουλεύουν τα funds πώς να ψηφίζουν σε χιλιάδες ετήσιες γενικές συνελεύσεις, από εκλογές διοικητικών συμβουλίων μέχρι περιβαλλοντικές πολιτικές. Δύο εταιρείες, η ISS και η Glass Lewis, ελέγχουν το 90% της αγοράς, επηρεάζοντας εταιρείες αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η JPMorgan, με 4,5 τρισεκατομμύρια υπό διαχείριση, εισάγει στην αγορά την πλατφόρμα Proxy IQ που αναλύει δεδομένα από 3.000 συνελεύσεις μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. Επισήμως πήρε αυτή την απόφαση για να ενισχύσει την τεχνολογική της υπεροχή και ανεξαρτησία. Στην πράξη όμως, είναι μια ακόμη υποχώρηση προς τον Τραμπ. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κηρύξει πόλεμο στους proxy advisors, κατηγορώντας τους για προώθηση «ριζοσπαστική πολιτικής ατζέντας», σε θέματα από ESG και «συμπερίληψης». Η JP Morgan δεν του χάλασε το χατίρι…
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα